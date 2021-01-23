Apple her zamanki yeni sürüme geçiş ritmini takip ederse iOS 15'in Eylül ayındaki iPhone 13 sevkiyat tarihinden önce Haziran ayında duyurulmasını bekleyebiliriz. Şimdi, yeni bir rapora göre, hangi cihazların bu güncellemeyi destekleyip desteklemeyeceği netleşti. Apple'ın iOS 15 sürümü ile orijinal iPhone SE ve iPhone 6S için desteğin sona ereceği bildirildi. iPad mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5'in de iOS 15'i kaçıracağı bildiriliyor.

iPhone 6S, iOS 15'i Destekleyecek mi?

Yayınlanan bir rapora göre, Apple'ın iOS 15'i orijinal iPhone SE ve iPhone 6S için desteği bırakacak. Aynısı iPad mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 için de geçerli. Haberlerin Apple'ın içinde bir yerden geldiği öne sürülüyor.

Önümüzdeki Haziran ayında iOS 15 beta çıkacak. Eğer merak ediyorsanız buradaki yazımızda hangi iPhone'ların iOS 15 alacağından bahsetmiştik. Ancak bazı detaylara değinelim.

Eğer iddialar doğru çıkarsa, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ve daha sonraki tüm iPhone'lar yeni iOS 15 sürümünü destekleyecek. 7. nesil iPod touch da kullanıma hazır olacak.

iPad tarafında ise iPad mini 5, iPad 6 ve iPad Air 3 ve daha yenileri ve tüm iPad Pro modelleri iOS 15 güncellemesini alacak.

Bu bilgileri onaylamamız için birkaç ay daha beklememiz gerekebilir, ancak Haziran ayındaki WWDC'ye kadar daha fazla sızıntının ortaya çıkma ihtimali var.