Bu kez Apple'ın en güncel modellerinden olan iPhone 12 Pro ekran değişimi konusunun ayrıntılarına değiniyoruz. İstenmeyen bazı kazalar iPhone 12 Pro'da ekran kırıldı veya çatladı gibi durumları meydana getirebilir; bazen de düştü ekrana görüntü gelmiyor şeklinde şikayetler oluşabilir. Eğer internette iPhone 12 Pro ekran yenileme fiyatı arıyorsanız doğru yerde olduğunuzu söyleyelim. Merak edilen uygun fiyata iPhone 12 Pro ekran değişimi nerede yapılır, en ucuz iPhone 12 Pro ekranı nerede satılır, Apple servisi iPhone 12 Pro ekran değişimi fiyatı, yan sanayi ekran çeşitleri, güvenilir teknik servis tavsiyesi, en iyi özel iPhone servisi nerede veya kargo ile iPhone 12 Pro ekran değişimi yapan yerler gibi konularda aklınıza takılabilecek tüm sorulara cevap vermeye çalışacağız.

iPhone 12 Pro şu an da iPhone 12 Pro Max'ten sonraki Apple'ın en iyi akıllı telefonu. Basitçe özelliklerinden ve iPhone 12 Pro'nun iPhone 12 Pro Max'ten farkları nelerdir diyecek olursak 6.1 inç büyüklükteki ekran ilk etapta dikkati çekiyor. OLED teknolojili ve Super Retina XDR olarak adlandırılan bu ekranda 1170 x 2532 piksel görüntü oluşturulabiliyor. Boyutlar ve ağırlık gibi dış görünüşü etkileyenler dışında da neredeyse tüm özellikler birbirinin aynısı denebilir. Elbette iPhone 12 Pro Max'te büyük gövde içine sığdırılan batarya kapasitesi nedeniyle çalışma süreleri de biraz fazla. Biz bu yazımızda iPhone 12 Pro yeni ekran taktırma fiyatları ve işlemin nasıl yapılması gerektiğine yer vereceğiz. Eğer iPhone 12 ile ilgili detayları da merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone 12 Pro değişimi ekran kırıldı veya çatladı gibi kazaların sonrasında şarttır. Aynı gün, hatta bir saatte iPhone 12 Pro ekran değişimi yaptırabileceğinizi unutmayın.

iPhone 12 Pro Ekran Değişimi Fiyatı

iPhone 12 Pro ekran değişimi fiyatı ne kadar, yan sanayi ekran seçenekleri, en ucuz ekran hangisi, yan sanayi ama kaliteli ekran tavsiyesi gibi kafanızda birçok soru olabilir. Öncelikle iPhone 12 Pro ekran tamiri Apple servisine ne kadar ona bir bakalım. Bu bağlantıdan da görülebileceği gibi iPhone 12 Pro ekran onarımı için Apple servisinde ödenmesi gereken tutar 2509 TL. Elbette fiyatın yüksekliği öncelikle Super Retina XDR ekran değişimi fiyatı ile ilgili. OLED ekran değişimi fiyatı günümüzde halen yüksek. Orijinal ekran değişimi ve Apple servis garantisi düşünüldüğünde ortaya çıkan sonuca da pek şaşırmamak gerekiyor. Ekran değişimi ile birlikte ön cam da değişiyor -zaten ekran ve ön cam Apple servisinde tek parça- ve böylece varsa çiziklerden de kurtulmuş oluyorsunuz.

Peki, piyasada iPhone 12 Pro ekran değişimi fiyatı nedir, ekran fiyatları ne kadar, teknik servisler ne ister, iPhone 12 Pro ekran tamiri için en iyi teknik servis hangisidir, İstanbul'da hangi iPhone servisi gibi seçenekleri de düşünüyor olabilirsiniz. Yani garantili cihazlar için Apple servisinde onarım bir tercihtir; ancak zorunluluk değildir. Özellikle ekranın hasar almadığı iPhone 12 Pro'da ön cam kırıldı ama ekran sağlam gibi konularda özel iPhone teknik servisi bularak çalışmak daha doğru oluyor. Garanti süresi sona ermiş, garantisiz veya yurt dışı iPhone 12 Pro içinse özel iPhone servisi seçerek onarım yaptırmak çok daha mantıklı olabilir. Bunun da değerlendirmesi size kalmış ancak biz kesinlikle iPhone 12 Pro onarımı için özel iPhone servisi tavsiyesi almanız daha doğru olur diye düşünüyoruz.

iPhone 12 Pro ekran değişimi fiyatı, Super Retina XDR ekran nedeniyle biraz yüksek. En ucuz ve en uygun ekran fiyatları için mutlaka teknoway / cepmarket.com.tr 'ye ulaşın.

iPhone 12 Pro Ekran Çeşitleri

iPhone 12 Pro ekran çeşitleri Apple servisinde sadece orijinal olarak karşınıza çıkar. Piyasadaki teknik servislerde ise yan sanayi, A kalite, revize, OEM, kopya, çıkma, ikinci el veya OLED GX gibi birçok farklı seçenekten bahsedilebilir. Biz elbette orijinal ekran kullanmanızdan yanayız ancak daha ekonomik bir çözüm arıyorsanız bu mümkün. Öncelikle en güvenilir teknik servis hangisi diyerek başladığınız araştırmanızda bir seçim yapmalısınız. Çünkü teknik servisliği ile övünen her firmadan garantili şekilde memnun ayrılmanız söz konusu olamaz. iPhone 12 Pro orijinal ekran onarımı fiyatı makul şekilde bile yapılmış olsa dokunmatik hassasiyeti azaldı, ekran ağır çalışıyor, camda leke var, şarj daha kısa sürüyor veya performansta düşüş oldu gibi şikayetler alınabilir. Bu tamamen teknik servisin tecrübesi ve işçilik kalitesi ile ilgili bir durumdur.

iPhone 12 Pro ekran çeşitleri arasında A kalite görüntü sunan OLED GX de oldukça iyidir ve bu tercihle en düşük fiyata ekran yenileme yaptırabilirsiniz. Seçeceğiniz servisin elinde ikinci el, çıkma, kullanılmış veya revize ekranlar varsa yine güvenebilirsiniz sonuçta orijinal ekranlardan bahsediyoruz ancak tabii güvenmeniz gereken asıl nokta teknik servis. Ekranın daha öncesinde nasıl bir cihazda kullanıldığı önemli. Size Türkiye'nin en iyi iPhone servisi konusunda tavsiye yapmadan önce OLED ekranların titreme, yeşil renk sorunu, ekranda çizgi çıkması, pikseller söndü, bir kısmı çalışmıyor gibi yarı arıza durumları gibi farklı tepkiler vereceğini söyleyelim. iPhone 12 Pro'daki Super Retina XDR ekranda IPS LCD ekranlarda olduğu gibi mürekkep akma tipi sorunlar görülmez. Kırıldı veya düştü gibi durumların dışında pikseller söndü, ölü piksel oldu, ölü çizgi çıktı, pikseller yanmıyor, pikseller bozuldu gibi arızalar çıkabilir.

Türkiye'nin En İyi iPhone Servisi

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