Hala mükemmel olmasa da Samsung, güncelleme yayımlama sıklığını gerçekten geliştirdi. Galaxy M21 gibi uygun fiyatlı modeller bile hızla Android 11'e geçiyor. Telefon için vadedilen güncelleme, başlangıçta Mart için planlanmış olmasına rağmen, Hindistan'da şimdiden çıktı.

Samsung Galaxy M21, Android 11 ve One UI 3.0 Güncellemesi

Yeni üretici yazılımı M215FXXU2BUAC, One UI 3.0'ın tüm güzelliklerini getiriyor ve Ocak güvenlik yamasını içeriyor. Good Lock özelleştirme seçenekleri eklenen işlevler arasında.

Samsung Good Lock, Galaxy telefonunuzun tam özelleştirme potansiyelini ortaya çıkarmanızı sağlayan bir yazılım paketi. Temel olarak Good Lock, kilit ekranı, bildirim paneli, son çağrılar menüsü ve çok daha fazlası dahil kullanıcı arayüzünün her yönünü değiştirmek için tasarlanmış bir dizi modül içeriyor.







Güncellemenin Türkiye'deki birimlere ulaşmasının biraz zaman alabileceğini unutmayın. Aldığınızda karşınızda 1,7 GB'lık bir indirme dosyası olacak.

Galaxy M31 için One UI 3.0 güncellemesi ise bir hafta önce yine Hindistan'da kullanıma sunulmaya başladı, Galaxy F41 ise bugün erken saatlerde güncellemesini aldı.