Huawei Yeni Telefon Üretmekte Zorluk Çekiyor

Bir yıldan kısa bir süre önce Huawei dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmuştu. Şimdi yükselişi ABD eliyle durduruldu ve küçük çocuğu Honor'ı yaşatmak için onu satmak zorunda dahi kaldı. Reuters şimdi şirketin amiral gemisi Huawei P ve Mate serilerini Şangay hükümeti tarafından desteklenen bir konsorsiyuma satma konusunda görüşmelere başladı.

Huawei Amiral Gemisi Ailesini Elden Çıkarıyor

Adı bilinmeyen iki kişi, tartışmanın aylardır sürdüğünü iddia ediyor, ancak henüz nihai bir karar verilmedi. Şirket, yabancı bileşen tedarikçilerini yerli olanlarla değiştirerek telefon üretmeye devam etmeyi umuyor.

Mate ve P serisi, Huawei’in serisindeki temel modellerdir. Q3 2019 ile Q3 2020 arasındaki on iki ay boyunca bu iki seri 39,7 milyar dolar kazanç getirdi. Yalnızca 2020'nin 3. çeyreğinde Huawei'in toplam satışlarının yaklaşık %40'ını oluşturdular.

Şu anda ana engel bileşen eksikliğidir. Huawei'in Eylül ayı ortasında ana dökümhane TSMC ile olan bağlantısı resmen kesildi. İçeriden edinilenlere göre Huawei, Biden yönetiminin kısıtlamaları kaldıracağına inanmıyor, bu nedenle şirket P ve Mate serisini başka bir şirket üzerinden devam ettirmeyi istiyor.

Honor'un satışı, MediaTek, Qualcomm, Intel ve AMD'den çip satın almasını sağladı. Hatta yeni bağımsız olan Honor'un ilk telefonu olan V40 5G, geçen hafta Dimensity 1000+ yonga setiyle duyuruldu.

Kirin üretiminde Çin'deki en büyük dökümhane olan SMIC'e geçilebileceği umuluyordu. Fabrika halihazırda 14 nm'lik süreçle HiSilicon çip üretiyor yani Kirin 710A. Bir sonraki adım "N + 1" üretimidir ve 7 nm çiplerle karşılaştırılabilir olacak (ancak bazı raporlar bunun TSMC’nin 7 nm üretimiyle eşdeğer olmadığını iddia etse de). Ne var ki ABD SMIC'i Aralık ayında "varlık listesine" koydu ve şimdi dökümhane üretim zorluklarıyla karşı karşıya.