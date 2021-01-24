Bu yazımızda teknolojinin hayatımıza dokunan yönlerinden biri Xiaomi elektrikli scooter tamiri / parça fiyatları konusunu ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi elektrikli scooter'lar artık uzun denecek bir zamandır hayatımızda. Eğer bir metropol insanıysanız artık elektrikli scooter kullanan insanları görmek size hiç de garip gelmeyecektir. Özellikle park ve taşıma sorunu olmaması, düşük fiyata ulaşım imkanı sağlaması ve fosil yakıtlı bir araç kadar bakım gerektirmemeleri elektrikli scooter'ları daha da popüler hale getiriyor. Üstelik çevrecilik konusunda da şu an için en iyileri onları. Tabii burada bahsettiğimiz bakım gerektirmeme olayı yanlış anlaşılmasın. Elbette eskiyen ve zamanı geldiğinde değişmesi gereken parçalar olabiliyor. Sonuçta yollar veya şartlar zamanla bazı parçaları yıpratabiliyor. Yazımızda birçok yenilikçi cihazla bizi tanıştıran Xiaomi'nin elektrikli scooter tamiri ve parça fiyatlarını ele alıyoruz. En ucuz tamir nerede yapılır ve parça fiyatları nedir birçok konuya değineceğiz. Xiaomi en iyi teknoloji markalarından biri. Şu bağlantıya bakmanızı tavsiye ederiz.

Xiaomi elektrikli scooter tamiri / parça fiyatları artık ucuza erişilebilir durumda.

Kargo İle Xiaomi Elektrikli Scooter Tamiri

Eğer şehir dışındaysanız kargo ile Xiaomi elektrikli scooter tamiri yaptırabilirsiniz. Xiaomi elektrikli scooter tamiri / parça fiyatları makul seviyede. Bu hizmeti veren teknik servis merkezleri var. İstanbul içinde ise scooter'ınızı getirerek aynı gün tamir avantajından faydalanabilirsiniz. Hatta küçük arızalar için Kadıköy'de Xiaomi elektrikli scooter tamiri konusunda güvenilir bir servis bile mevcut. Detaylara birazdan değineceğiz fakat öncelikle Xiaomi teknik servisi fiyatları nasıl konusuna girmeden evvel hangi arızaların giderilebileceğini size aktarmaya çalışalım.

Xiaomi elektrikli scooter bakımı nasıl yapılır? Elbette sizin de yapabileceğiniz şeyler var ancak bazı durumlarda fren ayarı, çamurluk değişimi, lastik değişimi, lastik şişirme, lastik yaması, patlak lastik tamiri, kurulum, güncelleme, şarj aleti, park ayağı, kopça yan kilit veya hava pompası gibi konularda destek almanız gerekebilir. Böylelikle Xiaomi elektrikli scooter için yedek parça ve tamir ihtiyaçlarınızı tek bir merkezden ve eğitimli uzman teknisyenler eşliğinde giderebilirsiniz.

Xiaomi elektrikli scooter tamiri / parça fiyatları merak edilen bir konu. Scooter'ınızın uzun ömürlü olması için gerekli özeni mutlaka gösterin.

Xiaomi Elektrikli Scooter Yedek Parça

Kullanıma bağlı olarak Xiaomi elektrikli scooter'da lastik eskimesi, patlaması, havanın sönmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunları elbette ki gidermek mümkündür ancak bazen de Xiaomi elektrikli scooter lastik değişim fiyatı alarak bu işlemi yapmanız gerekir. Lastik önemli bir konudur çünkü gittiğiniz yolla aranızdaki tek bağlantı lastiktir. Eğer lastik şişirdikten bir süre sonra sönüyor ise yama yapma veya patlak lastik tamiri gerekebilir. Bunu teknik servisin tespit edip gidermesi gerekir. Hassas yedek parçalardan biri de çamurluktur. Kolay şekilde kırılabilen bu parça eğer yerinden çıkarsa özellikle yağmurlu havada ıslak zeminde üstünüzü kirletebilir. Xiaomi elektrikli scooter çamurluk fiyatı, uygun fiyat seviyesinde olduğu için sizi fazla düşündürmeyecek seviyededir. Xiaomi elektrikli scooter tamiri / parça fiyatları için mutlaka uzman servislere danışın.

Xiaomi elektrikli scooter için kopça yan kilit, park ayağı, şarj aleti, hava pompası gibi yedek parça fiyatları günümüz için oldukça makul seviyededir. Hasar görme şansı yüksek olan ve olmazsa olmazlar arasında bulunan bu parçaları en ucuz şekilde satın alma yapabilir ve scooter'ınıza taktırabilirsiniz. Orijinal hava pompası da size tavsiye ettiğimiz aksesuarların arasında. Lastik havanızı düzenli kontrol ederek hem lastiklerinizin erken eskimesini engelleyebilir, hem de tek bir şarjla daha uzun kilometre yapabilirsiniz. Bu da tabii daha uzun pil süresi anlamına geliyor.

Xiaomi Elektrikli Scooter Kurulum / Güncelleme Rehberi | Nasıl Yapılır?

Xiaomi elektrikli scooter nasıl kurulur? Kurulumu nasıl yapılmalı? Bu konulara uzak olabilirsiniz. Çekinecek hiçbir şey yok. Scooter kullanmayı istemek için teknolojiye de ilgi duymak zorunda değilsiniz. Fakat kullanmadan önce Xiaomi elektrikli scooter kurulumu yapılması gereklidir. Bu kurulumla birlikte elektrikli scooter'ınızdan tam anlamıyla faydalanmaya başlayabilir ve scooter'ın güncel durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunun için özel Xiaomi servisleri size aynı gün yardımcı olabilir. Aynı şekilde Xiaomi elektrikli scooter sorunu yaşıyorsanız yine size tavsiye edeceğimiz özel Xiaomi elektrikli scooter servisine gidebilirsiniz. Xiaomi elektrikli scooter açılmıyor, Xiaomi elektrikli scooter gitmiyor, Xiaomi elektrikli scooter yavaş gidiyor veya kendi kendine duruyor gibi tüm sorunlara aynı gün çözüm bulabilirsiniz.

Xiaomi elektrikli scooter güncelleme nasıl yapılır konusunda da destek alabileceğiniz noktalar bulunmakta. Güncelleme dosyası veya internetten güncelleme ile yeni yazılım yükleme yapılır ve sonrasında Xiaomi elektrikli scooter'ın şarj süresi uzaması veya yeni özellikler ekleme gibi yenilikleri ortaya çıkmaya başlar. Bu konuda da eğitimli teknisyenlerden destek alabilir, aralıklı şekilde teknik servis ziyareti yaparak kısa zamanda, uygun fiyata ve eğer İstanbul'da değilseniz kargo ile yazılım güncellemesi yaptırabilirsiniz.

Xiaomi Elektrikli Scooter Bakım Fiyatları ve Parça Değişimi Ücretleri

Xiaomi elektrikli scooter için lastik oldukça önemli bir konu. Yeni lastik fiyatları konusunda elbette bilgi alabilirsiniz ancak tam olarak eskimediyse lastik bakımı da tavsiye edilebilecek noktalar arasında. Tıpkı araba gibi düşünün. Lastikler kadar fren de önemli. Xiaomi elektrikli scooter'lar için fren bakımı da tavsiye ettiğimiz kontroller arasında. Eğer frenleriniz eskisi kadar iyi çalışmıyorsa fren bakımı yaptırabilir veya fren kolu kırıldı, fren kolu değişimi gibi tamiri gerektirecek bir durum varsa bu konuda da talepte bulunabilirsiniz. Bazı küçük kazalar Xiaomi elektrikli scooter fren kolu değişimi fiyatı almanızı da gerektirebiliyor. Bu konuda da teknik servis tavsiyesi olarak söyleyeceğimiz nokta size yardıma hazır.

Elbette yedek parça fiyatları mümkün olduğunca uygun fiyat bandında size sunulmaya çalışılıyor. Kopça yan kilit parça fiyatı almadan önce parçanın tamamen değişimi gerektiğine emin olmalısınız. Kritik bir parça olan kopça yan kilit kolay şekilde yeni taktırma yoluyla değiştirilebilmektedir. Kırılma veya çatlama gibi durumlar değişimi gerektirir. Gidon bağlantısı gören bu parça önemlidir. Bu parçaya özen göstererek Xiaomi elektrikli scooter'ı daha güvenli kullanabilirsiniz. Park ayağı da hassasiyet gerektiren parçalar arasında. Bazı kullanıcılardan park ayağı kırıldı, çatladı, yamuldu şeklinde şikayetler gelebiliyor. Park ayağı değişimi de gözde büyütülmemesi gereken bir işlemdir ancak uzman teknik servis tarafından yapılmalıdır. Çamurluk ve fren kolu değişimi fiyatları da değindiğimiz noktalar arasında. Değişmesini düşündüğünüz diğer tüm parçalar için yazımızı okumaya devam edin.

Xiaomi elektrikli scooter tamiri / parça fiyatları konusunda deneyimli servis merkezleri size büyük kolaylık sağlayacakladır.

Xiaomi Elektrikli Scooter Pil / Batarya ve Motor Tamiri

Bazı durumlar Xiaomi elektrikli scooter pil / batarya ve motor tamiri gerektirebilir. Eğer pil / batarya eskimişse değişimi gerektirebilir. Pil / batarya değişimi servislerde uygun fiyat garantili olarak yapılabilmektedir. Pil / batarya çabuk bitiyor, az yol gidiyor, doldu gösteriyor ama dolmuyor, gücü azaldı, şarj olmuyor, performansı düştü gibi şikayetler bu yolla giderilebilmektedir. Xiaomi elektrikli scooter'ın daha uzun yol gitmesi için orijinal pil / batarya değişimi yapılması gereklidir. Yan sanayi olan batarya çözümleri ilk etapta size bu işi daha ucuza getirdim duygusu verse de uzun vadede yeniden bir pil / batarya yenileme ihtiyacı ortaya çıkacaktır.

Kumlu yollar, kirlenme, ıslanma, darbe veya kazalar Xiaomi elektrikli scooter motor değişimi veya tamiri gerektirebilir. Bu da teknik servisin karar vermesi gereken bir durumdur. Xiaomi elektrikli scooter motor fiyatları haliyle yüksek olabilir ancak bazı durumlarda da parça değişimi yeterli gelmezse yeni motor taktırma yolu ile sorun çözüme ulaşır.

Xiaomi Elektrikli Scooter Tamiri / Bakımı İçin Servis Önerisi

Teknolojik cihazlar konusunda 15 yıla varan bir deneyimi bulunan teknoway / cepmarket.com.tr firmasını, Xiaomi elektrikli scooter'ların tüm tamir, bakım ve parça değişimi konularında sizlere tavsiye ediyoruz. İstanbul'un teknoloji üzerine en büyük mağazası olan firma, Xiaomi elektrikli scooter'ların satışının yanı sıra tamir ve bakım hizmetlerini de veriyor. Uygun parça fiyatları, ucuza parça değişimi, hızlı tamir, kargo ile onarım gibi hizmetlerle müşteri memnuniyeti garantili onarım yapan firmaya WhatsApp üzerinden ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz. Eğer konumuzda geçirmediğimiz bir arıza veya yedek parça ihtiyacınız varsa firma ile iletişim kurarak parça getirttirme yapabilir ve Xiaomi elektrikli scooter'ı ilk günkü haline getirebilirsiniz.