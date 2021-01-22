HarmonyOS 2.0'ın beta sürümleri, Huawei P30 ve Mate 30 Pro 5G dahil olmak üzere daha fazla cihaza yayılmaya başladı. Aşağıdaki videolarda gerçek bir telefon üzerinde çalıştığını görebilirsiniz.

HarmonyOS 2.0 Betası Huawei P30 ve Mate 30 Pro'da

Arayüz tanıdık geliyorsa, bunun nedeni hem Harmony hem de Android göz önünde bulundurularak geliştirilmiş bir EMUI 11 olmasıdır. Huawei’in bu şirket içi işletim sistemi Android uygulamalarını tam olarak destekler, bu nedenle App Gallery'deki her şeyle çalışır. P30'da çalışan bazı Android uygulamaları aşağıdaki ikinci videodadır.

Yeni aygıt yazılımını çalıştıran kişilerin Weibo'daki son gönderileri, önceki raporlara rağmen HarmonyOS'un Android tabanlı olmadığını gösteriyor. Yine de bu farkı bulanıklaştıran bir Android uyumluluk katmanına sahip.





İşletim sisteminin açık kaynaklı çekirdeği olan OpenHarmony, Çin'in Microsoft'un sahip olduğu GitHub'a alternatifi olan Gitee'de barındırılıyor. Ayrıca, işletim sistemi, Huawei'in platin düzeyinde bağışçı olduğu OpenAtom Vakfı'nın bir parçasıdır, ayrıca Tencent, Baidu, Alibaba ve diğerleri de bu bağışçılar arasında. Android işletim sisteminden sorumlu Open Handset Alliance'ı anımsatıyor.

Her neyse, HarmonyOS 2.0 beta zaten bazı cihazlara ulaştı ve daha pek çoğu güncellemeye uygun olabilir. Yeni bağımsız bir marka olan Honor da şimdilerde seçeneklerini değerlendiriyor ve henüz Harmony'yi kullanmayı reddetmedi.