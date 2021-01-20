Bu yazımızda iPhone X ön cam değişimi konusunu enine boyuna masaya yatırıyoruz. Yüzde 81.49'luk ekran / gövde oranı ile ön yüzünün büyük bir bölümünü ekrana ayırmış olan iPhone X'te darbe ve cihazın düşmesi sonucu ekran çatlaması / kırılması gibi sorunlara olması gerekenden daha fazla rastlanıyor. Üstelik tasarım odaklı bir cihaz olduğu için ekranın da çoğu zaman zarar görme ihtimali oluyor çünkü neredeyse ön yüzeyin tamamı ekran. Yani iPhone X'te normal iPhone'lardaki gibi home tuşu yok ve bu alan ekran uzatılarak dokunmatik şekilde kontrol ediliyor. Bunun da tabii tasarım yönünden iyi ancak olası kazalarda da kötü denebilecek sonuçları oluyor. Bir önceki yazımızda iPhone X'te OLED ekranın nasıl değiştirilebileceğinden ve fiyatlardan bahsetmiştik. Merak ederseniz buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiyse iPhone X'te ön camı yenileme ve yeni ön cam taktırma konusunu ele alıyoruz.

iPhone X hiç şüphesiz Apple'ın tasarım açısından en iyi telefonu. Piyasada boy göstermeye başladığı 2017 son çeyreğinde bunu rahatlıkla söylüyorduk. Her şeyden önce OLED ekrana geçiş yapılması ve Super Retina ekranla iyice artırılan çözünürlük gibi ayrıntılar inanılmazdı. Fakat bu harika ötesi ekranın başına bir şey gelmesi kullanıcılar için de yıkım anlamına geliyordu. iPhone X ekranı en pahalı Apple ekranı denebilecek kadar yüksek fiyatlı. Ancak uygun fiyatlı muadil iPhone X ekranları da var. Türkiye'deki en iyi özel iPhone servisi hangisi sorumuza da açıklık getirerek bu konuyu sizlerle paylaşmıştık.

iPhone X ön cam değişimi tek başına yapılabilen, uygun maliyetli ve ucuz şekilde çözebileceğiniz bir sorundur.

iPhone X Ön Cam Kaça Değişir, Ücreti Kaç TL?

iPhone X haliyle pahalı bir ekrana sahip ancak sizin başınıza gelen sadece ön cam kırıldı şikayeti olabilir. Ön camı tek başına değiştirmek mümkün. Normalde Apple servislerine ön cam kırıldı veya ekran çatladı, köşede kırık var gibi cam şikayetleri ile gelen cihazlarda ekran da değiştirildiğinden gerçekten yüksek fiyat çıkıyor. Bunun sebebi OLED ekran. Apple servisinde iPhone X ön cam değişim fiyatı şu an 2509 TL. Dediğimiz gibi tek başına cam değişimi yapılmadığından fiyat yüksek. Haklı olarak güvenilir teknik servis araştırmalı ve iPhone X ön cam değişimi için teknik servis tavsiyesi almalısınız. Bunun için buradayız!

iPhone X'i hangi servise götürmeliyim sorusuna özel servis tavsiyesi, tanıdık servis, en iyi servis, ucuz servis veya uygun fiyatlı servis şeklinde kulağınıza birçok öneri çalınabilir. Biz sizi en doğru şekilde yönlendireceğiz. Piyasada tecrübesi henüz olmayan, ekranı değiştirmeden ön cam tamiri yapamayan ve hatta ekransız ön cam değiştirme işlemini bilmeyen yerler dolu. Böyle bir hataya düşmeyin. iPhone X ön camı en ucuz şekilde ve uygun fiyatlı olarak değiştirilebiliyor. Orijinal ekran da böylelikle size kalıyor ve kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

iPhone X ön cam değişimi fiyatları tek başına cam değiştirilirse makul oluyor. Ekranınız sağlamsa asla değiştirtmeyin!

iPhone X Ön Cam Değişim Fiyatı

Sadece ön cam değişimi gereken iPhone X'e kesinlikle ekran değişimi yaptırmayın. Teknisyeni izleyerek ön cam değişimi yaptırabileceğiniz yerler var. Ön camı değiştirme uğruna ekranınız da değişirse renk kaybı, dokunma hissinde azalma, ses sorunu ve daha birçok sorun başlangıç gösterebilir. Doğru olan iPhone X'te sadece ön camı değiştirmektir. Hem ön cam, hem de ekran değişimi olması gerektiğini savunan yerler sizden sökeceği orijinal ekranı bir başkasına satabilir. Uyanık olmakta ve iPhone X ön cam değişimi konusunda uzman teknik servis seçmekte fayda var.

Ön cam değişimi sonrasında, kullanıcıdan kaynaklanan durumlar dışında garanti verilecek şekilde iPhone X'e garantili ön cam değişimi yaptırabilmeniz mümkün. Tek başına ön cam değişimi yaklaşık olarak 600 TL'ye yapılabilmekte ve bu da Apple servisi fiyatlarına göre neredeyse 2000 TL'lik bir avantaj sağlamaktadır. Peki, ön cam değişimi belli olur mu, kullanımı etkiler mi veya cihazın performansını düşürür mü dediğinizi duyar gibiyiz. Eğer en iyi özel iPhone servisi tarafından yapılan bir işlemse bunu düşünmenize hiç ama hiç gerek yok. Cihazınız ilk günkü performansında çalışacak ve belli olmayacak şekilde tamir edilecektir.

Eğer zamanınız yoksa moto-kurye ile aynı gün acil iPhone X ön cam değişimi yaptırabilirsiniz.

Aynı Gün iPhone X Ön Cam Yenileme

iPhone X'e yeni ön cam taktırma, yaklaşık 1-1.5 saat sürecek bir işlemdir ve aynı gün içerisinde tamamlanabilir. iPhone X tamir izlemek isteyen kullanıcılar teknisyenin gözü önünde ön cam değişimi nasıl yapılır görebilirler. Böylece orijinal ekranın cihaz içerisinde kaldığına emin olabilirler. Eğer yoğun bir iş hayatınız varsa ve telefonunuzu servise teslim edecek kadar zamanınız yoksa özel iPhone servislerinde moto-kurye hizmeti de veriliyor. Adresten kurye ile teslim iPhone tamiri yapan özel servisler birkaç saat içerisinde de teslimatı size gerçekleştirerek kredi kartı ile iPhone X ön cam değişimi yapmanıza olanak sağlıyor.

İstanbul dışı iPhone X tamiri, İstanbul dışındaki en iyi özel Apple servisi, İstanbul dışında aynı gün ön cam değişimi gibi konularda ise kargo ile hareket etmeniz gerekiyor. Cihazınızı tavsiye edeceğimiz servis noktasına göndererek aynı gün acil iPhone X ön cam değişimi yaptırabilir ve ertesi gün teslim alabilirsiniz. iPhone X ön cam fiyatları değişken ancak cihazınızda en yüksek performansı verecek ön cam seçeneklerini uygun fiyatlı ve ucuza özel servislerde bulabilirsiniz.

İstanbul İçi (Türkiye'deki) En Hızlı iPhone Özel Servisi

iPhone X ön cam değişimi İstanbul içi aynı gün yapılabiliyor. Anadolu Yakası ve hatta Kadıköy bölgesinde olan kullanıcılar ise bir saatte bu işlemi yaptırabilirler. Biz 15 yıla yaklaşan tecrübesi ve 5000'i aşkın cihaz tamiri deneyimi ile teknoway / cepmarket.com.tr ile çalışmanızı öneriyoruz. Ön cam değişimi sonrası müşteri memnuniyeti, garantili yedek parça hizmeti, göz önünde tamir ve kullanıcı odaklı servis anlayışı ile iPhone X ile ilgili diğer tüm tamir gerektiren şarj soketi, batarya, ahize, kamera vb. sensör değişimi gibi işlemlerde de firmaya ulaşabilirsiniz. WhatsApp ile acil iPhone tamiri konusunda destek almak için buraya tıklayın.