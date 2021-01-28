iPhone 11 Pro Max ön cam değişimi konulu yazımızla karşınızdayız. Eğer telefonunuzun düşme veya darbe alma sonucu ön camı kırıldı veya çatladı ise yalnız ön cam değişimi ile onarımı daha uygun fiyata gerçekleştirebilirsiniz. Sadece iPhone 11 Pro Max'ta değil; tüm iPhone'larda ön cam kırılması veya çatlaması durumunda ekranla birlikte değişim yapılacağına dair bir inanış vardır; fakat bu doğru değildir. Günümüzde teknik yeterliliği olan özel iPhone servisleri ön camı ekrandan ayırarak tek başına ön cam değişimi yapabiliyor. Teknik servisler açısından uygulaması daha zor olan bu sistemle hem kullanıcı orijinal ekranını söktürmemiş oluyor, hem de daha az teknik servis ücreti ödüyor. iPhone 11 Pro Max ile ilgili ekran değişimi konusuna da değinmiştik. Dilerseniz bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

iPhone 11 Pro Max, 6.5 inç ekran büyüklüğü ile Apple'ın en büyük ekranlı akıllı telefonu hangisi sorusuna bir cevap niteliğinde. Bunun dışında ekran / gövde oranı yüzde 85'e yakın ve bu açıdan da Apple'ın bu zamana kadarki en başarılı modeli olarak gösterilebilir. 6.5 inç büyüklüğündeki ekran, 8.1 mm'lik bir kasanın içinden harika görünüyor ancak bu kez iPhone 11 Pro Max'ın ağırlığı 226 gram seviyesine ulaşıyor. Ortalama üzerindeki ağırlık, ince kasa yapısı ve ekran / gövde oranını artırmak için kenarlar ile köşelere yaklaştırılmış ekran, düşürme veya çarpma gibi kaza senaryolarında bu görsel artıları birer avantajsız duruma çevirerek daha kolay zarar görebiliyor. Eğer biraz daha şanslıysanız sadece ön cam değişimi ile durumu kurtarabilirsiniz.

iPhone 11 Pro Max ön cam değişimi ne yazık ki ilk düşmede bile doğan bir ihtiyaç haline gelebiliyor.

iPhone 11 Pro Max'te Ekranı Değiştirmeden Ön Camı Değiştirme

iPhone 11 Pro Max'te düşme, çarpma, ezilme, vurma veya sıkışma gibi kazalarda çoğu zaman ekran da kırılıyor ancak dediğimiz gibi bazı durumlarda ucuza ve uygun fiyata tek başına ön cam değişimi yaparak durumu hafif sıyrıklarla atlatabilirsiniz. Tabii öncelikle cihaz hasar aldıktan sonra ekranda bir sorun olup olmadığını gözden geçirmelisiniz. iPhone 11 Pro Max'ta Super Retina XDR adında bir OLED ekran bulunuyor ve OLED ekranlar sıradan ekranlara göre daha farklı bozulma belirtileri gösterirler. Ekranda renk değişimi, farklı renkte çizgiler çıktı, görüntü gidip gelmesi, cihaz açılıyor ancak görüntü gelmiyor, ekranda yeşil renk sorunu gibi birçok belirtiden bahsedebilmek mümkün. Alıştığınız görüntüden hiçbir fark yoksa iPhone 11 Pro Max'ta tek başına ön cam değişimi konusunda araştırmalara başlayabilirsiniz.

Eğer iPhone 11 Pro Max'ınız Türkiye garantili bir cihaz ise yani garantisi devam ediyorsa yani ilk olarak Apple servisinde ön cam değişimi fiyatı sormak aklınıza gelebilir. Apple servisi sadece ön camı değiştiriyor mu tarafı biraz sıkıntılı çünkü Apple'a göre ön cam ekranın bir parçasıdır ve yedek parça da bu şekilde tedarik edildiğinden iPhone 11 Pro Max'ı servise verip ön cam değişim ücreti sorduğunuzda size oldukça yüksek bir rakam çıkartıyorlar. Orijinal servis, işçilik ve yedek parça zaten pahalı olduğu için bu kez işin mantığa yatar tarafı kalmıyor. 2959 TL'lik servis fiyatının yüksekliği sizin sağlam ekranınızın sökülüp atılmasından ve ön camla birlikte yeni bir ekran parası daha ödeyecek olmanızdan kaynaklanıyor. Bu bağlantı üzerinden güncel fiyatları kontrol edebilirsiniz.

iPhone 11 Pro Max ön cam değişimi Apple servisinin yapamadığı, ancak deneyimi fazla ve teknik ekipman sahibi özel servislerde verilen bir hizmet.

iPhone 11 Pro Max Ön Cam Değişimi Fiyatı

Söylediğimiz gibi iPhone 11 Pro Max'ta ekranı değiştirmeden ön cam değişimi yapılabiliyor ancak bu işlemi de kapısında teknik servis yazan her yer yapamıyor. Sıradan teknik servislerde ön cam fiyatı sorduğunuzda onlar da size ekranla birlikte değişim önereceklerdir. Fakat bu durum hiç de sizin lehinize değildir. Ön camla birlikte yine ekranınız değişir, orijinal ekranınız sökülür ve bu kez hiç bilmediğiniz bir ekran cihaza takılır. Ön camınız yepyeni olmuştur fakat gerek yedek ekran kalitesi, gerekse onarım sonrası çıkabilecek sorunlar büyük risk teşkil eder. O nedenle iPhone tamiri konusunda en deneyimli servis nerede bunu araştırarak doğru kararı vermelisiniz. Ön cam değişimi işleminde büyütecek hiçbir şey yok. Aynı gün ve hatta bir saat gibi bir sürede kolaylıkla yapılabilmektedir.

iPhone 11 Pro Max ön cam değişim fiyatı yaklaşık olarak Apple servisinde karşınıza getirilen ekranlı ön cam değiştirme fiyatının üçte birine yakındır. Tabii biz size yüzeysel bir bilgi veriyoruz. Fiyatların değişken olabileceğini unutmayın. Hatta size fiyat verirken en uygun fiyat ve en ucuz iPhone 11 Pro Max ön cam değişimi nerede yapılır bunu hesaplıyoruz. Daha uygun fiyat teklifleri verenler elbette olabilir ancak biz telefonunuzu tamamen yenilemeniz ve ön cam değişimi sonrasında dokunmatik hissi azaldı, ekran yavaş çalışıyor, görüntü eskisi gibi değil, ekran parlaklığı azaldı, ekranın içinde toz / iz var gibi sorunlar yaşamamanız için en iyi teknik servis hangisi bu yönde tavsiyede bulunuyoruz.

iPhone 11 Pro Max Ön Cam Değişimi İçin En İyi Servis

Müşteri memnuniyeti bir bütünden oluşur. Yedek parça kalitesi, servis işçiliği, işlem zamanı, uygun fiyat, onarım sonrası çıkabilecek sorunları engellemek için yapılan testler, müşterinin iyi ağırlanması gibi nüanslar da bu bütünü oluşturan parçalardır. Tüm bunların bir araya gelmesi de gerçek bir müşteri memnuniyet garantisi oluşturur. Biz sizlere 15 yıla yakın bir süredir hizmet veren İstanbul'da en güvenilir, en ucuz, en hızlı iPhone servisi olarak teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Eğer İstanbul'da değilseniz şehir dışı ücretsiz kargo hizmeti alabilir veya işiniz çok acilse moto-kurye ile acil iPhone 11 Pro Max ön cam değişimi yaptırabilirsiniz. Firmaya WhatsApp üzerinden yazmak ve iPhone 11 Pro Max ekran fiyatı ne kadardır, kaça değişir gibi sorularınız için buraya tıklayın.