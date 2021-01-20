Bazı küçük kazalar ne yazık ki iPhone XS ön cam değişimi gerektirebilir. iPhone XS havalı bir cihaz ve bunu da büyük ölçüde ön yüzünü neredeyse tamamen kaplayan ekranına borçlu. Bildiğiniz gibi Apple, iPhone X'ten itibaren home tuşunu kaldırdı ve ön yüzü tamamen ekran olan iPhone modeli üretme fikrini odağına aldı. Haliyle ekranı köşelerine kadar uzanan bu cihazlarda yaşanabilecek en basit düşme sonucu köşeden çatlama, ön cam kırıldı veya camda çatlak oluştu gibi şikayetleri doğruyor. iPhone XS'te ön cam tamiri ile yazılabilecek pek çok şey var. Dikkat etmeniz gereken noktalar var. İşi hafife almamanız ve acil iPhone XS ön cam yenileme işlemi yaptırmanızda fayda var. Apple servisi ön cam değişimi fiyatları, özel iPhone servislerinde iPhone XS yedek parça fiyatları, ön cam değişimi ne kadar tutar, ekranı değiştirmeden ön cam değiştirme veya ön cam değiştirmek ne kadar sürer gibi birçok soruya yanıt vermeye çalışacağız.

iPhone XS Ön Cam Kırılması Nedeniyle Oluşan Sorunlar

iPhone XS ön cam kırılması veya çatlaması istenmeyen bir durumdur. İhmal edilmemelidir çünkü daha büyük sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Yazın terden, kışın da nemden veya yağmurdan çatlak / kırık ekranın içinden sıvı girerek ekranınızı bozabilir. Kırık ekran dökülerek çocuklar için tehlike oluşturabilir, çatlak veya kırık bölge sensörün veya ön kameranın verimsiz çalışmasını sağlayabilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün… Ön cam kırıldı selfie net çekmiyor veya ön cam çatladı görüşme sırasında ekran kapanmıyor gibi birçok sorun camın neden olduğu donanımsal sorunlardır. iPhone XS'te ön cam yenilemesi ile birlikte mevcut tüm sorunların tamamen normal hale gelmesi gerekir; tabii başka bir donanımsal arıza yoksa. Bazen ön cam kırıkları kameraya veya sensöre zarar verebilir, hatta ekranın bozulmasına neden olacak kadar sorun büyüyebilir. Bu da iPhone XS'de ekran değişimine kadar giden yüklü masrafları doğurur. Ekran değişimi konusunda da önemli noktalardan bahsettik. Buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

iPhone XS ön cam kırılması nerede tamir ettirilir, Apple servisinde ön cam değişim fiyatı, yedek ön cam fiyatları ne kadar, yeni ön cam taktırmak ne kadar, ön cam değişimi garantiye girer mi, cihazın garantisi gider mi gibi birçok soruyu duyar gibiyiz. Ön cam değişimi gerektiren durumu aşmanız ve hatta sonrasında da bir daha asla sorun yaşamamanız için atmanız gereken adımlardan bahsedeceğiz. Bunlardan ilki kaliteli yedek parça seçimi. İkincisi bu işi uygulayacak deneyimli bir servis. Şimdi, Apple servisinden daha iyisi var mı diyenler olacaktır; durum farklı. En azından ön cam değişimi işleminde mantıken başka bir servise yönelmek daha doğru hale geliyor. Çünkü Apple servisi fiyatları hem farklı, hem yüksek ve hem de çok pahalı.

iPhone XS ön cam değişimi işleminin yüksek fiyatlı olma nedenlerinden biri Apple servisinde tek başına ön cam değişimi yapılmaması.

iPhone XS Yeni Ön Cam Taktırma Fiyatı

Apple servisinde iPhone XS ön cam değişimi ücreti 2509 TL; bu bağlantıdan bakabilirsiniz. Çünkü Apple servisi bu durumu bir ekran değişimi olarak değerlendiriyor ve ön cam ile ekran birbirine entegre olduğu için ikisinin değişimi aynı anda yapılıyor. Sizde ekranda sorun yok; sadece ön cam çatlak ise bu kez Apple servisinde ön cam değişimi yaptırmak mantıksız bir hale geliyor. Cihazınızın garantisi varsa elbette durumu değerlendirebilirsiniz ancak 2509 TL oldukça yüksek. 2019'a yakın bir tarihte piyasaya çıkan iPhone XS'lerin halen çoğu garantili veya garantisi yeni bitti. Ekranı değiştirmeden ön camı değiştirmek için özel iPhone servisi araştırmaktan başka çareniz kalmıyor. Ön cam değişimi için teknik servis tavsiyesi almaya hazır mısınız?

Piyasadaki bazı yetersiz özel iPhone servisleri de size ön camla birlikte ekranın değişmesi gerektiğini söyleyeceklerdir. Bu doğru değildir. iPhone XS'te ön camı tek başına değiştirmek mümkün bir işlemdir. Ön cam ve ekran ayrıldıktan sonra cihaz temizlenir ve ekranda toz kalmayacak şekilde yeni ön cam takılır. Bu işlem aynı gün hatta bir saat civarı bir sürede gerçekleştirilir. Yeterli ekipmana sahip işletmelerde sistem bu şekilde işler. Diğer işletmelerde ise yekpare şekilde -Apple servislerinde de aynı şekilde- tek parça ekran ve ön cam birlikte değiştirilir. Fiyatı da kullanıcı ödemek zorunda kalır. Bozuk olmayan ekranınız çöpe gider ve sizden bir daha ekran parası alınır. Bu yanlıştır. Yapmanız gereken iPhone XS'te yalnız ön cam değişimi işlemidir.

iPhone XS ön cam değişimi, bu cihazların çoğunun ilk düşmesi ile beraber gerekli bir işlem haline geliyor.

iPhone XS: En Ucuz ve En Uygun Fiyatlı Ön Cam Değişimi

iPhone XS ön cam değişimi ekran sökülmeden de yapılabiliyor. İşlemin maliyeti yaklaşık olarak Apple servisinde sözü geçen rakamın dörtte biri. Kabaca 700 TL gibi düşünün ancak yine de ön cam değişimi için teknik servis tavsiyesi olarak belirttiğimiz yer ile önceden görüşmenizde fayda var. Fiyatlar bazen döviz doğrultusunda değişiklik gösterebiliyor. Önemli olan nokta dediğimiz gibi ön cam değişiminin düzgün yapılması ve alacağınız memnuniyet garantili hizmet. Telefonunuz küçük bir esnemede birçok sorunu yeni baştan size yaşatacaksa veya ön kamerada kalan bir kirden dolayı kötü çekim yapacaksa bu ikinci kez içinin açılacağı anlamına gelecek. Profesyonel ve tecrübeli teknik servisler onarım sonrası iPhone XS'e kamera testi, sensör testi, dokunmatik kalitesi testi gibi aşamalardan geçirerek müşteriye teslim ederler. Ön cam değişimi işlemi sizin çıkarınıza bir işlemdir ancak teknik servisler açısından da daha zorlu bir onarım süreci anlamına gelir.

Teknik yeterliliği olmayan servislerde parça olarak ön cam ve ekran birbirine yapışık olduğundan bu şekilde bir işlem yapılması teklif edilir. Orijinal ekranınız böylece cihaz içinden çıkar ve yan sanayi bir ekran takılmış olur. Ön cam değişimi sonrası dokunmatik kalitesi düştü, renkler değişti gibi sorunlar bu yüzden yaşanır. Ayrıca onarım sonrası testler de tam anlamıyla yapılmayacağından iPhone XS ön cam değişimi sonrası kamera iyi çekmiyor, sensör sorunu, ekran gidip geliyor, dokunmaları algılamıyor, cihaz ısınmaya başladı, şarjı az gidiyor gibi şikayetler de alınabiliyor.

Aynı Gün Acil iPhone Ön Cam Değişimi

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