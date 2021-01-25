Donald Trump başkanlığı devretmesine saatler kala Çinli akıllı telefon şirketi Xiaomi'yi kara listeye aldı. Trump bunu Xiaomi'nin Çin ordusuyla bağlantılı olduklarını iddia ederek yaptı ve dokuz Çinli firmanın daha kara listeye alındığını söyledi. Listedeki şirketlerden biri şu anda dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'ydi. Xiaomi'nin hisseleri yasaklamadan bu yana önemli oranda geriledi.

Xiaomi Neden Kara Listeye Alındı?

Trump, Huawei'yi Varlık Listesine yerleştirmenin nedeni olarak güvenliği gösterdi. Şirketin Komünist Çin hükümeti ile bağları olduğunu söyledi. ABD Huawei'yi ülkedeki tedarikçilerden yasakladıktan tam bir yıl sonra, Ticaret Bakanlığı, Amerikan teknolojisini kullanarak son teknoloji çipler üreten dökümhanelerin de bu bileşenleri ABD'den izin almadan Huawei'ye satamayacağına karar verdi Bu değişiklik tek başına Huawei'yi Honor alt markasını satmaya zorlamıştır ve analistler bu yüzden geçen yıl en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei'in 2021'de yedinci sıraya düşmesini bekliyor.

Xiaomi, Hindistan'daki telefon satışlarıyla yükselişe geçen bir firma. Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan aynı zamanda gelişmekte olan bir ülkedir, bu da tüketicilerin akıllı telefon satın alımları söz konusu olduğunda fiyatına göre yüksek değer sunan cihazları hedefliyor olduğudur. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde Xiaomi, akıllı telefon sevkiyatlarında Samsung ve Huawei'den sonra dünya çapında üçüncü oldu. İlginç bir şekilde, Xiaomi, Apple ile yarışmasına rağmen hiçbir zaman telefonlarını ABD'de satmadı.

1999'da kabul edilen bir ABD yasası, Savunma Bakanlığı'nı Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiği şirketlerin bir listesini oluşturmaya itmiştir. Pentagon, bu listeye Çin'in en büyük yonga üreticisi SMIC ve petrol devi CNOOC dahil 35 isim koydu.

Asıl soru, yeni Başkan Joe Biden Çin şirketlerine karşı başlatılan tüm yeni kuralları ve Varlık Listesi yasaklamalarını tersine çevirip çevirmeyeceğidir.