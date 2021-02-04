İster yeni isterse bir süredir bir Apple Watch'a sahip olun eğer adımlarınızı daha önce takip etmemişseniz bunu hızlıca ve kolayca yapabilirsiniz. Günlük, aylık ve yıllık trendlerin yanı sıra mesafe, çıkılan merdiven sayısı dahil olmak üzere Apple Watch'ta adımlarınızı nasıl göreceğinizi öğrenin.

Apple Watch ile Adım Sayısını Görmek

Apple Watch'unuzu iPhone'unuzla eşleştirdikten sonra kolunuza her taktığınızda adımlarınızı otomatik olarak izler.

Özel olarak adım sayısı hedefleri belirleyemeseniz de Hareket hedefinizi ayarlayabilirsiniz. Adım ilerlemesini hızlı bir şekilde görüntülemek kolaydır.

Apple Watch'ta tırmanılan adımları veya merdiven sayısını görebilirsiniz ve iPhone'daki Fitness uygulaması, Apple Watch'ta görebileceğiniz tüm verilere ek olarak günlük, aylık ve yıllık mesafe trendlerinizi gösterir.

Adımları Apple Watch'ta Görmek

Apple Watch'ta Aktivite uygulamasını açın

Digital Crown ile aşağı kaydırın

Günlük adımlarınız, mesafeniz ve çıktığınız merdivenler en altta görünecektir

Ayrıca daha da aşağı kaydırabilir ve daha fazla veri için Haftalık Özet'e dokunabilirsiniz.

Başka bir güne ait adımları ve ilgili Aktivite verilerini görmek içinse iPhone'daki Fitness uygulamasını kullanmanız gerekir (aşağıda adım adım açıklanmıştır)

Adımları iPhone'da Görmek

Fitness uygulamasını açın (iOS 14.1 ve önceki sürümlerde Aktivite uygulaması olarak adlandırılır)

Özet sekmesini seçin (iOS 14.1 ve önceki sürümlerde Eğilimler sekmesi)

Trendlerinizi görmek için aşağı kaydırın

Daha fazla veri görmek için Trendler'in yanındaki Daha Fazla Göster'e dokunun

iOS 14.2 ve sonraki sürümlerde şöyle görünmektedir:

İşlem iOS 14.1 ve önceki sürümlerde şöyle görünür:

Yukarıda gösterildiği gibi, Trendler size Hareket, Egzersiz ve Mesafe etkinliğinizin yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu gösterir. Günlük, aylık ve yıllık verileri görmek için bunlardan birine dokunun.

Apple Watch ve iPhone arasındaki verilerinizin her zaman tam olarak senkronize olmayacağını unutmayın. Ancak birkaç dakikalık aktivitenin ardından iPhone'unuz saatinizle eşleşmelidir.

Tek nokta, Apple Watch'unuzu çıkarıp iPhone'unuzu yanınızda bulundurmanız ve yeterli miktarda yürüyüş veya koşma yapmanızdır. Bu durumda, iPhone'daki Sağlık uygulaması, Apple Watch verilerinden alınan Aktivite uygulamasından daha fazla adım gösterecektir.