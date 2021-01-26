Bazı küçük kazalar sonucu iPhone 11 Pro ön cam değişimi araştırması yapıyor olabilirsiniz. Elbette iPhone 11 Pro düştü ön cam çatladı veya kırıldı gibi bir durumla kimse karşılaşmayı istemez ancak bardağın dolu tarafından bakınca durum daha kabul edilebilir bir seviyeye geliyor. Şöyle ki; ön tarafının yüzde 82.1'lik bir kısmında ekran bulunan bir cihazdan bahsediyoruz. Yere düşme veya darbe alma gibi durumlarda köşeden çatlama veya kırılma gibi ihtimaller iyice artıyor çünkü home tuşu artık yok. Araştırdığınızda ekran değişimi ücreti ile ön cam değişimi ücretlerini bir kıyaslayın. Bize mutlaka hak vereceksiniz. Bu arada iPhone 11 Pro ekran değişimi hakkında kapsamlı bir yazı paylaşmıştık. Dilerseniz burayı tıklayıp inceleyebilirsiniz.

iPhone 11'de ön cam çatladı, kırıldı, parçalandı, kırıklar dökülüyor, tuzla buz oldu, paramparça oldu gibi sorunları aşmak gerçekten çok kolay. Bazı istenmeyen durumlarda da derin çizikler oluşabilir ve bu nedenlerden ötürü ön cam değişimi isteyebilirsiniz. iPhone 11 Pro ön cam matlaşması, derin çizik giderme, çizik temizleme, anahtar çizdi, cepteki paralardan çizik oldu gibi türlü türlü sorunlar yaşayabilirsiniz. Dediğimiz gibi ekranın görevini yapabildiği ve tek parça olarak kalabildiği ön cam yenileme gerektiren kazaları dert etmeyin. İlk etapta yalnız ön cam değişimi yapılabildiğini aklınızdan çıkarmayın çünkü Apple servisi de başta olmak üzere bazı özel iPhone servisi olan yerler size sadece ön cam değişimi yani ekranı sökmeden yeni ön cam taktırma mümkün değil diyeceklerdir.

iPhone 11 ön cam değişimi tek başına, yalnız ve sadece ön camı değiştirilerek yapılabilir. Ekranla birlikte değişimi tavsiye etmiyoruz.

iPhone 11 Pro Kaliteli Ön Cam Değişimi Fiyatı

Öncelikle iPhone 11 Pro resmi Apple servisi ön cam değişimi fiyatı nedir bir bakalım. Bu sayfadan da görebileceğiniz gibi 2509 TL'lik fiyat ön cam değişimi için hiç de cazip değil. Yüksek işçilik, orijinal yedek parça ve hepsinden önce ön camın ekranla birlikte değiştirilmesi bunun en büyük nedeni. Prosedür olarak Apple ön cam ile ekranı bir bütün olarak görüyor ve siz ön cam değişimi istediğinizde çalışan ekranınızı söküp çöpe atıyor. Siz yeni bir ekrana daha para veriyorsunuz ve fiyat da bu noktada alıp başını gidiyor. O yüzden cihazınızın garantili olması veya garantisi bitmiş / süresi sona ermiş durumlarını gözden geçirerek yeni ön cam taktırma işlemini Apple servisinde yaptırıp yaptırmamayı masaya yatırmanızda fayda var.

iPhone 11 Pro ön camı nerede değişir, teknik servis tavsiyesi, fiyatlar hakkında bilgi, ne kadar sürer, tamir sonrası garanti var mı gibi birçok sorunun kafanızı kurcalaması normal. Diyelim Apple servisi ön camı ekranla birlikte değiştiriyor veya ekransız sadece yalnız ön cam değişimi yapmıyor diye vazgeçtiniz. O halde özel iPhone servisi tavsiyesi alarak hareket etmelisiniz. Biz size bu konuda yol göstermek istiyoruz. Size deneyim ve işçilik olarak en iyi iPhone özel servisini tavsiye edeceğiz. Aynı gün kırık cam tamiri konusunda siz de aldığınız hizmetten memnun kalacağınıza emin olabilirsiniz.

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iPhone Ön Cam Değişimi / Servis Önerisi

iPhone 11 Pro ön cam değişimi titizlikle yapılması gereken bir işlemdir. Sıradan bir teknik servise bu iş için gittiğinizde muhtemelen teknik yetersizlik, bilgisizlik ve deneyimsizlik nedeniyle size ön cam değişimi ekranla birlikte mi olur diyeceklerdir. Ekranı sökmeden ön cam değişimi yaptırma konusundan bir haber oldukları için size bu işin en sağlıklı çözümünün Apple servislerinde olduğu gibi ekran ve ön camın tümleşik olduğu bir yedek parça ile yapılacağını söylerler. Verilen teklif de kulağınıza hoş gelir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta ekranın düşük kaliteli olma ihtimalidir. Sonrasında yepyeni ön camı olan fakat ekran kalitesi düşmüş bir müşteri olabilirsiniz. Bu yerler aynı zamanda sizden sökülen orijinal ekranı başka yerlerde de değerlendirebilirler.

Olması gereken basittir: Yazımızın başında da dediğimiz gibi sadece yalnız ön cam değişimi yaparak hem sorununuzu çözebilir, hem orijinal ekranınızı koruyabilir, hem de bu işlemi çok çok daha uygun fiyata yaptırabilirsiniz. Elbette dikkat edilmesi gereken nokta bunu yapabilecek düzeyde deneyimli teknisyenlere sahip, malzeme ve ekipman kalitesi yüksek bir özel iPhone servisi tavsiyesi almaktır. Eğer İstanbul içi Kadıköy bölgesine yakınsanız ve doğrudan kendinizin gitme imkanı varsa iPhone 11 Pro ön cam onarımı işlemini bir saat kadar bir sürede aynı gün değiştirtebilirsiniz. Zamanınız yoksa ve işiniz acilse moto-kurye ile aynı gün acil ön cam değişimi yaptırabilirsiniz.

Aynı Gün, Bir Saatte Acil iPhone 11 Pro Tamiri

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