Bu yazımızda iPhone 11 Pro Max ekran değişimi nasıl olmalı, nerede yapılmalı, fiyatı nedir, ekran çeşitleri nelerdir, Apple servisinde kaça mal olur, özel servis fiyatları nelerdir, kaç günde yapılır gibi merak edilen konulara cevap vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi 2021'e girerken duyurulan iPhone 12 modellerine kadar gelmiş geçmiş en iyi iPhone modeli iPhone 11 Pro Max oldu. iPhone 11 Pro Max aynı zamanda ailenin en güçlü modeliydi, iPhone 11 Pro'nun üst modeli konumundaydı ve zaten sonrasında da iPhone 12 modelleri satışa sunuldu. Aslında arada bir de iPhone SE'nin ikinci nesli var. iPhone 11 Pro'daki ekran değişimi detaylarını merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini standart iPhone 11'den ayıran fark bildiğiniz gibi OLED teknolojili Super Retina XDR ekran. 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bu model gerçekten de en iyi ekranlı iPhone desek hata etmemiş oluruz. Hem OLED teknolojisinin kusursuz görüntü kalitesi, hem de 6.5 inç'lik ekran görülmeye değer. Tabii bazen ne yazık ki düşme, çarpma veya darbe alma sonucu keyifsiz durumlar yaşanabiliyor. Ekranda görüntü gitti, görüntü gelmiyor, renkler bozuldu, ekran gidip geliyor, ekran ışığı yanıp sönüyor, dokunmatik algılamıyor, ekran boydan boya çatladı, ekran kırıldı, çizgiler çıktı, renk değişti, yeşil görüntü gibi sorunlarla karşılaşıldığında ne yazık ki ekran değişimi yaptırmak gerekebiliyor. Biz size iPhone 11 Pro Max'teki OLED teknolojili Super Retina XDR ekran değişiminin nasıl yapılacağı konusunda size yol göstermek için buradayız.

iPhone 11 Pro Max ekran değişimi orijinal veya yüksek kalitede yan sanayi OLED GX ekranlarla yapılmalıdır.

iPhone 11 Pro Max Ekran Tamiri Fiyatı

iPhone 11 Pro Max ekranı kırıldı veya çatladı ise değişim yapmaktan başka çare yoktur. Bunun için izlenebilecek farklı yollar var. Öncelikle ekran özelliklerini bilerek yola çıkmanız gerekiyor çünkü böylece yedek parça seçiminde de bilinçli hareket etmiş olacaksınız. iPhone 11 Pro Max OLED ekran değişimi yapılması gereken bir cihazdır. OLED için piyasada bulunabilecek farklı ekran çeşitleri vardır. OLED ekran çeşitlerine değinmeden önce iPhone 11 Pro Max Apple servisi ekran tamir fiyatı nedir buna bir bakalım. Bu bağlantıdan da görebileceğiniz gibi iPhone 11 Pro Max orijinal ekran fiyatı Apple servisinde 2959 TL. Apple'ın en pahalı akıllı telefonuna sahip olduğunuz için fiyat da normal olarak değerlendirilmeli. Tabii bu fiyatta Apple servisi işçiliği, orijinal yedek parça ve OLED ekranın doğal olarak pahalı olması var.

Özel iPhone servislerinde iPhone 11 Pro Max ekran değişimi fiyatı ne kadar? Haliyle Apple servisinden daha uygun. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Profesyonel düzeydeki teknik servis merkezleri biraz daha kullanıcı dostu olmak için uğraşıyorlar, bunun için de gerek yedek parça fiyatı, gerekse işçilik ücretinden taviz vererek daha cazip seçenekler sunuyorlar. Üstelik orijinal ekran dışında, OEM, A kalite, revize, ikinci el, yan sanayi, kopya, çıkma gibi ekran seçenekleri de var. iPhone 11 Pro Max için seçeceğiniz ekran tipine göre fiyatın daha da düşmesi mümkün. Apple servisinde tek ekran seçeneği orijinal iken siz teknik servislerde OEM, A kalite, orijinal, çıkma ve revize seçenekleri ile karşılaşabilirsiniz. Bunların tümünü tavsiye edebiliriz.

iPhone 11 Pro Max ekran değişimi pahalı ve dikkatli yapılması gereken bir işlem. Bu nedenle servis seçiminde de çok özen göstermelisiniz.

iPhone 11 Pro Max Ekran Değişimi Fiyatı ve Teknik Servis Tavsiyesi

Kullandığınız cihaz garantili veya garantisiz (yurt dışı veya garanti süresi dolmuş) olabilir. Bunun değerlendirmesini pek tabii sizin yapmanız gerekiyor. Garanti süresi dolmuş bir cihazı veya garantisinden vazgeçmek size mantıklı geliyorsa güvenilir bir özel iPhone servisinde de onarım yaptırabilirsiniz. Hani neden böyle bir şey diyoruz, ekran değişimi için garanti bozulur mu veya ekran değişimi garantiyi bozar mı şeklinde birçok soru sorabilirsiniz. Eğer A kalite performans sunan iPhone 11 Pro Max OLED GX ekran değişimi yaptırırsanız işlemi yaklaşık yüzde 60-65 kadar daha makul fiyata gerçekleştirebilirsiniz. Çok ciddi bir avantajdan bahsediyoruz. Yani biz kabaca hemen hemen aynı kaliteyi 1300 TL civarındaki bir ekrandan da alabiliyoruz, boşuna 3000 TL ödemeyin diyoruz. Sonuçta garanti bitti veya bitiyor veya bitmesine az kaldı bu değerlendirmeye açık bir durumdur.

iPhone 11 Pro Max ekran çeşitleri arasından elbette kaliteli olanı seçmek ilk doğru hamle. İkinci doğru hamle ise İstanbul'da veya şehir dışından kargo ile en iyi iPhone tamiri yapan yer konusunda teknik servis tavsiyesi almak. İyi kalitede bir ekranı, deneyimli ve eğitimli bir teknik servis tecrübesi ile birleştirerek gerçekten iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Zaten söylediğimiz gibi, alanında iyi olan teknik servis merkezleri size iyi parça seçmeniz konusunda da yönlendirecektir. Zira bu tip servislerde kalitesiz parça isteseniz bile size takmak istemeyeceklerdir. Apple'ın en iyi cihazı için hele ki konu ekran onarımı olduğu için hassas ve doğru hareket etmek gerekiyor. Deneyimli, işinin ehli bir servis, size onarım sonrası da memnuniyet garantili iş yapmak için elinden geleni yapacaktır.

İstanbul'daki En İyi Özel iPhone Servisi

iPhone 11 Pro Max ekran değişimi için çeşitli yerlerden fiyat almış olabilirsiniz ancak aradaki küçük farkları değerlendirirken bakmanız gereken noktalar var. En iyi iPhone özel servisine karar verebilmeniz için sektörde kaç yıldır oldukları, deneyimledikleri cihaz sayısı, müşteri yorumları ve interneti ne derece etkin kullandıkları önemli. Biz size 15 yıla varan deneyimleri, 5000'i aşkın cihaz onarım tecrübesi, Google yorumları ile de görülebilen müşteri memnuniyeti ile teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. İstanbul içinde aynı gün ve bir saatte ekran değişimi hizmeti veren firma ayrıca ziyaretçilerine ücretsiz otopark, kredi kartı ile ödeme gibi kolaylıklar da sağlıyor. Eğer İstanbul dışı iseniz şehir dışı ücretsiz kargo ile iPhone 11 Pro Max ekran değişimi hizmeti alabilmeniz de mümkün. Cihazınız aynı gün onarılarak size tekrar geri gönderiliyor.