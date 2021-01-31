iPhone 12 ön cam değişimi hakkında merak ettiğiniz her şey burada… Bazı kazaların sonrasında iPhone 12 ön camı kırıldı, ekran sağlam ama ön cam çatladı veya köşede çatlama var şeklinde sorunlar meydana gelebilir. Biz öncelikle bu yazıda sizlere Apple'ın yeni telefonu iPhone 12 ön cam değişimi fiyatı, teknik servis tavsiyesi, nerede tamir edilir, ücreti nedir, garantili yeni ön cam onarımı, orijinal ön cam fiyatları, ön cam kaça değişir, ön cam yeniletme maliyeti gibi konuları aktaracağız. Ayrıca Apple servisi ön cam değişimi fiyatları ve piyasada alabileceğiniz fiyatlar konusunda da yorumlarda bulunacağız. Öncelikle düşme sonrası ekran kırılmadı ön cam kırıldı gibi bir şikayetiniz varsa kendinizi şanslı da sayabilirsiniz; bu konuya da değineceğiz. Ancak ekran kırıldı veya çatladı ise bu konuya da bir göz atın deriz.

iPhone 12 ön cam tamiri gerektiren bir durum ile karşı karşıya iseniz gerçekten de telefonunuz önemli bir kaza atmıştır demektir. Seramik ön cam kırıldı veya çatladı gibi bir şikayeti alabilmeniz için cihazı çok ciddi şekilde düşürmüş veya darbeye maruz bırakmalısınız. iPhone 12 orijinal ön camı darbe testlerinde bir önceki nesle göre yüzde 25 gibi daha güçlü çıkıyor; hatta Gorilla Glass sayesinde arka tarafla kıyaslandığında bile daha zor kırılıyor. Yani iPhone 12 arka cam değişimi daha çok karşılaşılabilecek bir durum. Yapılan testler iPhone 12 seramik cam değişimi için önemli bir darbenin olması gerektiğini gösteriyor. Gelmiş geçmiş en kırılmaz ve en güçlü akıllı telefon camı olan iPhone 12 ön cam kırılır mı bunu zaten hep birlikte görmüş oluyoruz.

iPhone 12 ön cam değişimi fiyatı Apple servislerinde yüksek. En uygun ve en ucuz ön cam fiyatı için teknoway / cepmarket.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

iPhone 12 Ön Cam Fiyatı

iPhone 12 ön cam fiyatı nedir, kaça değiştirilir, orijinal ön cam, yan sanayi ön cam nerede bulunur, değişim ücreti, servis ne kadar tutar, hangi servise gitmeliyim, servisler kaça yapar gibi birçok soru kafanızda olabilir. İlk etapta Apple servisi iPhone 12 ön cam fiyatı nedir ona bir bakalım. Bildiğiniz gibi Apple servisi ön cam değişimi yapmıyor, yani yalnız ön camı değiştirmiyor. Sadece ön cam değişimi daha ekonomik bir işlem ancak Apple servisi ön camı ekranla birlikte değiştirmek istiyor. Ekransız ön cam değişimi ise yapılmıyor. Sizin de bu durumda çalışan ekranınız dururken tekrar bir ekran parası ödeyip ön camla birlikte tümleşik olan ekranı taktırmanız gerekiyor. Apple servisinde şu an Super Retina XDR olarak adlandırılan ve OLED teknolojili ekran değişimi 2509 TL. iPhone 12 tek başına ön cam değişimi fiyatı ise çok çok daha uygun.

Bizim size tavsiyemiz iPhone 12 ön cam değişimi maliyeti araştırırken fiyatı ve ücreti ilk odak yapmamanız. Güvenilir teknik servis tavsiyesi almak, en iyi teknik servis hangisi bulmak, uygun fiyatlı ön cam değişimi yapan yerleri araştırmak doğru bir adım olarak düşünülmeli. Piyasada bazı yerlerde yine iPhone 12'de ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme işlemi yapılamıyor. Size sunulan seçenek Apple servisinde iPhone 12 ön cam yenileme yaptırmaya kıyasla daha cazip olabilir ancak bu kez de ekranın kalitesi düşük bir yan sanayi olma ihtimali var. OLED GX gibi yüksek kaliteli ve orijinal kalitede A kalite yan sanayi iPhone 12 ekranları var ancak sırf uygun fiyatlı diye orijinal ekranı söktürme ve yeni ön cam taktırma yapmayın.

iPhone 12 ön cam değişimi, seramik kalkan özellikli yeni ön cam ile yapılmalıdır. Sadece, tek başına ve yalnız ön cam değişimi yaparak düşük fiyata tamir işinin üstesinden gelebilirsiniz.

iPhone 12'de Yeni Ön Cam Taktırma / Yenileme

iPhone 12 ön cam malzemesi nedir diye merak ediyorsanız Apple'ın bu konuda önemli açıklamaları var. Seramik kalkan özellikli iPhone 12 ön camı dört kat daha yüksek düşme direncine sahip. Düşmelere, çatlamaya ve kırılmaya karşı dayanıklı olan bu cam yapılan testlerde de farkını ortaya koyuyor ancak yine de tam anlamıyla kırılmaz denemiyor. Ön cam deneyimi teknik servisler açısından uygulaması zor bir işlem. Normalde iPhone 12 ön camı yedek parça olarak ekran ile tümleşik. Profesyonel düzeyde ön cam değişimi yapan servislerde ayrı ön cam olarak yani ekransız ön cam olarak yedek parça seçeneği var. Yan sanayi ön camda seramik kalkan olur mu veya seramik kalkanlı ön cam fiyatı nedir, seramik kaplamalı ön cam kaça değişir, kaça mal olur gibi tüm soruları güven duyduğunuz bir teknik servise yöneltmelisiniz.

iPhone 12 ön cam değişimi nasıl yapılır konusuna da açıklık getirmekte fayda var. Öncelikle kırık veya çatlak ön cam sökülmesi gerçekleştirilir. Cihazın iç temizliği sonrasında kontroller yapılır ve yeni ön cam taktırma gerçekleşir. iPhone 12 ön cam değişimi aynı gün hatta bir saatte tamamlanabilecek bir işlemdir. Elbette müşteri servis ön cam değişimi sonrası dokunmatik algılamıyor, ekran ağır çalışıyor, tepkisi yavaşladı, renkler değişti, ekranda leke var, kasada açıklık var gibi sıkıntılar yaşamamanız için çok kapsamlı testler yaparak cihazı size teslim etmeli. iPhone 12 ön cam değişimi garantiyi bozar mı konusunda ise evet diye cevap vermek zorundayız. Eğer cihazınız yurt dışı ise veya garantisi yoksa / bitmişse yaptırabilirsiniz veya Apple servisine fazla para vermemek için de yalnız ön cam değişimi yapılabiliyor.

iPhone 12: Yalnız, Tek, Sadece ve Ekranı Sökmeden Ön Cam Değişimi

iPhone 12 ön cam değişimi fiyatı ucuz ve uygun fiyatlı olsun isterseniz ekranı söktürmeden tek ön cam değişimi yaptırmalısınız. Yalnız ön cam değişimi yapıldığında orijinal ekranınız kasada kalacağı için sadece ön cam fiyatı ödemiş olursunuz ve bu işlem çok daha ucuza gelir. Biz size iPhone 12 ön cam tamiri sorunu başta olmak üzere diğer tüm iPhone sorunları için İstanbul Kadıköy'de bulunan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. 15 yıla varan tecrübesi ve 5000 cihazı aşkın tamir tecrübesi ile İstanbul'un en hızlı, en iyi ve en deneyimli iPhone servisi olan firmayı bu alanda verilebilecek en güvenilir teknik servis tavsiyesi olarak düşünebilirsiniz. En ucuz iPhone 12 ön cam fiyatı, en uygun ön cam ücreti gibi konularda hemen destek almak için buraya tıklayın.