Samsung Galaxy S21 5G'nin bu söküm videosu, iç kısmının kendinden önceki Galaxy S20'ye oldukça benzediğini gösteriyor. Cihazı açmak için önce plastik arka kısım çıkarılıyor. Evet, burası plastik bir malzeme yani cam bir parça yok. Sebebi cihazı hafifletmek ve camın kırılması sorunu ile uğraşmamak. Tabii kâr oranı da artıyor.

Galaxy S21 Aslında Galaxy S20'nin Kopyası Çıktı

S21, iki mmWave 5G ile donatılmış (diğer sürümler yalnızca alt 6'yı destekler). Antenler sol ve sağ tarafta birer taneler. Çok büyük değiller, ancak yine de bir 4G telefonun barındırması gerekenden iki anten daha fazlalar. Geçen yıl Samsung, sadece Verizon için özel bir mmWave destekli S20 sürümü üretmişti ve bu yılsa genel bir özellik oldu.

Samsung'un bu yıl değiştirdiği şey ekran şerit kablosunu tamamen çıkarılabilir hale getirmesi olmuş. Bu işlem ekranı değiştirmeyi basitleştiriyor – sadece arka paneli, kablosuz şarj bobinini ve hoparlör aksamını (USB-C bağlantı noktasını ve nano-SIM yuvasının yanı sıra ekran kablosu bağlantı noktası da dahil) çıkarmak yeterlidir.

Potansiyel olarak zor olan iki onarım pilin ve selfie kameranın değişimidir. Pil, çekme tırnakları olmadan yapıştırılmış (Samsung telefonlarda alışıldığı gibi). Özçekim kamerası da nispeten yeni bir değişiklik olarak çerçeveye yapıştırılmış (Z Flip'ten beri böyle).

İç tasarımın ne kadar az değiştiğine göz atmak için Galaxy S20 sökülme videosunu aynı kanaldan, PBKreviews'den izleyebilirsiniz.