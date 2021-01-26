Yepyeni bir yazıyla daha karşınızdayız. Bu yazıda iPhone 11 Pro ekran değişimi konusunu ele alıyoruz. iPhone 11 Pro kaç yılında satışa sunuldu diye soracak olursa hiç şüphesiz çoğu kullanıcı 2019 diyecektir. Fazla uzağa gitmeye gerek yok ve yaklaşık olarak bir yıl kadar satışta kaldı. Yani piyasada halen garanti süreci devam eden iPhone 11 Pro modelleri var. Apple'ın Pro model adını kullandığı ilk model iPhone 11 Pro. Ürün ailesi olarak iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max şeklinde seçenekler geldi. Hatta iPhone 11 ekran değişimi işlemine şu konuda değinmiştik. Şimdi ise öncelikle bir iPhone 11 Pro'yu kısaca bir tanıyalım ve devamında ekran değişimi için dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedelim.

iPhone 11 iki kameralı bir modeldi yalnız iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max Apple'ın ilk üç kameralı telefonu olma özelliği gösteriyor. iPhone 11 nispeten daha ucuz olduğu için alüminyum bir çerçeveye sahip. Üst seviye olarak nitelendirilen iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te ise paslanmaz çelik çerçeve kullanılıyor. Öte yandan tabii ki bizim ilgilendiğimiz asıl yön ekran. iPhone 11 hatırlayabileceğiniz gibi Liquid Retina ekran kullanıyordu. Olması gerektiği gibi iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te kullanılan ekran hangisi dersek, bu konuya Super Retina XDR diye cevap vermemiz gerekiyor. Yani iPhone 11 IPS ekran kullanıyorken iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max OLED ekran kullanıyor.

iPhone 11 Pro ekran değişimi işlemi OLED ekranla yapılır. OLED ekranda bozulma belirtileri farklı olur.

iPhone 11 Pro (Super Retina XDR) Ekran Değişimi

Bildiğiniz gibi Apple'ın Max ayrımı, bir zamanlarki Plus ayrımı gibi ekran büyüklüğünü temel alıyor. Tabii bazen diğer özellikler de değişebiliyor; iyi araştırmak gerek. Konumuz olan iPhone 11 Pro ekran değişimi, Super Retina XDR olarak adlandırılan OLED ekran sökülmesi ve yeni OLED ekran takılması ile gerçekleştiriliyor. Öncelikle OLED gibi günümüzün en iyi ekran teknolojisine sahip olan bir telefonu kullanmak ayrıcalık. Bu kesin bir gerçek. iPhone 11 Pro'nun 5.8 inç'lik OLED ekranı 2.000.000:1 gibi inanması güç bir kontrast değerine ve 1125 x 2436 piksel çözünürlüğe sahip. True Tone teknolojili bu ekranda 800 nit parlaklık sunuluyor ki bu da güneş ışığı gibi parlak ortamlarda kullanımı kolaylaştırıyor.

iPhone 11 Pro ekran değişimi gerektiren durumlar kırıldı veya çatladı gibi klasik durumların aksine düştü ve ekran açılmıyor, düştükten sonra görüntü gelmiyor, arka cepteydi açılıyor ama görüntü gelmiyor, görüntü gelip gidiyor, ekranda yeşil ışık geliyor, renkler birbirine karşılıyor şeklinde de olabilir. Yani mutlaka çatlama veya kırılma senaryosuna ihtiyaç yok. Kısa devre sonucu da ekran bozulabilir. Örneğin; çatlak camdan içeri su girerek ekrana temas ederse veya telefon suya düştü gibi bir durum olursa kısa devre sonrası ekran bozulması yaşanabilir. OLED ekranların bozulma belirtileri tipik LCD ekranlara yani Apple'ın tercih ettiği IPS teknoloji ekranlara göre biraz daha farklıdır. Herhangi bir şüpheniz varsa cihazın uzman bir iPhone servisi tarafından kontrol edilmesi gerekir.

iPhone 11 Pro ekran değişimi için kullanılabilecek farklı ekranlar bulunmaktadır. Fiyatına göre performansı yüksek olan OLED GX ekran taktırma işlemini de düşünebilirsiniz.

iPhone 11 Pro Ekran Fiyatları

iPhone 11 Pro ekran fiyatları başlığında öncelikle orijinal ekran fiyatı ve değişim ücreti ne kadar bu konuya değinelim. Şu anda Apple servisi iPhone 11 Pro'ya yeni ekran takma hizmetini 2509 TL'ye veriyor. Bu bağlantı üzerinden güncel fiyatı kontrol edebilirsiniz. Yüksek fiyatın baş nedenleri orijinal yedek parça, Apple servisi işçiliği, OLED ekran fiyatı pahalılığı ve iPhone 11 Pro'nun çok güncel bir model olması. Garantili bir iPhone 11 Pro'ya sahipseniz ve Apple servisi haricinde müdahale yaptırarak cihazı garantisiz iPhone 11 Pro haline getirmek istemiyorsanız bu yolu deneyebilirsiniz. Garanti bitti veya bitmek üzere ise özel iPhone servisi ekran fiyatları da işinize gelebilir.

iPhone 11 Pro ekran çeşitleri çıkma, ikinci el, revize, yan sanayi, kopya, OEM, A kalite ve orijinal olarak sınıflandırılabilir. Bizim önerimiz revize, OEM ve A kalite ekranlardır. Tabii varsa çıkma ikinci el ekranları da düşünebilirsiniz. Anakartından kaynaklanan bir sorun sebebiyle hurdaya çıkartılmış bir iPhone 11 Pro'nun orijinal ekranını alıp kullanabilirsiniz. Bu noktada tabii iPhone 11 Pro ekran onarımı yapacak servise de güvenmelisiniz ve parçanın geçmişi hakkında iyi şekilde bilgi almalısınız. Örneğin; sıvı teması yüzünden bozulan bir cihazın parçası olmamalı gibi. Tabii revize edilerek sıfırlanan ekranları da düşünebilirsiniz. Sonuçta orijinaldir ve küçük onarımlarla hayata döndürülmüştür. En yüksek görüntü kalitesini vermeye devam ederler; uygun fiyatlı, ucuz ve ekonomik olması tartışılmazdır. OEM ekranlar, cihaz üreticilerinden alınan sıfır ve orijinal kalitede ekranlardır. A kalite ekranlar da orijinalden ayırt edilemez kalitede olan bir başka ekran seçeneğidir. OLED GX ekran değişimi sizi hem fiyat, hem de kalite olarak kesinlikle memnun edecektir.

Garantili, Sorunsuz, Güvenilir iPhone Servisi

Ekranlar konusunda bilgi aldıktan sonra elbette güvenilir, sorunsuz ve garantili şekilde yani onarım sonrasında oluşabilecek sorunlara karşı size söz verebilecek bir teknik servis önerisi almaya. Biz size iPhone 11 Pro ekran değişimi için teknik servis önerisi yapabiliriz. 15 yıla varan deneyimi, aynı gün ekran değişimi konusundaki hızı, üstün yedek parça kalitesi ve ekran seçenekleri ile İstanbul, Kadıköy bölgesinde hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr ile tanışmanızı tavsiye ediyoruz. Gündemi yoğun olanlar için moto-kurye ile iPhone tamiri veya şehir dışında yaşayanlar için İstanbul dışı ücretsiz kargo ile iPhone onarımı konularında kendilerine güvenip ayrıcalıklı hizmet alabilirsiniz. Hemen şimdi buraya tıklayın ve WhatsApp üzerinden kendileriyle iletişime geçin.