Netflix, uygulamasının Android sürümünde, günlük TV veya film izleme deneyiminize "stüdyo kalitesinde" ses getirmeyi vaat eden bir güncelleme yayınlıyor. Şirket, şirketin şimdiye kadar kullandığı HE-AAC'nin yeni sürümü olan xHE-AAC veya Extended High Efficiency AAC'ye geçiyor.

Netflix'ten xHE-AAC: Stüdyo Kalitesinde Değişen Bit Oranlı Ses

2012 yılında Fraunhofer IIS tarafından tanıtıldı ve yüksek sıkıştırma oranı ve verimliliği nedeniyle, esas olarak çevrimiçi akış ve yayın hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlandı, mono için 6 kb / sn ve stereo için 12 kb / sn kadar düşük bit hızlarının yanı sıra 500 kb / sn'ye kadar ve ötesinde hızlar vaat ediliyor. Aynı zamanda, bağlantı gücüne ve bant genişliğine bağlı olarak değişebilen değişken bir bit hızlı codec bileşeni sunuyor.

XHE-AAC'nin diğer ana özelliği, kodlayıcı düzeyinde zorunlu ses yüksekliği ve dinamik aralık kontrolüne sahip olması, farklı dinleme kurulumları için birden fazla dinamik aralıklı meta verisi profili oluşturuyor ve ardından otomatik olarak ilgili olana geçer. – Örneğin bir telefonun hoparlöründe çalma, kulaklıkla dinleme veya bir ev sineması sistemi gibi.

Netflix yeni kodekte ses seviyesi diyaloğa normalize edildiğinden ve genel dinamik aralık ortam gürültü seviyelerinin üzerinde kalması için sıkıştırıldığından, gürültülü ortamlarda telefonun hoparlöründeki içeriği izlerken bile diyalogun fark edilirliğini artırdığını iddia ediyor. Bununla birlikte, Netflix'in bu ayarlamaları yapmak için ortam gürültü seviyelerini nasıl belirlediği açık değil.

A / B testinde Netflix, çoğu insanın yeni codec bileşeninin ses kalitesini tercih ettiğini ve telefon hoparlörü aracılığıyla dinlerken kulaklık kullanmaya geçme olasılıklarının düştüğünü buldu.

Yeni codec şu anda yalnızca, Netflix'in yeni özellikleri denemek için en sevdiği platform haline gelen Android'de mevcut, ancak şirket, codec'i destekleyen diğer platformlara da getireceğini söylüyor. iOS, macOS ve Windows dahil olmak üzere hemen hemen tüm platformların zaten xHE-AAC'yi desteklediğini düşünürsek, yeni codec'e geçmeleri muhtemelen uzun sürmeyecektir.