Ekran değişimi konusunda sizleri bilgilendirdikten sonra sıra geldi ikinci nesil (2. nesil) iPhone SE ön cam değişimi konusunda detayları aktarmaya… Yeni iPhone SE ön cam değişimi bazı talihsiz durumlar sonucu gerekebiliyor. Düşme, yere çarpma, darbe alma, sıvı teması, derin çizikler, lekelenme, geçmeyen iz ve benzer sebepler ön cam değişimi için araştırma yapmaya başlamanıza neden olabiliyorlar. Bazen küçük çatlak ve kırıklarda ön cam değişimi gerekli mi veya tehlikesi var mı şeklinde sorular geliyor. Çoğu kullanıcı ekran hassasiyetinde bir sorun olmadığı sürece ön cam değişimi yaptırmıyor veya gerekli önceliği verip hızlı şekilde değiştirmiyor. Buna bağlı olarak da sorunların kapsamı artarak daha maliyetli arızalar ortaya çıkabiliyor.

İkinci nesil (2. nesil) iPhone SE yani yeni iPhone SE için bazen tek başına ön cam değişimi yeterli olabiliyor. Yalnız ön cam değişimi sadece ön camı değiştirme yolu ile yapılıyor. Ekran üzerinde hiçbir işlem yapılmadığı için orijinal ekranı kullanmaya devam ediyorsunuz. Sağlam olan ekranı ayrıca değiştirmeye gerek olmuyor ve haliyle iPhone SE ön cam onarımı uygun fiyatlı ve ucuz şekilde yapılmış oluyor. Eğer iPhone SE'de hem ön cam, hem de ekranı değiştirme gerektiren bir ihtiyaç varsa o halde yeni ekran taktırma yapılması gerekiyor. Bu konuya da tüm ayrıntıları ile şuradaki yazımızda değinmeye çalıştık.

İkinci nesil (2. nesil) iPhone SE ön cam değişimi, ekran değişimi işlemine göre daha uygun fiyata yapılabilir.

İkinci Nesil (2. Nesil) iPhone SE: Tek Başına / Sadece / Yalnız Ön Camı Değiştirme

iPhone'da tek başına ön cam değişimi, sadece ön camı değiştirme, yalnız kırılan camı yenileme gibi işlemler yapılabiliyor. Üstelik tüm modeller ve yazımızda bahsettiğimiz iPhone SE de buna dahil. iPhone SE'de ön camı sökme ile başlayan işlemlerde ön camı ekrandan ayırma ve kırık ve çatlak camdan dökülen parçalar, cihaz içine kaçan tozlar sebebiyle ortaya çıkan istenmeyen maddelerin cihaz içerisinden temizlenmesi gerçekleşiyor. Orijinal ekranınıza hiçbir şekilde müdahale yapılmadan gerçekleşen işlemler yeni ön cam taktırma ve onarım sonrası testlerle son buluyor. Peki, yeni iPhone SE'de ön cam değişimi ne kadar sürer derseniz bu işlem aynı gün hatta bulunduğunuz yere göre bir saatte bile yapılabilir. iPhone SE yeni ön cam taktırma ücreti ucuz ve uygun fiyata yapılabilmektedir.

Ön camı tamamen değiştirme işlemi teknik servisler açısından ekran değişimi baz alınırsa daha zor bir işlemdir. Kolay olansa ekran değişimi yapmaktır çünkü bu hem daha yüksek fiyatlı bir işlemdir hem de aynı zamanda ekran da değişmiş olur. Piyasada bazen kullanıcılardan ön cam değişimi sonrası renkler değişti, ekran yavaş çalışıyor, ağırlaştı, görüntü kalitesi azaldı, ekran parlaklığı düştü, dokunmatik daha zor algılıyor şeklinde şikayetler olabiliyor. Bunun sebebi ön camın ekranla değiştirilmesi. Yanlış bir teknik servisle bu işe kalkışırsanız ön camı yenilerken ekranınız da değişmiş olur. Orijinal ekranınız servise kalır ve siz de yan sanayi ve kalitesi belirsiz yeni ekranla yola devam edersiniz. Hem daha fazla ödersiniz, hem de servis sizden söktüğü orijinal ekranı yine yüksek ücretle değerlendirir.

İkinci nesil (2. nesil) iPhone SE ön cam değişimi ekransız, sadece, tek ve yalnız ön camı değiştirerek yapılan bir işlemdir.

iPhone SE Ön Cam Değişimi Fiyatı ve Servis Ücreti

iPhone SE ön cam değişimi Apple servisinde ne kadar? Öncelikle Apple ön cam değişimi yapıyor mu diyerek bu soruya cevap vermek gerekir. Apple'da ön cam değişimi yapılmıyor yani Apple servisi iPhone'a ön cam takmıyor, ekranı komple değiştiriyor. Hal böyle olunca kullanıcı çalışan orijinal ekranı için bir kez daha ekran parası ödemek zorunda kalıyor. Apple'da ön cam ekranla birleşik olduğu için bu şekilde bir prosedür işleniyor ve 939 TL servis ücreti çıkartılıyor. Halbuki bu işlem için ödenmesi gereken yaklaşık olarak üçte biri denebilir. Neden daha fazla ödeyesiniz? Özel iPhone servislerinde iPhone SE orijinal ön cam değişimi fiyatı ve servis ücreti de böylece açıklık kazanmış oldu. Fakat Apple servisi dışında bir yer kararı verileceği için özellikle servis tavsiyesi alarak ve en iyi, en deneyimli, en güvenilir iPhone servisini seçerek yola devam etmelisiniz.

Ekran değişimi hemen hemen her teknik servisin yapabileceği kadar basit bir işlem. Tabii ekran değişimi sonrasında da cihazına düşük malzeme kalitesi ve kötü işçilik yüzünden müşterilerine sıkıntı yaşatan yerler olmuyor değil. Ön cam değişimi ise ekipman, tecrübe ve eğitimli teknisyenlerle özel odalarda gerçekleştiriliyor. Teknisyenlerin deneyimi bu noktada çok önemli çünkü ekran ve ön cam tek parça halinde. Bunlar birbirinden ayrılıyor ve ekrana yeni ön cam yapıştırılıyor. iPhone SE ön cam değişimi sonrasında sorun yaşanmaması için cihazlarda dokunmatik testi, ahize kontrolü, ön kamera kalitesi testi, sensörün çalışıp çalışmadığına bakılması gibi birçok aşama gerçekleştiriliyor ve böylece teknik servise gittikten sonra sorun çıkmaya başladı gibi korkular sona eriyor.

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