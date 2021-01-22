iPhone XR ön cam değişimi işlemini enine boyuna ele aldığımız yeni yazımız ile karşınızdayız. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz zaman diliminde iPhone XR'da ekran değişimi konusunu masaya yatırmıştık. Çok önemli noktalara değindiğimiz bu yazıyı dilerseniz buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. iPhone XR ön cam değişimi düşme sonrası ön cam kırıldı veya köşede çatlak oluştu gibi ekranın zarar görmediği durumlar için geçerli. Bildiğiniz gibi ekranın zarar görmediği durumlarda sadece ön cam değişimi yaparak çok daha uygun fiyata cihazınızı ilk günkü haline getirebilirsiniz. Normal şartlarda Apple servisi de dahil olmak üzere birçok yer size ön cam değişiminin ekranla beraber yapılabileceğini söyler. Çalışan ekranı değiştirmek sizce doğru mu? Tek bir ön cam değişimi ucuz fiyata yapılabiliyorken neden daha fazla ödeyesiniz?

iPhone XR ön cam yenileme gerektiren farklı durumlar olabilir. Anahtar çizdi, çantada çizildi, ön camda derin çizik var, camda matlaşma var veya çatlaklardan ekran okunmuyor, çatlama sonrası dokunmatik algılamıyor, ön camdan parçalar dökülüyor gibi türlü türlü şikayetler akıllı telefonunuzu kullanmayı engelleyebilir. Tavsiyemiz ön camın hızlı bir şekilde değiştirilmesi. Ön cam kırılması veya çatlaması bazı durumlarda dokunmatik çalışmaması şikayetine neden olmayabilir, haliyle telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz ancak bunun bir risk olduğunu unutmayın. Sıvı teması nedeniyle ekranın bozulması veya kamera, sensör, ahize gibi parçaların kırık ön cam nedeniyle bozulması gibi durumlar da meydana gelebilir. Tavsiyemiz ön cam değişimini aynı gün veya bir saat içinde yapan özel iPhone servisi bularak yaptırmanızdır.

iPhone XR ön cam değişimi, cihazınızı ilk günkü görünümüne getirecektir.

iPhone XR: Ekranı Sökmeden Ön Cam Değiştirmek

Son dönemlerin en popüler konularından biri ekranı sökmeden ön cam değiştirmek. iPhone XR için de bu işlem yapılabiliyor. Yalnız şunu öncelikle söyleyelim: Apple servisinde iPhone XR ön cam değişimi gibi bir işlem yok. Apple'a göre ön cam ve ekran birbirine tümleşiktir ve ister ön cam kırk olsun ister ekran, ikisi aynı anda değişir. Kullanıcı da haklı olarak bu durumda ben neden çalışan ekranımı değiştirip ayrıca para ödeyeyim ki diye düşünüyor. Çalışan ekranı sökmek doğru değildir. Günümüzün profesyonel iPhone servis anlayışı çalışan ekranı sökmeden ön cam değişimi yapmayı mümkün kılar. Apple'ın bu noktada esnek olmayan anlayışı, iPhone kendi servisinde orijinal ön cam değişimi fiyatı 1789 TL'dir. Güncel rakamı buraya tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

Özel iPhone servislerinde iPhone XR ön cam değişimi kaça yapılır, fiyatı nedir bu konuyu merak ettiğinizi duyar gibiyiz. Öncelikle şunu söyleyelim: Kapısına teknik servis tabelası yazan her yer bu işi yapamaz. Deneyimli teknik servis olma dışında ekipman olarak güçlü olmak ve cihazlar konusunda da tecrübeli yaklaşımı bilmek gerekir. Tamir veya onarım sonrası sorun yaşayan onlarca kullanıcıyı internette bulabilirsiniz. Bizim bu konuyu sizlerle paylaşma amacımız ise hem ön cam değişimi sonrası sorun yaşamamanız yani mutlu bir müşteri olarak bu işlemi gerçekleştirmeniz, hem de bütçenizi korumak. O nedenle iPhone XR ekran değişimi en ucuz nerede yapılır, en uygun fiyatlı teknik servis, en iyi yedek parça, aynı gün tamiri kim yapar gibi birçok konuyu ele almayı istiyoruz.

iPhone XR ön cam değişimi, eğer ekran kırılmadıysa daha uygun fiyata giderilebilecek bir problemdir.

Teknik Serviste Bırakmadan ve Göz Önünde iPhone Tamiri

iPhone XR düştü ön cam kırıldı, ön cam tamiri nerede yapılır, ön cam fiyatları, en uygun tamir, en düşük tamir fiyatı nerede gibi soruları çok duyduk. Bu nedenle hem yüksek işçilik kalitesi, hem yedek parçadaki özen, hem de onarım sonrası memnuniyet için size özel iPhone servisi tavsiyesi yapacağız. Öncelikle teknik yeterliliği olan servisler iPhone XR ön cam değişimi işlemini bir saat gibi bir süre içerisinde tamamlayıp cihazı size teslim edebilirler. Teknik yeterliliği veya bilgi seviyesi yeterli olmayan özel iPhone servisleri ise size ön camı ekranla birlikte değiştirme tavsiyesi vereceklerdir çünkü tek başına ön cam değişimi onlar için mümkün olmayan bir işlemdir. Eğer sizi ekranla birlikte ön camı değiştirmeye ikna ederlerse yan sanayi bir ekran ve pırıl pırıl bir ön cam takarak memnun etmeye çalışırlarsa bilin ki bu işten pek de karlı çıkmadınız.

Peki doğru olan nedir? Doğru olan iPhone XR'da tek başına ön camı değiştirme işlemidir. Bu işlem söylediğimiz üzere bir saat civarı sürer. Teknik servis ön camı ekrandan ayırır ve varsa kırık parçaları cihazın içinden çıkartır. Devamında ekranda tozlanma veya kirlenme varsa hiçbir iz kalmayacak şekilde temizler ve yeni ön cam takmaya hazır hale getirir. iPhone XR ön cam taktırma işlemi bittikten sonra cihaz test edilir, sensör ve ekran dokunmatiği analiz edilerek müşteriye verilir. Elbette bu işlem gereksiz yere ekran değiştirme yerine çok daha ekonomik, bütçe dostu, uygun fiyatlı ve ucuzdur. Bugün iPhone XR ön cam değişimi fiyatı yaklaşık olarak 700 TL'dir.

En Ucuz, En Güvenilir, En Hızlı… Hangi iPhone Servisi?

Konumuz iPhone XR ön cam değişim olsa da biz size iPhone konusunda en iyi özel servis olarak İstanbul'daki Kadıköy bölgesinde teknoway / cepmarket.com.tr firmasını tavsiye ediyoruz. Orijinal, ikinci el, OEM, yan sanayi ve çıkma başta olmak üzere birçok parçayı elinde bulunduran, 15 yıla varan tecrübesi ve 5000 cihazı aşkın onarım deneyimi ile teknoway / cepmarket.com.tr 'den hizmet aldığınızda ayrıcalıklı olduğunuzu hissedeceksiniz. iPhone XR ön cam değişimi fiyatlarında da size indirimli teklifler sunacaklarına emin olabilirsiniz. Onarım sonrası memnuniyet garantisi ve kullanıcı kaynaklı olmayan tüm sorunlar için her zaman firmaya ulaşabilirsiniz. Hemen şimdi iPhone XR ön cam değişimi veya farklı bir konuda sorunuz varsa firmaya WhatsApp üzerinden ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.