Görünüşe göre Samsung, sonunda Galaxy Tab S7 Lite veya hatta Galaxy Tab S8e olarak satışa sunulabilecek bir üst orta sınıf tablet üzerinde çalışıyor. Ayrıntılar azdır ancak kaynaklarımıza göre tablet sırasıyla SM-T730, SM-T735 ve SM-T736B / SM-T736N model numaralarına sahip olan Wi-Fi, LTE ve 5G varyantlarıyla piyasaya sürülecek.

Galaxy Tab S7'yi Pahalı Bulanlar İçin S7 Lite Geliyor

Bu model numaralarının gerçekten sözde Galaxy Tab S7 Lite ile örtüşüp örtüşmediği tam olarak belli değil ancak kaynaklara göre Samsung gerçekten de bir Tab S7 Lite tablet üzerinde çalışıyor, bu yüzden yakında bu daha uygun fiyatlı tablete dair daha fazlasını öğrenmeyi umuyoruz.

Şu an için teknik özellikler eksik ve işleri bir miktar daha kafa karıştırıcı hale getiren bazı detaylar var. Samsung'un tablet için ayrıca bir Plus veya XL adını taşıyacak bir sürüm üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu modelin gerçekten piyasaya sürülmesi planlanıyorsa daha büyük bir ekrana sahip olması ihtimali var ve bunun dışında standart Lite ile aşağı yukarı aynı olacağını tahmin ediyoruz.

Samsung, Galaxy Tab S6 Lite'ı 2020 ilk yarıda piyasaya sürdü, böylece şirketin şimdi bir devam filmi oluşturması mantıklı olacaktır. Ancak sürekli değişen ürün yelpazesi göz önüne alındığında bunun tam olarak ne zaman olacağını söylemek için henüz çok erken. Daha fazlasını öğrenir öğrenmez sizleri bilgilendireceğiz.