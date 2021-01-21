Galaxy S21 bu haftanın başlarında yayınlanan bir videoda demonte edilmişti. Şimdi PBKreviews bu yılki S serisinin amiral gemisi olan Galaxy S21 Ultra'ya odaklandı. Görünüşe göre bazı kötü haberler var.

Samsung Galaxy S21 Ultra'da Ekran ve Pil Değişimi Zor Olacak

Camın yerinden çıkarılması, kamera lens kapağının tıpkı cihazın çerçevesi gibi metalden yapıldığını ortaya koyuyor. Cam, panele yapışkanla tutturulmuş ve önceki S-serisi modellerdeki cam kamera kapaklarına kıyasla önemli ölçüde daha dayanıklı görünüyor. Cihaz S21 Ultra'nın uluslararası versiyonu olduğu için telefonda sol ve sağ taraflara yerleştirilmesi gereken mmWave antenleri bu modelde eksik.

Telefonun derinliklerine indiğimizde, Samsung'un NFC antenlerde ve anakartta bol miktarda grafit film kullandığını görebiliyoruz. Ardından S21 Ultra'daki üç kameranın da optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olduğu doğrulanıyor.

İlginçtir ki, üstteki hoparlör, daha küçük ve daha ucuz Galaxy S21'de bulunan köpük bilyeli yalıtım ile gelmiyor. Standart S21'den farklı olarak, S21 Ultra’nın ekran bağlantı kablosu çıkarılamıyor ve ekrana sabitlenmiş. Bu da ekranın değiştirilmesi işlemini daha zor hale getiriyor.