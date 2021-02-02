iPhone 12 mini ön cam değişimi yazımızla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde iPhone 12'nin ön camı hakkında tüm detaylara değinmiş ve ön cam değişimi işleminin nasıl yapılması gerektiği konusunda bu bağlantı üzerinden sizleri bilgilendirmiştik. Şimdi ise sırada Apple'ın en küçük ekranlı telefonu olan iPhone 12 ön cam değişimi var. Birazdan da detaylı şekilde bahsedeceğiz ancak iPhone 12 mini ön cam sağlamlığı hakikaten çok iyi. Apple bu konuda önemli bir adım atmışa benziyor fakat yine de iPhone 12 mini düştü ön cam kırıldı, çatladı gibi sıkça duyulan şikayetler gelmiyor değil. Kısacası mevzu düşme veya çarpma gibi darbe alma konuları ise ön cam da bir yere kadar dayanabiliyor.

Apple, iPhone 12 ailesi ile birlikte seramik kalkan özellikli bir cam kullanmaya başladı. Hatta buna cam bile denilmesi doğru bulunmuyor, seramik alaşımla güçlendirilen bir şeffaf malzeme gibi düşünülebilir. Gerçekleştirilen çoğu düşme testinde seramik cam kırıldı gibi bir durum göremiyoruz. Hatta arka cam kırıldı veya ekran kırıldı şeklinde sonuçlanan videolar olsa bile seramik cam kırılması ile ilgili pek de sonuç ele geçmiyor. Tabii bazı kötü darbelerde bu teknolojinin de yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Biz size bu yazıda iPhone 12 mini ön cam değişimi fiyatı yani iPhone 12 mini seramik cam değişimi fiyatı gibi konuları aktaracağız. Elbette bu işlem nerede yapılır, kaç para tutar, maliyeti nedir, servis ne kadar ister, kaça tamir edilir gibi soruların yanı sıra garantiyi bozar mı, garanti gider mi gibi merak edilenlere de değineceğiz.

iPhone 12 ön cam değişimi, ekran değişimi fiyatı düşünüldüğünde çok daha ucuz ve uygun fiyatlı.

iPhone 12 mini Ön Cam Değişimi Fiyatı

iPhone 12 mini ön cam malzemesi nedir sorusuna Apple şu şekilde cevap veriyor: Ceramic Shield; yani seramik kalkan. Gelmiş geçmiş en kırılmaz telefon camı olarak lanse edilen seramik kalkan yapılan testlere göre iPhone 11 ailesine kıyasla yüzde 25 daha zor kırılıyor. Yani iPhone 12 mini kırılmaz cam özelliğine sahip değil. Daha zor kırılıyor sadece. Üstelik en küçük ekranlı iPhone modeli olması sebebi ile düşme sonrası ön cam çatladı, cam parçalandı, paramparça oldu gibi senaryolardan da biraz uzak. Bizim öncelikle iPhone 12 mini ön cam fiyatı Apple servisi ne tutar, kaç para isterler konusuna bakmamız gerek. Peşinden de diğer özel iPhone servislerindeki durumu irdeleriz.

Apple servisi ön cam değişimi yapıyor mu sorusu hiç şüphesiz hemen aklınıza gelecektir. Apple'a göre iPhone 12 mini sadece ön cam tamiri yapılmaz. iPhone 12 tek başına ön cam değişimi veya yalnız ön camı değiştirme işlemi Apple servisi kapsamında değil. Ön cam ekrana entegre yani ekrana tümleşik bir parça olarak görülüyor ve siz iPhone 12 mini için tek ön cam değişimi fiyatı alabilir miyim dediğinizde karşınıza 2059 TL'lik bir fiyat çıkıyor. Kaç TL deyip uygun fiyat veya ucuz fiyat beklerken bu denli fiyat çıkması nedeni elbette ekranın değişecek olması; hatta ön camın OLED ekranla beraber değişmesi. Halbuki iPhone 12 mini'de ön camı ekranı sökmeden değiştirme de mümkün. Neden daha fazla ödeyesiniz?

iPhone 12 mini ön cam değişimi yalnız, tek başına, ekranı sökmeden ve sadece ön camı sökme ile yapılır. En uygun ve en ucuz iPhone 12 mini ön cam değişimi fiyatı için teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz.

iPhone 12 mini Tamiri İçin Teknik Servis Tavsiyesi

Piyasada iPhone 12 mini ekranı sökmeden ön camı değiştirme şeklinde araştırma yaptığınızda bazı teknik servisler Apple servisinde bile ekranla ön cam aynı anda değiştirme yaparlar derler. Çünkü onlara da yedek parça bu şekilde gelir. Normalde ekran ve ön cam birbirine yapışıktır. Ön cam kırıldığında da bu yüzden çoğu yer ekran değişimi de yaparak hem daha fazla paranızı alır, hem size yan sanayi bir ekran takmış olur, hem de orijinal ekranınızı söküp kendisine alır. Yan sanayi ekran kötü bir şey değildir ancak orijinal ekranınızı kaybetmekten de daha iyi değildir. Üstelik ayrıca bir ekran parası ödemeye de hiç gerek yok değil mi? Sonuçta çalışan bir ekranınız var. O yüzden sadece, tek başına, yalnız ve ekranı sökmeden iPhone 12 mini ön cam değişimi yapan bir teknik servis bulmalısınız.

Biz size bu konuda güvenilir teknik servis önerisi yapacağız. Önemli olan nokta elbette servisin kaç yıldır bu işleri yaptığı, bilinirliği, müşteri yorumları ve ayrıca şimdiye kadar kaç cihaz tamir ettiği. Bunlardan sonra bize göre ekipman yeterliliği ikinci sırada geliyor. Sonuçta iPhone 12 mini yalnız ön cam fiyatı araştırması yaptığınızda servisin ön camı ekranı sökmeden çıkartması, kırık parça veya toz varsa temizlemesi ve ekranı sökmeden yeni ön camı takıp yapıştırması gerekir. Tüm bunlar standart bir ekran değişimi işleminden kat be kat zordur. O nedenle iPhone 12 mini'de ön cam kırıldı ise ekran değişimi yapmayın. Yapmak isteyen kişilere de itibar edip daha fazla ödemeyin.

Aynı Gün iPhone 12 Mini Seramik Ön Cam Değişimi

Teknik servis tavsiyesi, en iyi teknik servis ve ekipman yeterliliği gibi konulara değindikten sonra yedek parça seçimi nasıl olmalı ele aldık. Son olarak servisin kalitesi iPhone 12 mini seramik ön cam tamiri sonrası sorun olmaması noktasında kendisini gösterecek. iPhone 12 mini'de seramik ön cam değiştikten sonra görüntü gidip geliyor, ekran algılamıyor, hassasiyet azaldı, zor çalışıyor, ekran geç geliyor ve türlü türlü sorunlar yaşamamanız için biz size İstanbul'da Kadıköy'ün en iyi iPhone servisi olan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Uygun fiyat, müşteri memnuniyeti, ucuz yedek parça ve yüksek müşteri memnuniyeti veren firmaya ulaşmak için buraya tıklayın.