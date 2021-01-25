iPhone 11 ekran değişimi konumuzla karşınızdayız. 2020'ye yaklaşırken piyasaya çıkan iPhone 11, aynı zamanda iPhone X ailesinden sonra gelecek model isimlerinde belirleyici rol üstlendi. Zira iPhone 10 adlandırması yerine iPhone X kullanan ve modellerini iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR şeklinde adlandıran Apple'ın farklı bir şekilde ilerleyebileceği de tahmin ediliyordu. Neyse ki tanıtılan modeller iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max şeklinde oldu. Ayrıca iPhone 11 ailesini takiben ikinci nesil iPhone SE de geldi. Hatırlarsanız Apple ilk nesil iPhone SE'yi iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'tan birkaç ay sonra çıkartmıştı. Dikkat ederseniz biraz önce iPhone 11 ailesinde iPhone 11 Pro diye bir modelden bahsettik. Bu da Apple'ın ilk Pro adlandırmasını kullandığı model oldu. Sözü geçmişken iPhone SE'yi -ilk nesil olanını- hatırlamak isterseniz buraya tıklayın.

iPhone 11 renk seçenekleri beyaz, siyah, yeşil, sarı, mor ve Product Red olarak geçen kırmızıdan oluşuyor. Product Red'in anlamı dünya üzerindeki hastalık ve çeşitli sorunlarla mücadele için yapılan desteği ifade etmesi. iPhone X, iPhone XS ve iPhone XS Max'teki OLED ekran işleri biraz zorlaştırıyor olacak ki iPhone 11 de de Liquid Retina ekran tercih ediliyor. 6.1 inç büyüklüğündeki bu ekran 828 x 1792 piksel. iPhone XR, Liquid Retina ekran kullanan ilk telefon idi ve bu ekranın kullanımı iPhone 11'de de devam ediyor. iPhone 11 kamera yönünden güçlü bir telefondu. Ayrıca büyük bataryası ile pil ömrü konusunda da iddialıydı. iPhone 11 hakkında bahsettikten sonra şimdi de kırık veya çatlak ekran durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgi verelim.

iPhone 11 ekran değişimi gerektiren bazı durumlar. Eğer ekran kırıldı veya çatladı gibi durumlar yoksa ön camı değişimi de sorununuzu çözebilir.

iPhone 11 Kırık / Çatlak Ekran Değişimi Fiyatı

iPhone 11 ekran algılamıyor, dokunmatik çalışmıyor, görüntü gelmiyor, ekranın bir kısmı basmıyor gibi şikayetler ekran kırılması veya çatlaması olmadan bile meydana gelebilir. Bazı durumlarda ekran kırıldı veya çatladı gibi sorunlar olmamasına rağmen ekran değişimi gerekebilir. Buna elbette deneyimli bir teknik servisin karar vermesi gerekir. Ekran değişimi gerekir mi diye hiç düşünmemeniz gereken durumlar mürekkebin aktı, ekranda leke oluştu, ekran boydan boya çatladı, ekranın bir kısmı göstermiyor, telefon açılıyor ama görüntü gelmiyor, görüntü bir gidip bir geliyor şeklindeki şikayetlerdir. iPhone 11'ın düşme sonucu ön cam çatlaması gibi durumlarda ekran değişimi olmadan ön cam değişimi yapılmasını tavsiye ediyoruz. Profesyonel servisler ekran ile camı ayırabilmekte ve bu tip arızaları daha kolay giderebilmektedir. Eğer ön cam tamiri olmazsa kışın yağmur veya nemden, yazın da terden ayrıca dezenfektanlardan ekrana sıvı teması olabilir ve ekran kısa devre yaptı bozuldu şikayeti ortaya çıkabilir.

Apple servisi orijinal iPhone 11 ekran fiyatı şu an için 1789 TL. Tamamen aynı ekran olduğu için iPhone XR ile aynı. Güncel iPhone 11 ekran değişimi fiyatı için şu bağlantıyı kontrol edebilirsiniz. Piyasada ise yan sanayi, çıkma, revize, OEM, ikinci el, kopya, A kalite gibi ekran seçenekleri bulunmaktadır. Bizim tavsiyemiz revize, OEM ve A kalite ekranlardan yanadır. Ayrıca uygun ikinci el ve çıkma ekranları da orijinal olarak bulabilirsiniz ancak güvenilir bir teknik servis tarafından sökülmüş olmaları gerekiyor. iPhone 11 için OEM ekran fiyatı ve kalitesi olarak sizi kendisinden memnun bırakabilir. Revize ekran fiyatları da uygun seviyede. Tamir edilerek düzeltilen bu ekranlar da iPhone 11 için orijinal ekran kalitesinde. Öte yandan iPhone 11 için A kalite ekranları da uygun fiyatlı olmaları ve yüksek görüntü kalitesi sunmaları sebebiyle düşünebilirsiniz. Orijinal veya A kalite ekran değişimleri çok daha uygun fiyata yaptırılabilmektedir.

iPhone 11 Ekran Tamiri / Servis Önerisi

Söylediğimiz gibi iPhone 11 ekran çeşitleri oldukça fazla sayıda. Uygun fiyatlı olmaları nedeniyle cihazınız garantili veya garantisiz fark etmeksizin özel iPhone servisi fiyatları size daha uygun gelebilir ve onarımı düşünebilirsiniz. Burada da dikkat edilmesi gereken noktalar var. Öncelikle iPhone 11 için en ucuz ekran olarak yan sanayi ekranları düşünmemenizi öneririz. Dokunmatik hassasiyeti sorunu, sarı / kırmızı / mavi / yeşil renk problemi ve ekran değişimi sonrası görüntü kalitesi düşmesi / şarj süresinin azalması gibi birçok sorunu yaşamanız olası. Ancak asıl önemli nokta uygulamayı yani ekran onarımı yapacak olan servisin bu konudaki deneyimi.

iPhone 11 ekran yenileme işleminde açılan cihazın çok iyi bir şekilde kapatılması gerekir. Sensör, ahize, mikrofon ve ön kamera vb. gibi bağlantılar gözden geçirilmeli, test edilmeli ve cihaz o şekilde müşteriye teslim edilmeli. Ekran değişimi sonrası iPhone 11'da kasa açıklığı sorununun olup olmadığını siz de çok iyi bir şekilde kontrol etmelisiniz. iPhone 11'ın tamir edildiği belli olur mu sorusuna ise verilebilecek tek yanıt ise eğer uzman teknik servis seçimi yaptıysanız belli olmaz şeklinde olabilir. iPhone 11'ı ilk günkü hassasiyet ve kalite ile kullanmak istiyorsanız özel iPhone servisi işçiliği de en az seçeceğiniz yedek parça kadar önemli. Bunun için size teknik servis önerisi yapmak istiyoruz.

iPhone Konusunda En Uzman Servis (İstanbul)

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