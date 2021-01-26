Günümüzün popüler cihazlarından biri olan iPhone 11 ön cam değişimi işleminin detaylarını ele alıyoruz. Ön cam kırılmasında ekran da değişir mi, ön cam tek başına değişir mi, ön camı ekrandan ayırmak, ekranı sökmeden ön cam taktırma gibi merak edilen birçok konu var. Evet, günümüzde artık ekranı sökmeden yani yalnızca ön cam değişimi yapılabilmesi mümkün. iPhone 11 ön cam değişimi de orijinal ekranı sökmeden yapılan işlemler arasında. Apple servisi ön cam fiyatları, özel iPhone servisi iPhone 11 ön cam değişimi fiyatı, ön cam değişiminde dikkat edilecekler ve daha birçok önemli nokta ile iPhone 11 ön cam değişimi yazımıza başlıyoruz. Eğer durum ekran değişimi gerektiren bir düzeydeyse yani ekran da kırık veya çatlak varsa o halde bu konumuza bakmanızı tavsiye ederiz.

iPhone 11 ön cam yenileme işlemi ekransız da yapılabilir. Öncelikle ekranın sağlam olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Ekranda mürekkep lekesi, cihaz açılıyor ama görüntü gelmiyor, boydan boya çatlak var, yazılar karışıyor, çizgi çıktı, ekran gidip gidip geliyor, gelip gidiyor veya ekran ışığı yanıp sönüyor gibi birçok durum olayın sadece ön cam yenileme ile sınırlı kalmayacağını gösterebilir. Ancak ekran bütünlüğü tamsa ve cihazınızı kullanmaya devam edebiliyorsanız ya da sadece dokunmatik hassasiyeti gibi bir sorun meydana geldiyse ön cam değişimi yaparak uygun fiyata ve ucuza bu işin üstesinden gelebilirsiniz.

iPhone 11 ön cam değişimi orijinal ekran sökülmeden de yapılabilmektedir.

iPhone 11 Ön Cam Onarımı Apple Servisi Fiyatı

iPhone 11'ler garantili / garantisi yeni biten cihazlar olabileceğinden ilk başta iPhone 11 ön cam tamiri Apple servisi fiyatı bilgisine bakalım. Buradan ulaşabileceğiniz fiyat listesinde ekran onarımı için 1789 TL alınacağı söyleniyor. Güncel fiyatı yeniden kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Bu aslında Apple servisi ön cam değişimi yapmıyor oluşundan kaynaklanıyor. Yani Apple servisi ekran ve tümleşik olan camı birlikte değiştiriyor ve bu nedenle fiyat ciddi derece yüksek. Peki, sizin cihazdan sökülen çıkma, ikinci el yani kullanılmış ekran ne oluyor? Çöpe gidiyor. Yani siz iPhone 11 orijinal ekran sahibisiniz. Ekranınızda hiçbir hasar yok ve sadece ön cam değişimi için yeni bir ekran daha alıyorsunuz. Diyelim ön camda matlaşma oldu, soba ön camı matlaştırdı, telefon yerde kayarak ön camda çok çizik oluştu, cam temizleyici camın parlaklığını aldı gibi ön camın kırık veya çatlak olmadığı bir durum yaşandı. Çalışan ekranı değiştirecek olmak mantıklı mı?

Teknik kapasitesi olmayan özel iPhone servislerinde de iPhone 11 yeni ön cam taktırma sorunu yaşama ihtimaliniz var. Bu aslında biraz da yağmurdan kaçarken doluya tutulmak anlamı ifade ediyor. Onlar da muhtemelen size iPhone 11 ön cam ile ekran beraber değişimi olur diyecek. Tek başına ekran değişimi olur mu dediğinizde, olumsuz cevap alabilirsiniz çünkü bu işlemi yapacak yeterlilikleri yok. Size piyasadaki en ucuz veya en uygun fiyatlı iPhone 11 ön cam fiyatını verebilirler ancak bu kez orijinal ekranınız sökülecek, yerine konacak ise yan sanayi veya düşük kaliteli bir ön cam olacak. Sonra da iPhone 11'de ön cam değişimi sonrası dokunmatik azaldı, ekran daha zor algılıyor, renk kalitesi düştü, renkte sararma var, renk tonu bozuldu gibi şikayetler ortaya çıkacak. Dahası orijinal ekranınız da bir başkasına satılacak.

iPhone 11 ön cam değişimi işlemi birçok test aşamasını gerektirir ve alanında uzman teknik servisler için bu önemli bir noktadır. Çünkü müşteri memnuniyeti bu şekilde olur.

iPhone 11'de Yalnızca Tek Ön Cam Değişimi

Bu yazıyı sizlerle paylaşma amacımız iPhone 11 ön cam tamiri yapılır mı, nerede yapılır, kaça yapılır, garanti bozulur mu, eskisi gibi olur mu, tamir edildiği belli olur mu gibi merak edilen konularda yol göstermek. En başta da ifade ettiğimiz gibi iPhone 11 ön cam değişimi teknik yeterliliği yüksek, deneyim sahibi özel iPhone servislerinde gerçekleştirilebilen bir işlem. Öncelikle ekran ve ön cam birbirinden ayrılıyor. Kırık parçalar cihazınızın içinden temizleniyor, varsa ekran üzerindeki tozlar alınıyor ve temizlikle ilgili diğer ayrıntılar gerçekleştiriliyor. Sonrasında da yeni ön camın cihaza montajı sağlanıyor. iPhone 11 ön cam değişimi sonrası cihaz size test edilerek veriliyor. Ön kamera testi, sensör testi, ahize testi, dokunmatik testi gibi kullanımı doğrudan etkileyen noktalar incelenerek cihaz size veriliyor.

iPhone 11 ön cam değişimi ne kadar sürer sorusuna ise bir saat veya aynı gün şeklinde cevap vermek uygun olur. Verileriniz silinmeden, teknik servise bırakmadan, teknisyeni izleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tek başına ön cam değişimi işlemi ise 750 TL gibi bir ücret karşılığı yapılıyor. Baktığınızda Apple servisi ile kıyaslamada 1000 TL'den daha da fazla fiyat uygun olmuş oluyor. Ayrıca müşteri memnuniyet garantili şekilde işlem gerçekleştiriliyor. Yoğun iş temponuz varsa moto-kurye ile adresten cihazı aldırarak iPhone 11 ekran değişimi yaptırabilirsiniz. Kurye onarım sonrası size cihazınızı geri getiriyor ve böylece aynı gün onarım gerçekleşmiş oluyor.

iPhone 11 Ön Cam Tamiri İçin Özel Servis Tavsiyesi

Biz size 5000 cihazdan fazla onarım tecrübesi bulunan, Türkiye'nin ilk beş katlı teknoloji mağazasında sizleri ağırlayacak olan ve 15 yıla varan geçmişe sahip teknoway / cepmarket.com.tr 'den hizmet almanızı tavsiye ediyoruz. Eğer İstanbul'da Kadıköy'e yolunuz düşerse iPhone 11 ön cam onarımı sırasında mağazadaki teknoloji ürünlerini deneyebilir, size bu süre boyunca geçici olarak verilen cihazla iletişiminizi sürdürebilirsiniz. Aynı gün iPhone 11 ön cam değişimi hizmetinde iddialı olan firmaya WhatsApp üzerinden ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.