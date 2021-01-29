Bu kez ikinci nesil (2 .nesil) iPhone SE ekran değişimi adımlarından ve nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle belirtmek isteriz ki Apple'ın iki tane iPhone SE modeli var. Bunlardan ilki iPhone 6 ailesinin piyasaya çıkmasından bir süre sonra geldi. Tarih olarak 2016'nın ikinci çeyreğinden bahsedebiliriz. O zaman için yüksek fiyatlı olan iPhone 6 modellerine göre uygun fiyatlı kalıyordu. Yani özellik olarak güncel ama tasarım açısından iPhone 5'in izlerini taşıyan bir ara model gibi düşünebilirsiniz. İki iPhone'un da model adı iPhone SE olarak geçiyor. O nedenle biz ilk nesil ve ikinci nesil diye ayrım yapıyoruz. İlk nesil iPhone SE ekran değişimi konumuzu da incelemek isterseniz şu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İkinci nesil iPhone SE ise iPhone 11 modellerinin tanıtılmasından sonra ve iPhone 12'nin satışa sunulmasına çok az bir zaman kala piyasaya çıktı. 2020 ortalarından bahsedebiliriz. Günümüze göre yakın tarihli bir model. iPhone SE bu kez yine uygun fiyatlı ve ara bir model olma anlamı taşıyor. Özelliklere de kısa bir değinelim isteriz. Siyah beyaz ve Product Red olarak satışa sunulan ikinci nesil iPhone SE'de kapasite seçenekleri 64 GB, 128 GB ve 256 GB şeklinde oldu. 4.7 inç büyüklükteki ekran özellikle büyük ekranlı Apple telefonlar konusunda isteksiz olanlar için iyi. Tasarımın iPhone 8'e olan yakınlığını home tuşu kullanılmasından anlayabiliyoruz. Kullanılan ekranda 750 x 1334 piksel çözünürlük destekleniyor. Retina HD özellikleri taşıyan bu ekranı da yakından tanıyoruz. Hazırsanız ekran değişimi ile ilgili detaylara geçelim.

İkinci nesil (2. nesil) iPhone SE ekran değişimi birçok nedenden kaynaklanabilir. Düşme ve çarpma dışında fabrikasyon arıza da buna neden olabilir.

İkinci Nesil (2. Nesil) iPhone SE Ekran Değişimi Fiyatı ve Nerede Yapılır?

İkinci nesil (2. nesil) iPhone SE ekran değişimi gerek cihazın ara bir model olması, gerekse ekranın çok yüksek teknolojiler içermemesi ve boyut olarak güncel ortalamanın altında olması nedeniyle uygun fiyatlı olarak yapılabiliyor. Apple servisi fiyatları şu an için 939 TL seviyesinde. Ekran benzerliği sebebiyle iPhone 5s, iPhone 6 ve hatta ilk nesil iPhone SE de aynı şekilde ücretlendiriliyor. Dilerseniz güncel fiyatlar için bu bağlantıya göz atabilirsiniz. Elbette yine düşünüldüğü zaman yüksek bir fiyat söz konusu ancak Apple servisi ekran değişimi fiyatları biraz böyle. Orijinal ekran değişimi, kaliteli işçilik ve marka değerinin bunlara etkisi gibi noktalar fiyatı yüksek bir seviyeye getiriyor.

İkinci nesil iPhone SE için ekran çeşitleri nelerdir, piyasadaki ekranlar güvenilir mi, yan sanayi veya çıkma ekranlar bulunabilir mi, fiyatlar nasıl, uygun fiyata ekran değişimi nerede yapılır, en ucuz ekran nerede bulunur gibi konuları da araştırmak isteyebilirsiniz. Öncelikle belirtmek isteriz ki iPhone SE için birçok ekran kullanabilirsiniz. Yine piyasadan bulabileceğiniz şekilde orijinal ekran taktırma yapabilirsiniz. Küçük onarımlar görerek kullanılabilir hale getirilen orijinal revize ekran da bir diğer seçenektir. Teknik servise güvendiğiniz sürece OEM, ikinci el, çıkma ve A kalite ekran da alabilirsiniz. Yan sanayi ekranlar da kalite kalite… Uygun fiyat ve yüksek kalite sunan bir ekran için yine servisin sizi yönlendirmesi gerekiyor.

İkinci nesil (2. nesil) iPhone SE ekran değişimi için orijinal kalitede ekran takan iPhone servisi seçeneğini değerlendirmeniz daha uygun olur.

İkinci Nesil (2. Nesil) iPhone SE Ekran Onarımı İçin Özel iPhone Servisi

Özel iPhone servisi fiyatları açısından cazip gelebilir. Fakat ucuza ekran değişimi araştırırken iPhone'unuzun genel kalitesinden ödün vermeyecek bir ekran tercihi yapmaya çalışın. Ekran değişimi sonrası sorun yaşayak birçok kullanıcı olmaktadır. Dokunmatik hissi azaldı, zor çalışıyor, bastırmak gerekiyor, ekran yavaşladı, şarj hızlı bitiyor, renkler eskisi gibi değil, sarı / kırmızı / yeşil / mavi renk problemi, güneşte okunmuyor, parlaklık azaldı tarzı birçok sorundan bahsedebilmek mümkün. Bunlar genellikle düşük kalitede ucuz ekran kullanımı yüzündendir. Arasında çok fiyat farkı olmadığı için size ikinci nesil iPhone SE için yüksek kalite yan sanayi ekran veya orijinal A kalite ekran değişimi yapmanızı tavsiye ediyoruz. iPhone SE ekran özel servis ekran fiyatları oldukça ucuz.

ikinci nesil (2. nesil) iPhone SE ekran değişimi için teknik servis tavsiyesi araştırıyor olabilirsiniz. En iyi teknik servis hangisi veya en güvenilir iPhone servisi nerede size bu konularda yardımcı olmayı istiyoruz. Hiç şüphesiz merak edilen diğer sorular iPhone SE ekran değişimi ne kadar sürer, aynı gün ekran değişimi nerede yapılır, veriler silinir mi, cihazı sıfırlamak gerekir mi, ekran değişimi sonrası garanti veriliyor mu şeklinde oluyor. Öncelikle İstanbul'da iseniz bu işlemi aynı gün, hatta imkanınız varsa bir saatte bile yaptırabilirsiniz. Kadıköy bölgesinde önerdiğimiz ve İstanbul'un en deneyimli, en tecrübeli iPhone servisi ile tanışmanızı tavsiye ederiz. Müşteri memnuniyeti garantili hizmet anlayışı artık size bir adım daha yakın.

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