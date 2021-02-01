Bu seferki yazımızda Apple'ın ilk küçük iPhone'u olan iPhone 12 mini ekran değişimi konusunun ayrıntılarına değineceğiz. Tarihte mini olan ilk iPhone, 2021'e girerken duyurulan iPhone 12 modelleri ile birlikte geldi. Amaç sürekli ekranları büyüyen ve tek elle kullanımları zorlaşan iPhone modellerine hem köklü bir yenilik katmak, hem de şüphesiz kadınların dikkatini daha fazla çekmekti. iPhone 12 mini ekran özellikleri kısaca Super Retina XDR teknolojisi kapsamında 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 5.4 inç ekran büyüklüğü, OLED panel şeklinde. Tabii HDR ve True Tone gibi Apple özgü teknolojiler de yerini almış durumda. Konumuzda iPhone 12 ekran değişimi fiyatı, ekran değişimi maliyeti, OLED ekran değişimi, orijinal ekran ne kadar, serviste ekran değişimi, yan sanayi ekran çeşitleri, aynı gün ekran değişimi nerede yapılır ve teknik servis tavsiyesi gibi ayrıntılara değineceğiz.

iPhone 12 mini ekran fiyatları haliyle OLED ekranlar düşünüldüğünde tahmin edildiğinden biraz daha yüksek olabiliyor. Apple servisi fiyatları ve piyasada ne kadar bu soruların hepsine ilerleyen satırlarda cevap vermeye çalışacağız. iPhone 12 mini ekran yenileme işleminde ucuz ve uygun fiyatlı ekran seçenekleri var. Orijinal, çıkma, revize gibi güvenilir seçeneklerin yanı sıra orijinal kalitede görüntü sunan OLED GX yan sanayi modeller de var ve kesinlikle tavsiye edilebilecek türden. Fakat iPhone 12 yedek parça ekran fiyatları araştırmadan önce güvenilir teknik servis tavsiyesi alarak işe koyulmalısınız. Zaten güvenilir servis merkezi size hem parçalar, hem onarım sonrası garanti, hem de uygun fiyat konusunda yardımcı olacaktır. iPhone 12 ile ilgili de bir konu hazırlamıştık. Dilerseniz bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

iPhone 12 mini ekran değişimi için en uygun ve en ucuz ekran fiyatlarını teknoway / cepmarket.com.tr 'de bulabilirsiniz.

iPhone 12 mini Ekran Değişimi Fiyatı

iPhone 12 mini ekran değişimi fiyatı, ekranı düşme veya darbe sonrası kırıldı veya çatladı şeklinde zarar gören bütün kullanıcıların merak ettiği bir konu. Kırık ve çatlak ekran değişimi yapılarak çözülmesi gereken bir durum ancak bazen de cihazın düşmesi veya ıslanması sonrasında ekran bütünlüğü bozulmadan da ekran onarımı yapılması gereken durumlar olabiliyor. Kısa devre yaptı ekran gitti, görüntüler karışmaya başladı, görüntü sürekli gidip geliyor, cihaz açılıyor ama görüntü yok gibi sahnelerde veya suya düştükten sonra görüntü gelmiyor, çatlak veya kırık ön camdan ekrana sıvı teması şeklinde durumlar yaşanabiliyor. Bu ve bu gibi durumlar da iPhone 12 mini ekran onarımı gerektirir. En uygun ekran fiyatları ve en ucuz iPhone 12 mini ekranı nerede şimdi buna geliyoruz.

iPhone 12 ekran değişimi fiyatı Apple servisinde şu an için 2059 TL. Bu bağlantıdan serviste ekran değişimi fiyatları incelenebilir. Haliyle biraz yüksek. Bunun nedeninin elbette orijinal ekran değişimi fiyatı ve OLED ekran fiyatları olduğunu söylemiştik. Tabii Apple servisinde işçilik fiyatı da bunun içinde. Piyasaya bakıldığında ise bu kez ekran değişimi için en iyi teknik servis araştırması yapmanız gerekecek. Bu konuda size yardımcı olacağız. Öncelikle kapısında teknik servis yazan her işletmeye güvenmemeniz gerekir. Sonuçta iPhone 12 mini gibi pahalı ve hassas bir cihaza sahipsiniz. iPhone 12 ekran onarımı için yedek parça ekran seçenekleri sunan, uygun fiyatlı ve deneyimli bir yer bulmalısınız. Unutmayın; deneyim eksikliği olan bir teknik serviste en iyi iPhone 12 mini ekranı taktırsanız bile ekran değişimi sonrası sorun yaşama ihtimaliniz yükseliyor.

iPhone 12 mini ekran değişimi, eğer sadece ön cam kırılmış ise gerekmeyen bir işlemdir. Çoğu durumda ön cam sağlam ancak ekran kırıldı şeklinde durum oluşuyor.

iPhone 12 mini Ekran Kırıldı / Çatladı

Kimsenin başına gelmesini istemeyiz ancak iPhone 12 mini ekran kırıldı / çatladı gibi durumlar ilk düşürmede bile yaşanabiliyor. Neyse ki aynı gün ekran değişimi yaptırabilme imkanınız var. Böylece cihazı yedeklemeden, verileri silmeden, teknik servise bırakmadan ekran değişimi yapılabiliyor. Eğer yoğun bir iş temponuz varsa ve acil iPhone 12 mini ekran değişimi yapılması gerekiyorsa moto-kurye ile cihazı sizden alıp, ekran değişimi işlemi sonrası size getiren işletmeler de mevcut. Hatta bizim size iPhone 12 mini ekran değişimi için servis önerisi olarak söyleyeceğimiz teknik servis merkezi, eğer ziyaret ederseniz bir saatte iPhone 12 ekran tamiri hizmeti de veriyor.

Sürekli yinelediğimiz gibi alanında uzman bir teknik servis ile çalışmanız şart. Eğer iPhone 12 mini'de ekran değişimi sonrası Face ID sorunu, ekran hassasiyeti azaldı, ekran ağır çalışıyor, cihaz yavaşladı, şarjı daha az gidiyor, renkler değişti, görüntü kalitesi azaldı, görüntüde sorun var, ekranda çizgi çıkıyor şeklinde şikayetler almak istemiyorsanız müşteri memnuniyet garantili teknik servis hizmeti almalısınız. Yurt dışı veya garantisiz iPhone 12 mini ekran değişimi için uygun fiyata ve en ucuz OLED ekran fiyatı alarak tamiri yaptırabilirsiniz. Garantili iPhone 12 mini'de ekran değişimi garantiyi bozar mı sorusunun cevabını ise hepimiz biliyoruz.

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