Honor'un Huawei'den ayrılmasının ardından, herkes şirketin gelecekteki telefonlarının Google ile uyumlu olup olmayacağını ve Google hizmetlerinin kurulmasına izin verip vermeyeceğini merak ediyordu. CEO George Zhao şimdi buna açıklık getirdi ve şirketin Google ile ortaklık kurmaması için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Yeni Honor Telefonlarda Google Hizmetleri Olacak mı?

Şimdiye kadar şirket Intel, AMD, Qualcomm ve MediaTek ile ortaklıklarını doğruladı ancak listede eksik olan en önemli isim Google'dı. Şirketin CEO'su South China Morning Post'a verdiği röportajda iki teknoloji firmasının zaten görüşmelerde olduğunu söyledi.

Ancak bu hala yakın zamanda piyasaya sürülen Honor V40'ın küresel sürümünün Google hizmetlerini alıp almayacağını netleştirmiyor. Yine de bunun cevabını yakında öğreneceğiz.

CEO Zhao ayrıca "Bu yıl temel misyonumuz, Çin'de Apple ve Huawei ile rekabet edebilecek amiral gemisi telefonlar yapmaktır" dedi. Ayrıca ekledi “Rakipler kim olursa olsun, Huawei de dahil olmak üzere onları aşacak bir hedefimiz var” diye ekledi. Honor şimdi Huawei'den sadece 9 km uzakta bir merkeze sahip ofisler o kadar yeni ki CEO Zhao dahi boya ve alçıpan kokusunu dağıtmak için tüm pencereleri açık tutması gerektiğini belirtiyor.