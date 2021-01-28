Xiaomi Mi 11 tek başına piyasaya sürüldü, ancak daha lüks bir model yolda ve bugün Weibo'dan sızdırıldı. Elimizde Mi 11 Pro'nun periskop merceğe sahip olduğuna işaret eden bir görüntü var.

Xiaomi Mi 11 Pro Sızdı: Dev Kamera ve 10x Periskop Lens

120x yazısı maksimum yakınlaştırmayı (dijital yakınlaştırma dahil) ifade ediyor, lensin 10x optik büyütme sağlaması bekleniyor. Bu aynı zamanda diğer üç kameradan birinin orta menzilli bir yakınlaştırma sunması olasılığını da beraberinde getiriyor. Ve tabii ki bunlardan biri vanilya telefonda bulunan 108MP kamera olacak.

Bu tasarım, periskop 90° döndürülmüş olsa da, ay başında gördüğümüz renderlara oldukça benziyor. Ekranın aynı olması bekleniyor: 1440p+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.81" AMOLED bir panelden söz ediyoruz. Telefon ayrıca Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak.

Mi 11 Pro, söylentilere göre Xiaomi’nin en iyi şarj donanımına sahip olacak. Buna, Mi 10 Ultra'da gördüğümüz 120W kablolu şarjın yanı sıra geçen yılın sonlarında duyurulan 80W kablosuz şarj cihazı da dahil. Bu da telefonun 4.000 mAh pilinin yalnızca 19 dakikada dolmasını sağlayacak.

Xiaomi Mi 11 Pro, Çin Yeni Yılı'nın ardından (12 Şubat) Şubat ayında duyurulacak. Ancak elde fazladan bir model daha olabilir.

Aşağıda, vanilya Mi 11 duyurulmadan birkaç hafta önce yapılmış ve oldukça doğru olduğu görülmüş bir Ben Geskin imzalı tasvir var. Sızıntıyı yapan kişi, Pro modelinin böyle görüneceğini iddia ediyor. Ayrıca 108 MP sensör yerine daha büyük pikselli 50 MP bir sensöre işaret ediyor.