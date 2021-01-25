Huawei, Honor'u Kasım ayı ortasında bir konsorsiyuma sattı ve eski alt marka, mevcut ABD ticari yaptırımları altında kötüleşen ilişkileri yeniden inşa etmede hiç zaman kaybetmek istemiyor. Honor şimdiden Qualcomm ve Intel gibileriyle anlaştı.

Honor, Huawei'den Ayrıldı, Qualcomm ve Intel ile Anlaşma Yaptı

Bugün erken saatlerde gerçekleştirilen Honor View 40 etkinliğinde konuşan Honor CEO'su George Zhao, önde gelen yonga üreticileri Qualcomm ve Intel ile ortaklıkların imzalandığını duyurdu.

Yeni bağımsız marka, Samsung, Microsoft, AMD, Sony, MediaTek, Micron Technology ve SK Hynix gibi diğer tedarikçilerle de önemli stratejik anlaşmalar yaptı.

Bu ortaklıklar Honor'ın giyilebilir cihazlardan tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara kadar çeşitli ürünler için yonga setleri, kamera sensörleri ve yazılım gibi temel bileşenler satın alabileceği anlamına geliyor. George Zhao, mevcut durumla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son beş ay, Honor için son derece zor ama anlamlı bir dönem oldu. Sektör ortaklarımızın ve tüketicilerin beklentilerinin ağırlığını hissediyoruz."

Honor, tek bir segmente odaklanmak yerine eksiksiz bir ürün ekosistemi oluşturmaya devam etmeyi planlıyor. Bununla birlikte, akıllı telefonlar tüm uzun vadeli stratejinin merkezinde olmaya devam edecek.