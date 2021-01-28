Telefonunuzu bir metne doğrulttuğunuzda metni otomatik olarak çevirip ekranda gösteren Google Lens'teki harika çeviri özelliği artık Android kullanıcıları için çevrimdışı olarak kullanılabilir durumda. Özellikle kısa süre önce fark edildi ve kullanıcıların çevrimdışı çeviri için çeşitli dilleri indirmelerine olanak tanıyor.

Google Lens'te İnternetsiz Çeviri Yapmak

Bu özelliğe erişmek için, Google Lens'i açmanız ve ardından alt karuselden "Çevir" seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Her birinin yanındaki simgeye dokunarak indirebileceğiniz diller listesine gitmek için soldaki Otomatik Algıla seçeneğine dokunun. Ardından, dil paketinin (İspanyolca dil paketi için 45 MB) ne kadar büyük olduğunu söyleyen bir açılır pencere göreceksiniz ve işlem bu kadar.

Lens'teki çevrimdışı çeviri, internet bağlantısına dayanan normal özellik gibi çalışır. Sadece Lens'i çalıştırın ve kamerayı çevirmek istediğiniz metne doğru tutun. Çevrimdışı çeviri özelliği, özellikle sınırlı veri planıyla yurtdışına seyahat ettiğinizde büyük fark yaratıyor, tabii mevcut pandemi gerçekliğinde pek kimse bir yere seyahat etmiyor. Yine de sahip olması güzel bir seçenektir ve kullanmak için Lens'inizi en son sürüme güncellediğinizden emin olun.