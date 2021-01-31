Samsung Galaxy S21 Ultra'da biri 3X zoom ve diğeri 10X zoom olmak üzere iki telefoto kamera bulunuyor. Yapay zeka özelliğiyle çekim yapan S21 Ultra'nın Ay yüzeyini bulanık karelerde bile nasıl net gösterdiği tartışma konusuydu. Komplo teorisine göre Samsung, Ay'a benzeyen her şeye Ay'ın dokusunu yerleştiriyor. Bunun sebebi basit çünkü bize daima aynı yüzünü gösteriyor. Ancak Samsung bunu yalanladı ve kameranın AI Süper Çözünürlüğünün ayın birden çok karesini aldığını ve daha ayrıntılı bir son görüntü oluşturduğunu iddia etti.

Galaxy S21 Ultra, Ay Fotoğrafında Hile mi Yapıyor?

Ancak arka planda bir işlem olmadığına dair şüphelerini dile getirenler var. Bazıları kameranın APK'sinde üst üste yerleştirilmiş bu tür doku dosyalarının bulunmadığını belirtirken diğerleri Samsung'un Ay dokusunu gizlice görüntüye yerleştirdiğini düşünüyor.

Easy to Show. Tried it just now. Here: Even if you take an unsharp/messy photo of something that looks like a moon it snaps a moon(ish) texture on it. 🙂 simple as that. No magic hardware just clever software (combination), huawei did same year ago. pic.twitter.com/BmVhUPnq8v January 21, 2021

Bunu gerçekten kanıtlamanın bir yolu, 100X çekimleri aynasız bir kamera ve uzun menzilli bir lensle çekilmiş aynı fotoğrafla karşılaştırmaktır ve desenlerin çekimler arasındaki benzerliğini incelemektir. Aşağıdaki ilk çekim Galaxy S21 Ultra, ikincisi ise Sony ASR III'e ait.

Sonuçta ortaya çıkan çekimde Galaxy S21 Ultra'nın fiyatının üç katından fazlasına mal olan Sony A7R III tam kare aynasız kamera daha az etkileyici bir fotoğraf yakalıyor. Çekimde 600 mm yakınlaştırma lensi kullanıldı ve daha da önemlisi iki çekimde de Ay'ın desenleri aynı hizada.