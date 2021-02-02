iOS 14.5 Beta ile Gelen Özellikler

Apple, geliştiricilerin test etmesi için iOS 14.5 ve iPadOS 14.5'in ilk beta sürümünü yayınladı. İşte iPhone veya iPad'inize gelen tüm yeni özellikler.

iOS 14.5 ve iPadOS 14.5'teki Yenilikler Nelerdir?

Kayıtlı geliştiriciler ilk geliştirici betalarının profilini Apple Geliştirici Merkezi'nden indirebilir. Gelecekteki beta sürümleri kablosuz olarak sunulacak.

Face ID, Maskelerle Çalışır

Artık bir maske takarken iPhone'unuzun kilidini açabilirsiniz – ancak bu özellik yalnızca iPhone'da (iPad'de değil) çalışır ve bir Apple Watch gerektirir. Hem ağzınızı hem de burnunuzu kaplayan bir maske takarken Face ID'yi kullanmaya çalıştığınızda, saatiniz iPhone'unuzun kilidini açar.

Not: Apple Watch bileğinizde ve kilidi açık durumda olmalıdır.

İzleme Kontrolleri

Apple, geliştiricilerin artık sizi izlemeden önce izninizi almaları gerektiğini ve Ayarlar'da izin verdiğiniz uygulamaları görebileceğinizi veya değiştirebileceğinizi belirtiyor.

Siri Güncellemesi

Artık Siri'den acil durum kişilerinizi aramasını isteyebilirsiniz.

Oyun Kumandası Desteği

iOS / iPadOS 14.5 çalıştırırken, iPhone ve iPad'iniz en yeni Xbox ve Playstation oyun denetleyicileri destekler.

Hepsi Bu mu?

Hayır. Apple, Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca'yı desteklemek için iPad'deki el yazısı tanıma ve karalama özelliklerini genişlettiğini söyledi. Bir Apple Pencil ile herhangi bir metin alanına bu dillerde el yazısı ile yazabilir, metni seçip, kesip başka bir belgeye dijital metin olarak yapıştırabileceğiniz anlamına geliyor.

Ayrıca Apple, CarPlay'de tahmini varış zamanı -ETA- paylaşımı ve 5G global DualSIM desteği gibi ek özelliklerde "iyileştirmeler" yaptığını söyledi.

iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 Ne Zaman Çıkacak?

Geliştiriciler betaları test ettikten sonra, Apple tüm hataları ortadan kaldıracak ve yazılımı resmi olarak herkese sunacak. Bu birkaç hafta içinde olabilir.