Android Açık Kaynak Projesi'ndeki ekip, kullanmadığınız uygulamaların bellek alanını azaltacak "hazırda bekleme" adı verilen bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik hala geliştirilmenin ilk aşamalarında ancak Android 12'ye dahil edilebilir (resmi bir yayın tarihi yok, ancak Android 11'in Geliştirici Önizlemesi Şubat 2020'de çıkmıştı).

Android'in Yeni Uyku Özelliği Bellek Kullanımı Azaltıyor

Peki Hibernation olarak geçen hazırda bekletme nedir? Çok kullanıcılı bir cihazın tek bir kullanıcısı bir uygulamayı hazırda bekletmeyi seçerse, o kullanıcıyla ilişkili uygulama önbelleği temizlenir ve bellekte alan açılır. Bu özellik zaten mevcuttur.

Daha ilginç olan soru, bir Android cihazın bir uygulamayı tüm kullanıcılar için hazırda bekletmesidir, zira çoğu cihazda yalnızca bir kullanıcı vardır ve çoklu kullanıcılar arasında geçiş yapan kitle nispeten azdır. Henüz uygulanmadığından işletim sisteminin bu durumda ne yapacağı belli değil.

Özellik uygulamayı kalıcı olarak arka plandan kaldırmıyor ancak yerden tasarruf etmek için onu sıkıştırıyor (normal önbellek temizlemeyle birlikte). Daha sonra, kullanıcı uygulamayı hazırda bekletme modundan uyandırmak isterse sıkıştırma açılıyor.

Not: Bu hazırda bekletme özelliği, bazı uygulamalar ve Xposed modülleri tarafından sunulan işlevle tamamen ilgisizdir. Bu işlev, Android’in yerleşik Doze özelliğine benzer.