Sinemalar zor olabilir ama Netflix rekor kıran bir yıl geçirdi. Akış hizmeti 2020 boyunca abone sayısına 37 milyon ekleyerek rekor 200 milyon ödeme yapan aboneye ulaştı. Karşılaştırma için, Netflix'in abone tabanı 2019'da 28 milyon kullanıcı arttı.

Netflix Abone Sayısı 200 Milyonu Geçerek Rekor Kırdı

Bu hızlı büyüme, Netflix'in 2018'de 111 milyon aboneden 2 yılda 200 milyonun üzerinde abone üyeye çıktığı anlamına geliyor. Kullanıcı başına gelir de 2018'de ortalama 9,88 dolardan 11,2 dolara yükseldi.

Yeni abonelerin çoğu (%83) ABD ve Kanada dışından geldi. Kalanların yaklaşık yarısı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan gelirken, Asya-Pasifik bölgesi kullanıcı büyümesine en büyük ikinci katkı sağlayan bölge oldu.

Tüm bunlarla birlikte, yıllık gelir 2019'a göre %24 artışla 25 milyar dolara yükselirken, işletme karı %76 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Netflix, 2021 yılının tamamı için işletme marjı tahminini revize etti – şimdi geçen yıla göre yüzde 2 puan daha yüksek, %20'lik bir marj bekliyor.

COVID-19, 15,8 milyon kullanıcının kaydolduğu 2020'nin ilk çeyreğinde abonelerde bir artışa neden oldu. Aşağıdaki grafikte oldukça yüksek zirve noktasını görebilirsiniz. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde üyelikte 6.0 milyon dolarlık mütevazı bir artış öngörüyor.