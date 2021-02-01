Google Stadia oyun akışı hizmetinin oyunların geleceği olduğuna inanılıyor – güçlü bir donanıma gerek yok, sadece bir internet bağlantısı, bir kontrolcü ve ekranı olan uyumlu bir cihaz yeterli. Hizmet zorlu bir başlangıç yapmış olsa da, Google, hizmeti güncellemeye ve YouTube akışı ve gecikmiş iOS desteği gibi yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Google Stadia Destekli Telefonlar

Bununla birlikte, uyumlu cihazlar söz konusu olduğunda işler hala biraz belirsiz. Elbette, TV'nizde oynamak için bir Chromecast Ultra kullanabilirsiniz, ancak uyumlu Android cihazlar biraz kısıtlıdır. İşte tüm Stadia uyumlu Android telefonların kapsamlı bir listesi. Cihazınızı listede göremiyorsanız, endişelenmeyin veya umutsuzluğa kapılmayın, Stadia'yı hala telefonunuzda oynayabilirsiniz. Nasıl olduğunu öğrenmek için şu yazımıza bakın: Desteklenmeyen Telefonda Google Stadia Kullanmak

Stadia uyumlu Android telefonların listesi

Samsung

Samsung S8

Samsung S8+

Samsung S8 Active

Samsung Note 8

Samsung S9

Samsung S9+

Samsung Note 9

Samsung S10

Samsung S10+

Samsung Note 10

Samsung Note 10+

Samsung S20

Samsung S20+

Samsung S20 Ultra

Google

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

OnePlus

OnePlus 5

OnePlus 6

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 5T

OnePlus 6T

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

OnePlus 8T

OnePlus Nord

OnePlus N10 5G

OnePlus N100

Asus

ROG Phone

ROG Phone II

ROG Phone III

Razer

Razer Phone

Razer Phone II

LG