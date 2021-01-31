İddiaya göre iPhone 12S'nin biraz daha kalın olması dışında mevcut 12 serisi ile aynı tasarıma sahip olması bekleniyor. LetsGoDigital ve Concept Creator, iPhone 12S Pro'nun nasıl görüneceğine dair spekülatif 3D renderlar oluşturmak için işbirliğine gitti.

iPhone 12S Pro (veya 13 Pro) Böyle Görünebilir

Çentik daha küçük olduğu için tasarım mevcut Pro'nun tam bir kopyası değil. Ancak önemli bir farklılık görünmeyen tarafta olacak. Apple'ın ilk ekran içi parmak izi okuyucusunu 2021 modellerine dahil etmesi bekleniyor.

Bu sensörleri kimin tedarik edeceği ilginç bir soru. Belki de Apple'a zaten 5G modem satan Qualcomm olabilir. Yani ultrasonik bir FP okuyucu kullanımı söz konusu olabilir. Başka bir tedarikçiyle gidilirse o zaman optik okuyucu daha olasıdır. Her iki durumda da Face ID çentiğin içinde kalacak.









iPhone 12S Pro için hazırlanan bu görüntüler, Apple'ın kablolu bağlantı noktasını kaldıracağını gösteriyor. Bunun yerine, şarj işlemi MagSafe sistemi kullanılarak yapılacak. MagSafe 15W güç sağlarken Lightning'in 20W ile oldukça yavaş olduğundan aradaki fark zaten azdı (ve ikinci nesil bir sistemle hız artabilir).

Ayrıca, Wi-Fi 6E desteğiyle, kablosuz veri aktarımları Lightning'den daha hızlı olacak (USB 2.0 hızlarıyla sınırlı). Biraz daha kalın kasasına rağmen, yeni telefonların neredeyse aynı batarya kapasitelerine sahip olması bekleniyor.

Analist Ming-Chi Kuo, 12S Pro ve 12S Pro Max'in parlak f / 1.8 lens ve otomatik odaklama ile gelişmiş bir ultra geniş açılı kameraya sahip olacağını bildirdi. Bu yıl daha da küçülecek Pro, normal OIS sistemi yerine sensör kaydırma stabilizasyonunu da kullanabilir. Bunun dışında yakın zamanda büyük kamera yükseltmeleri beklenmiyor.

Bütün bunlar söylentilere ve analistlerin tahminlerine dayanan spekülasyonlardır. Yeni iPhone'ların Eylül ayında gelmesi bekleniyor – bu yıl herhangi bir gecikme olmayacak.