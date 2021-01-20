iPhone XS ekran değişimi gereken durumlarda nasıl hareket etmelisiniz? iPhone XS ekran fiyatları ne kadardır? iPhone XS ekran değişimi nerede yapılır? Bu işlem ne kadar sürer? Aynı gün ekran değişimi yapan özel iPhone servisleri gibi merak eden konulara açıklık getireceğimiz yazımıza hoş geldiniz. Bu yazımızda Apple'ın 2019'a girerken satışa sunduğu ve halen de revaçta olan iPhone XS'teki ekran kırılması, ekran çatlaması, görüntü gidip gelmesi, ekranda mürekkep lekesi kalması, ekran ışığı yanmaması, cihazın açılıp görüntünün gelmemesi gibi sorunların genelde çözüm yolu olan ekranı yenileme işleminden bahsedeceğiz. Elbette iPhone XS yeni ekran taktırma işleminde yedek parça fiyatları, ekran çeşitleri ve teknik servis ücreti gibi merak edilenlere de değineceğiz. iPhone X için de benzer bir konu hazırlamıştık. Merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone XS'de de OLED ekran kullanılıyor ve değişim işleminin yine OLED ekranla yapılması gerekiyor. Çok düşük kaliteli ekranlarda OLED'in sunduğu yüksek görüntü kalitesi avantajını alamayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Apple'ın OLED kullandığı ilk telefon iPhone X idi ve devamında da iPhone XS geldi. Bu iki telefon da aynı ekranı kullanıyor. Tabii iPhone XS ekran değişimi kısmında işler farklı hale geliyor. Çıta vb. gibi yönlerle işlemler birbirinden ayrılıyor. Her iki ekran da 5.8 inç büyüklüğünde. 1.000.000:1 kontrast ve 1125 x 2436 çözünürlük gibi değerler de zaten akıllı telefonlar için OLED ekran bakış açısıyla en iyi denebilir.

iPhone XS ekran değişimi, orijinal OLED veya daha uygun fiyatlı OLED GX ekranlarla yapılabilmektedir.

iPhone XS Ekran Değişimi / Ekran Seçenekleri ve Fiyatları

iPhone XS ekran değişimi fiyatı Apple servisinde ne kadar? Bunun için ilk olarak Apple'ın ekran onarımı fiyatları belirttiği sayfasına bakmakta fayda var. Buraya tıklayıp fiyatlara baktığınızda ekran değişimi için verilen rakamın 2509 TL olduğunu göreceksiniz. Yüksek teknolojili ve OLED bir ekran olduğu için haliyle fiyat yüksek. Peki ikinci el, çıkma, revize, kopya, yan sanayi gibi orijinal dışında iPhone XS ekranı var mı ve varsa fiyatları ne kadar? Özel iPhone servislerinde iPhone XS ekran onarımı fiyatları tabii ki daha makul. Eğer güvendiğiniz bir servis varsa ikinci el ve çıkma olan orijinal ekranları elbette kullanabilirsiniz. Fakat bu ekranların nasıl cihazlardan söküldüğünün bilinmesi gerekiyor. Diğer türlü yakın zamanda yine sorun yaşayabilirsiniz.

Olması gereken orijinal veya orijinal kaliteyi daha uyguna sunan OLED GX ekranlardır. Eğer yeni bir değişiklik olmadıysa güvenilir teknik servis merkezlerinde orijinal ekran değişimi 1450 TL'ye yapılıyor. OLED GX'in ise anlaşılabilir bir farkı yok. Yine yüksek performanslı ve OLED teknolojisine sahip olduğu için görüntü kalitesi olarak farkı bulunmayan bir ekran. iPhone XS için OLED GX ekran fiyatları ise 900 TL civarında. Tabii buna işçilik dahil. En ucuz iPhone XS ekranı veya en uygun fiyatlı ekran değişimi olarak araştırdığınızda karşınıza daha makul seçenekler çıkabilir ancak ekran değişimi sonrası sorun yaşamak istemiyorsanız ve cihazınızı ilk günkü haline döndürmek için doğru bir servis seçimi yapmanız şart.

iPhone XS ekran değişimi gerekiyorsa cihazınız daha farklı bozulma tepkileri verebilir. OLED ekranlar tamamen daha farklı bir teknoloji ile çalışır.

iPhone XS Ekrana Görüntü Gelmiyor, Ekran Bozuldu mu Nasıl Anlaşılır?

iPhone XS'te de her akıllı telefonda olduğu gibi düşme sonrası ekrana görüntü gelmiyor, ekranın bir kısmı çalışmıyor, görüntü gidip gidip geliyor, renkler karıştı, ekranda çizgi çıktı, ekranda yazılar karışıyor gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Islanma veya sıvı teması da ekranın bozulması için geçerli bir nedendir ancak teknolojisi sebebiyle OLED ekranlar daha farklı arızalar verebilirler. Ekranda titreme, görüntü yeşil oldu, yanıp yanıp sönüyor, ekranda kısa devre, ekranın bir kısmı çalışmıyor, pikseller yanmıyor, telefon açılınca ekran gelmiyor gibi birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Hatta bazı durumlarda telefonun düşmesi bile ekranın bozulması yeterlidir. Yani ekran çatlamadan bozulur mu veya kırılmadan bozulur mu gibi sorulara ne yazık ki evet olarak cevap vermemiz gerekiyor. Hatta kötü şarj aletlerinin kullanımı bile ekrana görüntü gelmiyor şikayeti ile ekran bozuldu diyebileceğiniz bir duruma yol açabilir.

Tüm denemelerinize rağmen iPhone XS'te ekrana görüntü gelmiyor ise telefonunuzun bir teknik servis tarafından kontrol edilmesi gerekir. Doğrudan ekran değişimi olacak şeklinde düşünmeyin. Düşme sonrası bağlantı yerleri kontrol edilmeli; belki de bu şekilde sorununuz çözülebilir ancak yapacak bir şey yoksa yani tek çareniz ekran değişimi ise güvenilir teknik servis merkezi araştırmaktan başka çareniz yok. En kaliteli iPhone XS ekranı elinizde olsa bile deneyimsiz teknik servis merkezlerinde yapılacak yanlış işlemler cihazınızda ekran değişimi sonrası dokunmatik çalışmıyor, renk kalitesi bozuldu, görüntü gidip geliyor, şarj süresi azaldı, dokunmatik eskisi gibi değil, camın içinde toz kaldı gibi problemleri oluşturabilir. Mutlaka size ekran değişimi sonrası garanti veren bir özel iPhone servisinden hizmet almaya çalışın. Ufak fiyat farkları karşınıza çıksa bile telefonunuzu defalarca tamir ettirmekten emin olun daha iyidir.

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