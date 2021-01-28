iPhone 12 mini, fotoğraflar ve videolarda gösterdiği iyi genel performans sayesinde DxOMark'ın sürekli güncellenen telefon kamera performansı tablosunda 14. genel sıralamaya sahip oldu.

iPhone 12 mini Ne Kadar İyi Fotoğraf Çekiyor?

Doğru pozlama (hem sahnede hem de hedefte) ve hızlı ve doğru odaklanma küçük iPhone'un güçlü yönleri olarak belirtilirken beyaz dengesinde gürültü ve ara sıra mavi renk tonunda çekim yapması sorun olarak görüldü.

DxOMark, iPhone 12 mini'nin belirli sahnelerde vurguyu azaltması nedeniyle rakiplere kıyasla sınırlı dinamik aralığa sahip olduğuna işaret etti. Bunun örnekleri arasında telefonun, penceredeki küçük bir ışık sızması nedeniyle tüm odayı daha parlak hale getirdiği bir iç mekan çekimleri var.

Beklendiği gibi iPhone 12 mini, iPhone 12 ile aynı puanları aldı ve yakınlaştırmada iPhone 12 Pro ve Pro Max'e puan kaybetti.