Google Stadia oyun akışı hizmetinin oyunların geleceği olduğuna inanılıyor – güçlü bir donanıma gerek yok, sadece bir internet bağlantısı, bir kontrolcü ve ekranı olan uyumlu bir cihaz yeterli. Hizmet zorlu bir başlangıç yapmış olsa da, Google, hizmeti güncellemeye ve YouTube akışı ve gecikmiş iOS desteği gibi yeni özellikler eklemeye devam ediyor.
Google Stadia Destekli Telefonlar
Bununla birlikte, uyumlu cihazlar söz konusu olduğunda işler hala biraz belirsiz. Elbette, TV'nizde oynamak için bir Chromecast Ultra kullanabilirsiniz, ancak uyumlu Android cihazlar biraz kısıtlıdır. İşte tüm Stadia uyumlu Android telefonların kapsamlı bir listesi. Cihazınızı listede göremiyorsanız, endişelenmeyin veya umutsuzluğa kapılmayın, Stadia'yı hala telefonunuzda oynayabilirsiniz. Nasıl olduğunu öğrenmek için şu yazımıza bakın: Desteklenmeyen Telefonda Google Stadia Kullanmak
Stadia uyumlu Android telefonların listesi
Samsung
- Samsung S8
- Samsung S8+
- Samsung S8 Active
- Samsung Note 8
- Samsung S9
- Samsung S9+
- Samsung Note 9
- Samsung S10
- Samsung S10+
- Samsung Note 10
- Samsung Note 10+
- Samsung S20
- Samsung S20+
- Samsung S20 Ultra
- Pixel 2
- Pixel 2 XL
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- Pixel 4
- Pixel 4 XL
- Pixel 4a
- Pixel 4a 5G
- Pixel 5
OnePlus
- OnePlus 5
- OnePlus 6
- OnePlus 7
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7 Pro 5G
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 5T
- OnePlus 6T
- OnePlus 7T
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 7T Pro 5G
- OnePlus 8T
- OnePlus Nord
- OnePlus N10 5G
- OnePlus N100
Asus
- ROG Phone
- ROG Phone II
- ROG Phone III
Razer
- Razer Phone
- Razer Phone II
LG
- LG V50 ThinQ
- LG V50S ThinQ
- LG V60 ThinQ
- LG G7 ThinQ
- LG G8 ThinQ
- LG Wing