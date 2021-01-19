Güney Kore temyiz mahkemesi Samsung'un varisi ve ölen şirket başkanının oğlu Lee Jae-yong'un 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını resmen açıkladı. Karar, başkanın ofisinden bir kişiye rüşvet vermeye çalıştığı iddiaları üzerine sürdürülen üç yıllık bir duruşmanın ardından geldi.

Samsung Başkan Yardımcısı Rüşvetten 2,5 Yıl Hapis Aldı

Her şey, Lee'nin, Samsung C&T ve Cheil Industries arasındaki birleşmeye yardım etmesi için eski Güney Kore Başkanı Choi Seo-won'a 30 milyar KRW (yaklaşık 27.6 milyon $) teklif etmesiyle başladı. Bu adım Lee'nin babasının yerine geçmesine izin verdi ve büyükbabası tarafından kurulan Samsung Electronics'in kontrolünü ele geçirdi.

Önce uzun bir sürecin ardından bir yıl hapis aldı ancak Güney Kore Yüksek Mahkemesi'nden yeniden yargılama istendi. Eski Samsung başkanı Ekim 2020'de vefat etti ve geride 21 milyar dolarlık miras ve boş bir koltuk bıraktı.

Lee Jae-yong'un hapis cezası şirketin genel performansına yansıdığından, diğer üst düzey yöneticiler şirketi verimli bir şekilde yönetecek ve onu zirvede tutacak bir yetkili bulmaya çalışıyor.