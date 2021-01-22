Konumuz bu kez iPhone XR ekran değişimi… Apple'ın iPhone XS ve daha büyük ekranlı iPhone XS Max ataklarının hemen sonrasında piyasaya çıkan iPhone XR, biraz daha uygun fiyatlı bir model arayanlar için seçenek olmayı başardı. iPhone XS ekran büyüklüğü 5.8 inç ve iPhone XS Max 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. iPhone XR arada bir model olmayı tercih ederek 6.1 inç ekran büyüklüğü sundu. Tabii gövde malzemesi de bu kez çelik yerine alüminyumdu. Çünkü temelde uygun fiyatlı iPhone modelleri oluşturma çabası var. Şuradan da iPhone XR'ın uygun fiyat gayretiyle üretilmiş bir Apple modeli olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz: Apple tekrardan IPS teknolojili bir Super Retina ekrana dönüş yaptı. iPhone XR'da kullanılan ekranın adı Super Retina IPS. Haliyle ekranın ucuz fiyatı cihazın genel fiyatını da düşürdü. Ayrıca konumuz olan iPhone XR ekran değişimi de böylece ucuz ekran fiyatları ile uygun fiyatlı olarak yapılabiliyor.

iPhone XR renk seçenekleri de iPhone XS ve iPhone XS Max'e göre daha eğlenceli oldu. Son dönemin olmazsa olmaz teknolojilerinden Face ID de iPhone XR'de yerini aldı. Fakat bu kez tek kameralı bir model karşımızdaydı. Bildiğiniz gibi iPhone XS ve iPhone XS Max çift kameralı Apple modelleri arasında. Biz konumuzda iPhone XR ekran değişimi işlemini ele alacağız. Ekran fiyatları, ekran değişimi ücreti, ekran çeşitleri, tamiri kaça olur, teknik servis tavsiyesi, aynı gün onarım, yan sanayi ve orijinal ekranlar kaça ve diğer ekran seçenekleri neler bu ve bu gibi sorulara açıklık getireceğiz. Neticede iPhone XR modelleri halen garantili veya garantsiz modeller olabilir. Apple servisi fiyatları nasıl bu konuya da değinmeden olmaz. Eğer iPhone XS ekran değişimi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu konumuzu da inceleyebilirsiniz.

iPhone XR ekran değişimi için Apple servisi veya özel iPhone servislerinden fiyat alıp cihazınızın garanti durumuna göre kararınızı verin.

iPhone XR Ekran Değişimi Fiyatları

Öncelikle Apple servisi iPhone XR ekran onarımı fiyatına değinelim. iPhone XR ekranı Apple servisi fiyatı şu an için 1789 TL. Dilerseniz bu bağlantıdan ekran fiyatları ne kadar inceleyebilirsiniz. Elbette diğer X serisi modellerine göre düşük olan ekran onarımı bedelinin sebebi, söylediğimiz gibi iPhone XR'ın daha farklı bir ekrana sahip olması. OLED yerine geleneksel bir LCD ekran kullanıyor ancak IPS teknolojisi nedeniyle görüntü kalitesi yine yüksek. Tabii ki bir OLED gibi de olamaz. Bu yüzden iPhone XR ucuz ekran nedeniyle onarım bedeli uygun fiyatlı olabiliyor. Dolayısı ile iPhone XR OLED ekran değişimi, OLED ekran taktırma veya OLED ekran fiyatları söylemleri doğru değil ancak çok yüksek kalitede bir ekranı olduğu kesin bir gerçek.

Piyasadaki servislerde ise durum daha farklı. Çıkma, ikinci el, kopya, OEM, A kalite, yan sanayi, orijinal, revize gibi birçok seçenekten bahsedilebilir. Çıkma ekran örneğin; anakart arızası gibi bir problem yaşamış ve kullanım süresi sona ermiş cihazlardan alınan ekran anlamına gelir. Teknik kontroller sonrasında tekrar kullanıma sunulurlar. Güvenilir bir teknik servis tarafından seçenek olarak sunulursa düşünülebilir. İkinci el bir ekrandır ancak orijinaldir; tabii ki daha uygun fiyatlıdır. OEM ekranlar fabrikaya üretim yapan üreticilerden alınan orijinal ekranlardır. A kalite yan sanayi ekranlar da performans ve görüntü kalitesi olarak en iyiye yakındır. Üstelik uygun fiyatlıdır. Revize olan ekranlar da eğer yine teknik servisiniz güvenilirse düşünebilirsiniz. Yan sanayi en son seçeneğiniz olsun diyebiliriz. Sonuçta görüntü kalitesi ve dokunmatik hissi farklı olabilir.

iPhone XR ekran değişimi işlemi için Super Retina IPS ekranların kullanılması gerekir.

iPhone XR Ekran Kırıldı / Çatladı

iPhone XR'da kullanılan ekran hangisi, ekran değişimi ücreti, Apple servisi fiyatı, kullanılabilecek ekran çeşitleri gibi konulara detaylı şekilde yer verdikten sonra ekran değişimi gerekli mi, yoksa değil mi bu gibi senaryolarda ekranın verdiği tepkiler üzerinden yola çıkarak konuşalım. iPhone XR düşme sonrası görüntü gitti en yaygın sorunlardan biridir. Özel iPhone servisi cihazın içini açarak ekranı kontrol eder ve bozulup bozulmadığına karar verir. Ekrana görüntü gelmiyor sorununda bazen ekran değişimi gerekli olmayabilir. Bazen de kendi kendine ekran gitti gibi durumlar yaşanabiliyor. Bunun sebebi de çok çeşitli olabilir; sıvı teması veya yan sanayi şarj aleti kullanımı ekrana zarar verir mi diye düşünebilirsiniz. Evet bunlar da mümkün.

Düşme veya darbe sonrası ekran kırılması, mürekkep yayılması, ışığın yanıp sönmesi, ekranın okunmaması, ekranın gidip gelmesi veya görüntünün kapanıp açılması birer ekran değişimi belirtileridir. Arızalı bir parça ile iPhone XR'ı kullanmamanızı ve acil ekran değişimi yaptırmanızı tavsiye ederiz. Kimi durumlarda çatlak ekranla telefon kullanımı zararlı mı diye soruları duyuyoruz. Tam olarak bir şey söylemek ne yazık ki doğru değil. Kırık ekran cihazı bozar mı veya çatlak ekran anakartı yakar mı bunlar hep ihtimal dahilinde. iPhone XR ekran tamiri ile ilk günkü haline geri dönebilir. En kaliteli, en uygun fiyatlı ve en memnun kalacağınız ekran çeşidi için size en iyi özel iPhone servisi ile çalışmanızı öneriyoruz.

Bozulan iPhone İçin En İyi Servis Hangisi?

Biz gerek 15 yıla varan onarım tecrübesi, gerek 5000'den fazla cihaz üzerindeki deneyimi, eğitimli ve donanımlı teknisyenleri ile size iPhone XR ekran değişimi başta olmak üzere her türlü iPhone onarımı ve tamiri için İstanbul ili Kadıköy'de bulunan teknoway / cepmarket.com.tr firmasını tavsiye ediyoruz. Aynı gün ekran değişimi ve uygun fiyat politikasıyla müşteri memnuniyet garantili işlem yapan firma ayrıca onarım sonrası kullanıcı kaynaklı olmayan sorunlara da garanti veriyor. Şehir dışından olan kullanıcılara ücretsiz kargo, öncelikli hızlı onarım ve kredi kartı ile ödeme gibi kolaylıklar sağlayan firmaya WhatsApp üzerinden ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz. iPhone XR ekran fiyatları ve onarım ücreti için mutlaka teklif alın!