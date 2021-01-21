Konumuz iPhone XS Max ekran değişimi… Bu güne kadar Apple'ın büyük ekranlı Plus modellerini tercih ettiyseniz artık yüksek ihtimalle Max takısı olan modellerle yola devam ediyor olmalısınız. Apple Max takısı verdiği büyük ekranlı modelleri ilk kez iPhone XS ile birlikte duyurduğu iPhone XS Max'ta kullanmış oldu. Apple'ın çift SIM kart kullanımına imkan veren iPhone XS aynı zamanda sıvı temasına dayanıklı olan yapısı ile dikkat çekmişti. Ancak hiç şüphesiz asıl etkileyici yön 6.5 inç genişliğindeki Super Retina ekran oldu. En büyük ekranlı iPhone hangisi sorusuna cevap olarak üretilen iPhone XS Max'te 1242 x 2688 piksel çözünürlükte bir OLED ekran kullanılıyor.

iPhone XS ve büyük ekranlı ağabey model iPhone XS Max ne zaman satışa çıktı hatırlıyor musunuz? 2019'a yaklaşırken… Yani günümüzde birçok iPhone XS Max garantili veya garantisi sona ermiş durumda. Biz yazımızda ekran değişimi fiyatı, nasıl yapılmalı, nerde yapılır, ne kadar sürer gibi ana konulara ek olarak dikkat edilmesi gereken yönlere de değineceğiz. Burada yedek parça kalitesi ve teknik servis deneyimi gibi önemli noktalar var. Ayrıca yanlış hareket etmeniz durumunda karşılaşabileceğiniz sıkıntıları da ele alacağız. Daha önceden iPhone XS ekran değişimi konusunda da bu konulara da burada değinmiştik ancak şu anda elimizde Apple'ın en büyük ekranlı cihazı var.

iPhone XS Max ekran değişimi sırasında True Tone aktarımı da yapılmalıdır. Bu işlem özel bir donanım gerektirir ve her teknik serviste bu imkan sunulmaz.

iPhone XS Max Ekran Değişimi Fiyatı

iPhone XS Max harikulade bir ekrana sahip. 6.5 inç ekran büyüklüğü onu kesinlikle şimdiye kadarki en güzel ve en etkileyici iPhone yapıyor. iPhone XS Max'teki ekran / gövde oranı yüzde 84.4 ve bu da onu Apple'ın ön yüzü tamamen ekran olan telefonu yapıyor. OLED teknolojisi kullanıma devam ettiği için harika denebilecek 1.000.000:1 kontrast oranı var. iPhone XS Max'te düşme sonrası ekran kırılması veya çatlaması nasıl tamir edilir? Öncelikle ekran OLED olduğu için bozulmalara karşı verdiği tepki daha farklı olabiliyor. Bilindiği gibi OLED ekranda her bir pikselin kendine özgü aydınlatması var bu nedenle ekran ışığı yanıp sönüyor şeklinde bir hata alamazsınız. Ancak ekran gidip geliyor veya görüntü gidip geliyor şeklinde olabilir. Servis merkezlerine getirilen cihazlardaki sorunlar daha ziyade ekrandaki görüntülerin veya renklerin karıştığı yönünde. Bazen iPhone XS Max düştü ve ekran gitti, görüntü hiç gelmiyor, cihaz açılıyor ancak görüntü yok gibi şikayetler de alınabiliyor.

iPhone XS Max ekran değişimi Apple servisi fiyatı ne kadar? iPhone XS Max ekranı kırıldı veya çatladı ise kullanıcının aklına gelen ilk soru kuşkusuz budur. Cihazınızın garantisi varsa Apple servisinde ekran değişimi fiyatı almayı düşünebilirsiniz. Şu anda listelenen fiyat 2959 TL. Buradan güncel halini kontrol edebilirsiniz. Peki iPhone XS Max ekran değişimi daha ucuza yapılabilir mi? En uygun fiyata nasıl tamir edilir? Hangi teknik servis tavsiyesi yapabilirsiniz? Bunlara yanıt aramaya çalışacağız. iPhone XS Max özel bir ekrana sahip. Haliyle piyasadaki ekran fiyatları da yüksek. Orijinal ekran değişimi için özel servislerde alacağınız fiyat da 2000 TL'yi aşacaktır ancak A kalite yan sanayi olan ve görüntü kalitesi olarak ayırt edilemez düzeyde olan OLED GX ekran değişimi de düşünebilirsiniz. Bir diğer seçenek de ön camı değişmiş revize ekranlardır. Revize ekranlar tamamen Apple orijinaldir ve kontrolleri yapılarak kullanıcılara teslim edilir. En uygun fiyatlı iPhone XS Max ekranı revize ekranlardır.

iPhone XS Max ekran değişimi için OLED GX ekran da tercih edilebilir. Soldaki OLED GX ekran, sağdaki de orijinal ekran. OLED GX ekran kalitesi de oldukça iyi.

iPhone XS Max Orijinal, Revize ve OLED GX Ekran Farkı

iPhone XS Max için ekran çeşitleri arasında üç ana seçenekten bahsedebiliriz. Elbette daha fazla seçenek var ancak olması gereken yani istenen kaliteyi alabileceğiniz üç farklı ekran çeşidi mevcut. Orijinal ekranlar hiç kullanılmamış ve sıfır ekranlardır. iPhone XS Max orijinal ekran taktırma ile beraber cihazınız tamamen orijinale döner. OLED GX ekranlar da A kalite ve gerçeğinden ayırt etmesi zor görüntüler sunarlar. OLED GX ekranlarda kalite üst seviyededir ve kullanıcılar için uygun fiyatlı iPhone XS Max ekran değişimi seçeneği sunar. iPhone XS Max için en ucuz ekran hangisi sorusuna ise revize ekran şeklinde cevap verebiliriz. Revize ekranlar artık yedek parça olarak kullanıma ayrılmış orijinal ekranlardır. iPhone XS Max'e revize ekran taktırma da ekran orijinal olduğu için cazip bir işlemdir. En uygun fiyatlı iPhone XS Max ekran yenileme işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. OLED GX ekran değişimini yaklaşık 1100 TL'ye yaptırırken revize orijinal ekran değişimini de 1650 TL gibi seviyelerde yaptırabilirsiniz.

Piyasadaki iPhone XS Max ekran fiyatları gördüğünüz gibi yine yüksek ancak Apple servisi fiyatları ile karşılaştırıldığında daha makul. Neticede OLED ekranlar ve kaliteleri ciddi anlamda yüksek. LCD olarak alternatif karşınıza çıksa bile tercih etmeyin çünkü bu kez bir iPhone kullanıyor hissinden uzaklaşabilirsiniz. Artık iPhone XS Max'in garantili veya garantisiz olma durumuna göre onarım nerede yapılır kararını verebilirsiniz. Tabii bizim servisimiz her zaman tecrübeli ve bu işe yıllarını vermiş özel iPhone servisi bulmanız yönünde. Oturduğunuz yerin çevresinde veya kargo ile ulaşabileceğiniz, yaptığı hizmetlerle en iyi iPhone özel servisi diyebileceğiniz işletmeler mevcut. Bizim de size bu noktada bir önerimiz var.

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