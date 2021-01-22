Geçen yılki Red Magic 5G ve 5S'den sonra nubia, yakında çıkacak olan Red Magic 6 serisiyle bu başarısını sürdürmek istiyor. Geçen hafta, 120W şarj hızına sahip 4.500 mAh bir bataryaya işaret edilen Red Magic 6 serisi için şimdi resmi bir bilgiye sahibiz. Red Magic 6 Pro'nun teknik özellik sayfasının bir kısmını gösteren 3C sertifikası sızdırıldı.

120W Şarj Hızına Sahip Red Magic 6 Pro Geliyor

Çin’in 3C sertifika kuruluşundaki listeleme, nubia’nın Red Magic 6 Pro cihazı olduğuna inanılan NX669J-P’nin 120 W’a kadar hızlarda şarjı destekleyeceğini gösteriyor. Ayrıca, normal Red Magic 6 olması gereken NX669J model numarasını taşıyan ikinci bir model de 66W şarj kapasitesine sahip.

Pro modelin pilinin 15 ila 20 dakika arasında tam şarja ulaşacağı iddia ediliyor. Her iki modelin de bu inanılmaz hızlı şarj hızlarına ulaşmak için çift pil yapısını kullandığı düşünülüyor.

Red Magic 6 serisinin Snapdragon 888 yonga setleriyle piyasaya çıkması bekleniyor ve üst düzey modelde opaklığının tek bir düğmeye basarak değiştirebildiği elektrokromik bir arka yüz olacak.