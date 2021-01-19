Apple'ın en yenilikçi akıllı telefonlarından olan iPhone X ekran değişimi konusunu ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi iPhone 8 ailesinin piyasaya çıkmasından sonra herkes iPhone 9 ve iPhone 9 Plus gibi modelleri beklerken Apple şaşırtıcı şekilde geleneği bozdu ve iPhone X adlı yepyeni bir modele yer verdi. iPhone 8 ailesinden yaklaşık iki ay sonra piyasaya çıkacak modelin adının iPhone 9 olmayacağı aşikardı ancak iPhone X, iPhone 10 başlangıcı gibi düşünüldü ve devamında iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max gibi iPhone 10 ailesini oluşturan model adlandırmaları tercih edildi. Kısacası X, 10 rakamı yerine kullanıldı ve zaten devamında da iPhone 11 modelleri geldi, Pro ve Max gibi model adlarına da böylece yumuşak bir geçiş yapıldı. Ekran değişimi ile ilgili olarak en son iPhone 8 Plus'ta yapılması gerekenlere şu konumuzda yer vermiştik.

Peki, iPhone X ekranı nedir? Yeni ekranda Retina HD yerine Super Retina adı verilen teknolojiye geçiş yapılıyor. Ortamdaki ışık kalitesine göre ekranı ayarlayan True Tone teknolojisi, OLED ekran yapısı ile beraber harikulade görüntüler sunuyor. iPhone X aynı zamanda Apple'ın home tuşu olmayan ilk akıllı telefonu. Home tuşu bölgesi de ekranla kaplandığı için cihazın ön yüzünün neredeyse tamamı ekran ve bu da 5.8 inç'lik bir büyüklüğe ulaşılabilmesini sağlıyor. 1125 x 2436 piksel ekran çözünürlüğü ve 1.000.000:1 kontrast değeri gerçekten en iyi akıllı telefon ekranı hangisi sorusuna cevap niteliğinde. Şöyle bir hatırlayalım derseniz buraya tıklayarak özellikleri daha yakından inceleyebilirsiniz.

iPhone X ekran değişimi işleminde, A kalite OLED GX ekranlar kullanarak onarımı uygun fiyatlı olarak yaptırabilirsiniz.

iPhone X Apple Servisi Orijinal Ekran Değişimi Fiyatı

iPhone X, büyük ekranı nedeniyle ilk düşmede ön cam kırıldı, ekran parçalandı, ekran çatladı, görüntü gitti, ekranın bir kısmı çalışmıyor gibi şikayetler alınabilecek bir cihaz. Haliyle ekran büyüdükçe darbe alma sonucu kırılma, çatlama gibi şikayetler de artıyor. Diyelim telefon düştü ve ekranı kırıldı… OLED ekran değişimi nerede yapılır, OLED ekranla LCD farkı nedir, OLED ekran fiyatları nasıldır, iPhone X ekranı pahalı mıdır, iPhone X ekran değişimi nerede yapılır, hangi iPhone X ekranını almalıyım, internetteki iPhone X ekranları güvenilir midir gibi birçok soru aklınızı kurcalayacak. Öncelikle Apple servisindeki fiyatlara göz gezdirmekte fayda var. Apple servisinde orijinal iPhone X ekranı ve ekran değişim fiyatı şu an için 2509 TL. Yani hiç de düşük değil. Buradan kontrol edebilirsiniz.

Peki, özel iPhone servislerinde iPhone X ekran değişimi fiyatları ne kadar? Nasıl ekranlar kullanıyorlar? iPhone X seviyesindeki bir cihaz için ekran kalitesi önceliğiniz olmalı, çünkü iPhone X'i en farklı kılan nokta ekranı. Super Retina ekran değişimi yine orijinal ekranla yapılmalı. Cihazda kullanılan OLED ekran yerine yine bu teknolojide bir ekran takılmalı. Elbette bir tık daha uygun fiyatlı olan, yine OLED teknolojili ve hem kullanım hissi, hem de görüntü kalitesi olarak orijinalinden farksız OLED GX ekranlar da var. OLED GX ekran fiyatları hem daha makul, hem de orijinale en yakın A kalite görüntü kalitesi vermekteler. Daha uygun fiyatlı ekran seçenekleri ise hiç düşünülmemeli. Kullanılabilecek en ucuz iPhone X ekranı A kalite OLED GX ekranlardır. iPhone X kopya ekran veya yan sanayi ekran gibi seçeneklerden ise uzak durmanızı tavsiye ederiz. Bunları kullanmakta da bir sakınca yok ancak gerçek kalite için iPhone X için en iyi ekran hangisi araştırarak buna göre tercihi yapmalısınız.

iPhone X ekran değişimi işlemi yaptırılmak için servise verilen bir cihaz. OLED ekranlar farklı şekilde bozulduklarını belli ederler.

Ekranı Kırık / Çatlak / Bozuk iPhone X'e Hangi Ekran Taktırmalı?

iPhone X ekran kırılması aynı gün değişim yapılarak çözülebilecek bir konudur. Ekran OLED olduğu için kırılma sonrası daha farklı tepkiler verebilir. Örneğin; OLED ekranlarda likit kristal bulunmadığından, her bir piksel bağımsız aydınlatıldığından telefon düştü ekran ışığı yanmıyor veya mürekkep dağıldı gibi sorunlar görünmez. Aksine piksellerin bir kısmı söndü, yukarıdan aşağıya yeşil çizgi, ekrana yeşil görüntü gelip gidiyor, çizgi şeklinde ekran söndü, ekranda görüntü net çıkmıyor, görüntünün bir kısmı gelmiyor, ekran sürekli titriyor, görüntü sürekli gidip gidip geliyor veya ekran hiç açılmıyor gibi farklı sorunlardan bahsetmek daha doğru olur. Elbette doğru olan acil ekran değişimi yapılması gerektiği. Bunun için teknik servis tavsiyesi vererek aynı gün iPhone X ekran değişimi yaptırmanızı kolaylaştıracağız. Üstelik piyasadaki özel iPhone servislerinde iPhone X ekran değişimi ücreti çok daha makul. Bu nedenle hem yedek parça kalitesi, hem de iPhone X ekran çeşitleri olarak size en iyiyi en ucuz fiyata sunan bir öneride bulunacağız.

iPhone X için OLED ekran fiyatları haliyle teknolojileri sebebiyle biraz yüksek. Yine de en uygun fiyatlı teknik servisi size önererek ekran değişimi sonrası sorun yaşamamanız için müşteri memnuniyet garantili şekilde sorununuzun çözülmesini sağlayacağız. Son zamanlarda piyasada kapısına teknik servis tabelası koyan işletmeler çoğaldı. Ancak bu iş böyle yapılmıyor. Piyasadaki geçmişiniz, kaç yıldır bu işi yaptığınız, kaç cihaz tamir ettiğiniz ve müşteri memnuniyeti gibi noktalar hep önem taşıyor.

iPhone X ekran değişimi sırasında A kalite OLED GX ekran kullanılarak yapılan bir ekran değişimi işlemi.

Aynı Gün iPhone X Super Retina OLED Ekran Değişimi

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