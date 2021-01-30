Samsung halihazırda orta sınıf A serisi akıllı telefonlarını 2021 için yenileme sürecinde ve bu süreç kısa zamanda sonlanmayacak. Hatta sıra henüz geleneksel olarak en çok satan akıllı telefonu olan A5x'e dahi gelmedi.

Samsung Galaxy A52 5G ve A72 Böyle Görünüyor

Resmi duyuru beklenirken, @evleaks'in ünlü Evan Blass'i, yaklaşan Galaxy A52 5G'yi gösteren aşağıdaki resmi sızdırılmış render'ı yayımladı.

Selefi A51 5G ile karşılaştırıldığında, ön taraf ürkütücü bir şekilde benzer görünürken, arka taraftaki kamera düzeni hem sensörlerin yerleştirilmesi söz konusu olduğunda hem de kamera alanının tümünün muhafazası açısından farklıdır. Yeni tasarım ile kamera düzeni Koreli şirketin diğer yeni cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor.

Ek olarak, Blass, yaklaşmakta olan başka bir telefon olan ancak daha önce gördüğümüz Galaxy A72 5G'nin tam bir ön görüntüsünü paylaştı. Ve size bunun farklı bir cihaz olduğunu söylemeseydik, muhtemelen hala A52 olduğunu varsayabilirdiniz – tasarımlar bu kadar yakın.

Galaxy A52 5G, geçen yıl dümende Snapdragon 750G ile Geekbench'te görünmüştü ve bir sertifikada 15W şarjı destekleyeceği bildirilmişti. Bu telefonların her ikisi hakkında daha fazla ayrıntı için bizi takip etmeye devam edin