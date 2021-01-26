iPhone'unuzu özelleştirmenin yollarından biri, varsayılan zil sesini değiştirmektir. Böylece iPhone'unuz çevrenizdeki diğer cihazlar gibi ses çıkarmaz. Eşsiz bir zil sesine sahip olmak güzel bir şeydir. Bu nedenle, iPhone'unuzdaki zil sesini nasıl değiştireceğinizi göstermenin iyi bir fikir olacağını düşündük. İşte başlıyoruz:

iPhone'da Zil Sesini Değiştirmek

NOT: Bu öğreticiyi oluşturmak için iOS 13.2.3 çalıştıran bir iPhone SE kullandık. Farklı bir iOS sürümünü çalıştırıyorsanız, işler biraz farklı olabilir, ancak temeller aynıdır.

iPhone'unuzun nasıl çalıştığıyla ilgili diğer her değişiklik gibi, önce Ayarlar uygulamasını açmanız gerekir. Ana ekranınızda simgesini bulun ve üzerine dokunun.

Ayarlar'ı açtıktan sonra, Sesler'i bulana kadar kaydırın.

Sesler ekranında "Sesler ve titreşim modelleri" adlı bir bölüm vardır. Listedeki ilk öğeye Zil Sesi adı verilir. Üzerine dokunun.

NOT: iOS ayrıca Metin Tonları, Yeni Sesli Posta, Takvim Uyarıları, Hatırlatma Uyarıları ve AirDrop için sesleri değiştirmenize de olanak tanır. Her biri için yapmanız gereken eylemler, aramalarınızın Zil Sesini ayarlamakla aynıdır.

iOS, Zil Sesi ekranını açacak. Üzerinde, iPhone'unuzda kullanabileceğiniz Zil Sesleri bölümünde gösterilen tonların bir listesi var.

iPhone'unuza gelen telefon görüşmeleri için yeni bir zil sesi ayarlamak için tek yapmanız gereken, istediğiniz zil sesine dokunmaktır. Bunu yaptığınızda, zil sesinin neye benzediğinin bir önizlemesini de dinleyebilirsiniz.

Kararınızı verdikten ve yeni zil sesini seçtiğinizde, Ayarlar uygulamasından çıkabilirsiniz. Sıradaki aramada yeni zil sesi kullanılacak.

NOT: Zil Sesi ekranında ayrıca iPhone'unuz için yeni zil sesleri satın alabileceğiniz iTunes'a ulaşabilirsiniz. Buna ilk bağlantıdan ulaşılır. İkinci bağlantı ise iTunes'dan satın almış olduğunuz tüm zil seslerini indirmenize olanak tanır.