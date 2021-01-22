iPhone XS Max ekran değişimi konumuzdan sonra şimdi de diğer bir önemli sorun olan iPhone XS Max ön cam değişimi ile karşınızdayız. Yere düşme sonucu ekran kırılması her zaman kullanıcıların başına gelmeyebiliyor. iPhone XS Max yere düştükten sonra incelediğinizde ilk etapta ön cam kırıldı mı diye kontrol ediyor ve sonrasında ekranda kırık var mı ona bakıyoruz. Daha önceki yazımızda da bahsettiğimiz gibi Apple'ın ön yüzü tamamen ekran olan telefonu denebilecek olan iPhone XS Max'ta neredeyse ilk düşme sonucu ön cam kırıldı senaryosu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Büyük ön cam ve camın köşelere kadar uzanıyor olması ne yazık ki dezavantajlar arasında. iPhone XS Max'ten ve ekranından bahsettiğimiz yazıya da bakmak isterseniz böyle buyurun.

iPhone XS Max gerçekten de ayrıcalıklı olduğunuz hissini sonuna kadar size yaşatan bir akıllı telefon. Haliyle bu konumdaki bir telefonun da ön cam fiyatları yüksek oluyor. Biz size ilk etapta Apple servisi ön cam değiştiriyor mu, ön cam değişim fiyatları nedir gibi sorulara cevap vererek bilgi aktarmaya başlayacağız. Çünkü kullanıcılar ilk etapta iPhone XS Max ön cam değişimi için Apple servisi ile iletişim kurmayı düşünüyor. Garantili olan veya garanti süresi yeni sona ermiş birçok cihaz var. İşin bir de daha ekonomik, uygun fiyata ve ucuza ön cam değişimi yaptırabileceğiniz özel iPhone servisi boyutu var. Biz de size bunu tavsiye ediyoruz. Hazırsanız detaylara inelim.

iPhone XS Max ön cam değişimi uzmanlık gerektiren bir işlemdir ve deneyimli teknik servisler tarafından yapılması gerekir.

iPhone XS Max Ön Camı Kırıldı; Nerede Değişir, Fiyatı Nedir?

iPhone XS Max ön cam değişimi Apple servisi fiyatı araştırdığınızda karşınıza 2959 TL'lik bir fiyat çıkarılıyor. Altı üstü bir ön cam değişimi neden bu kadar pahalı diye düşünebilirsiniz. Orijinal ön cam fiyatı tabii ki daha makul. Apple servisi ön cam ve ekranı bir arada değiştirdiği için fiyat yüksek. iPhone XS Max orijinal ekran fiyatı da yüksek ve ciddi bir fatura çıkıyor. Oysa sizin ekranınız sağlam ve bunu değiştirmeye hiç gerek yok. Eğer cihazınız garantili ise vazgeçme kararı size kalmış. Fakat garanti bittiyse özel iPhone servislerinde iPhone XS Max ön cam değişimi fiyatı 1200 TL'ye bile yapılabiliyor; bilginize. O halde neden 1800 TL daha fazla ödeyesiniz? iPhone XS Max en ucuz ön cam veya uygun fiyatlı ön cam araştırdığınızda daha düşük rakamlar da karşınıza çıkabilir. Yalnız, ön cam değişimi sonrası dokunmatik algılamıyor, camda leke var, ekranda tozlar var, kasada oynama var veya yeni cam kalitesi düşük gibi durumlarla karşılaşmayın…

iPhone XS Max tamiri için özel iPhone servisi tavsiyesi olarak birçok duyum alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken ilk madde şu. Ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme yani orijinal ekranı sökmeden ön cam taktırma işini her teknik servis yapamıyor. Onlar da elindeki yan sanayi ön cam ve ekran setini (bütünleşik oluyor) cihaza takarak kolayca tamiri sonlandırmak istiyor. Dolayısı ile size ekranı değiştirmeden ön cam değişimi olur mu diye soran yerlere tabii ki deyin. Hiçbir kimse çalışan orijinal iPhone XS Max ekranını yan sanayi, OEM, revize, kopya gibi ekranlarla değiştirmek istemez. OLED GX gibi kaliteli ekran seçenekleri de var tabii ama burada olay sadece ön cam değişimi ve işlemi uygun fiyata halletmeniz. Biz size iPhone XS Max kırık / çatlak ön cam tamiri için işinde uzman ve memnuniyet garantili hizmet veren bir servis önereceğiz.

iPhone XS Max ön cam değişimi sırasında eski ekranınız korunur. Böylece uygun fiyata, ucuza ön cam taktırma parası ödersiniz.

iPhone XS Max Kırık / Çatlak Ön Cam Sorunu

iPhone XS Max'i kırık veya çatlak ön cam ile kullanmak her zaman bir risktir. Kışın nem veya yağmurdan, yazın ise terden dolayı çatlaklardan sıvı geçerek ekrana temas edebilir. 6.5 inç büyüklüğündeki Super Retina OLED ekran değişimi de haliyle uygun fiyat bandında değil. Kırık ve çatlak ön camda temizlik de zor olur. Bez veya ıslak mendil takılır, tüyler kalır, yine sıvı teması söz konusu olabilir. Özellikle pandemi zamanı bir de temizliğe önem verirken bu çatlaklar bakteri ve virüsler için birer yuva olabilir. Kullanım zorlaştığı gibi zamanla parçalar dökülebilir, ekran koruyucu varsa sökmeye kalktığınızda kırık ekran parçaları gelebilir. Servislerin de işi siz geciktirdikçe daha da zorlaşır. Bu nedenle daha büyük arızalara sebebiyet vermemek adına iPhone XS Max kırık veya çatlak ekran tamiri acil şekilde yapılmalıdır.

İstanbul'da olan kullanıcılar aynı gün iPhone XS Max ön cam tamiri yaptırabilirler. Hatta gündeminiz yoğunsa moto-kurye ile ön cam değişimi hizmeti de alabilirsiniz. Kurye adresten teslim şeklinde cihazı alıyor, onarım merkezinde işlem tamamlandıktan sonra size getiriyor ve toplamda bu süre üç saat kadar sürüyor; düşünebilirsiniz. Kadıköy bölgesinde olan kullanıcılar da bir saat içerisinde bu işlemi gerçekleştirebilir. Tabii kapısında teknik servis yazan her firmaya güvenmemeniz gerektiğini üstüne basa basa tekrar söylüyoruz. Mesele bir ön cam değişiminden biraz daha ötede. Bu malzeme veya iyi malzeme herkeste, her yerde var. Önemli olan eski kırık camın düzgün şekilde çıkartılması, temizliğin düzgün şekilde yapılması, varsa True Tone aktarım gibi işlemler ve tüm işlem bittiğinde cihaz testi ile müşteri memnuniyet garantili bir ön cam değişimi işlemi yapılmalıdır.

En Sorunsuz iPhone Özel Servisi

iPhone XS Max ön cam değişimi için en sorunsuz iPhone servisi hangisi diye araştırıyor olabilirsiniz. Biz size 15 yıla yaklaşan deneyimi, binlerce cihaz onarım tecrübesi ile Türkiye'nin ilk beş katlı cep telefonu mağazası olmayı da başaran teknoway / cepmarket.com.tr firmasını tavsiye ediyoruz. Yüksek ekipman kalitesi, deneyimli ve eğitimli teknisyenlerle onarım sonrası hiçbir sorun yaşamayacağınız garantili oluyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve olabilecek her türlü sorunu uygun fiyatlı tamir edebilen firmaya WhatsApp üzerinden ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.