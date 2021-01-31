Diyelim ki kendinize bir Galaxy Z Fold 2 veya bir S21 Ultra aldınız. Ama destek listesinde değiller? Android 6.0 Marshmallow veya sonraki bir sürümünü çalıştıran herhangi bir telefonda Stadia'yı kullanmanın bir yolu var. Nasıl yapacağınız burada.

Desteklenmeyen Telefonda Google Stadia Kullanmak

Bunu denemek için bir hesaba ve en az bir oyuna ihtiyacınız olacak.

Telefonunuzdaki Stadia uygulamasını açın ve oynamak istediğiniz oyunun altında bir Oynat düğmesi olup olmadığını kontrol edin.

Değilse, Ayarlar'a gidin ve Deneyler'i seçin.

Bir sonraki ekranda "Bu cihazda oynat"ı açmanız yeterlidir; artık hazırsınız ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Stadia resmi olarak telefonunuz için (henüz) optimize edilmediğinden, hatalar ve aksaklıklarla karşılaşabileceğinizi unutmayın.

iPhone'da Google Stadia Nasıl Oynanır?

Geçtiğimiz yıl, Google nihayet bulut oyun hizmetine iOS cihazları için resmi destek ekledi, böylece iPhone'da Stadia oyunları oynamak için artık akıllıca geçici çözümlere veya üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç kalmadı. Dahası, resmi Stadia oyun kumandasının yanı sıra DualShock 4 Kumandası ve Xbox One Kumandası gibi üçüncü taraf oyun kumandaları (Bluetooth aracılığıyla) desteklendi.

İhtiyacınız olan tek şey iOS sürüm 14.3 veya daha yeni bir cihaz, bir Stadia hesabı ve kitaplığınızda bir oyundur Aşağıdaki talimatları uygulayarak Stadia web uygulaması kısayolunu ana ekranınıza ekleyebilirsiniz: