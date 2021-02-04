Yeni yazımızda Apple'ın en iyi, en güçlü ve en son çıkan modeli iPhone 12 Pro Max ekran değişiminin ayrıntılarını ele alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir diğer iddialı model olan iPhone 12 Pro üzerinde uzun şekilde konuşmuştuk. Bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Şimdi ise sırada iPhone 12 Pro Max ekran değişimi fiyatı, ekran çeşitleri, ucuza ekran değişimi, teknik servis ücreti, kaça yapılır, garanti bozulur mu veya kaç para tutar gibi merak edilen soruların cevapları var. Maliyet konusuna da hem Apple servisinde iPhone 12 Pro Max ekran değişimi fiyatı hem de özel servislerdeki ekran fiyatları olarak ayrı ayrı değineceğiz fakat öncesinde bu efsanevi Super Retina XDR ekranın ne gibi özelliklere sahip olduğuna bir bakalım.

iPhone 12 Pro Max ekran özellikleri açısından sıra dışı bir akıllı telefon. Hatta hem Apple'ın, hem de piyasanın en iyi ekranlı akıllı telefonu hangisi sorusuna bir cevap niteliğinde denebilir. Baktığımız zaman iPhone 12 Pro ile bir ağabey – kardeş ilişkisi var. Yani daha da doğrusu iPhone 12 Pro ekran boyutu 6.1 inç idi. iPhone 12 Pro Max ekran boyutu kaç inç sorusuna verilecek cevap ise 6.7 inç şeklinde. Ekranlar teknoloji olarak da aynı. iPhone 12 Pro Max ekran değişimi demek Super Retina XDR ekran değişimi demek. Bunu aynı zamanda bir OLED ekran değişimi olarak düşünebilirsiniz. Ekran büyüklüğüne bağlı olarak artan ölçüler, pil kapasitesi ve çalışma süresi gibi detayların dışında iPhone 12 Pro mu, yoksa iPhone 12 Pro Max mı daha iyi sorusuna ikisi de birbirinin aynısı demek daha doğru olur.

iPhone 12 Pro Max ekran değişimi fiyatı biraz yüksek. En ucuz ve en uygun ekran fiyatı için teknoway / cepmarket.com.tr ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

iPhone 12 Pro Max Ekran Değişimi Fiyatı

iPhone 12 Pro Max yeni ekran fiyatı en ucuz ekran ve uygun fiyatlı işçilik ile özel servislerde memnun kalacağınız bir düzeyde. iPhone 12 Pro Max için Apple servisinde orijinal ekran fiyatları nedir diye merak ediyorsanız bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz; şu anda 2959 TL olduğu görünüyor. Ucuza orijinal ekran, hele ki iPhone 12 Pro Max için en ucuz ekran fiyatı araştırmak biraz boşa uğraş gibi görünüyor. Öncelikle bu telefonda bir OLED ekran var ve OLED ekranların her türlüsü pahalı. Yani iPhone 12 Pro Max için yan sanayi OLED ekran, OLED GX ekran, çıkma ekran, ikinci el ekran, revize ekran, kopya ekran, OEM ekran ve A kalite ekran gibi birçok seçenekten bahsedilebilir. Tabii bunlar içinde de bir kalite sıralaması var ve telefonunuzun Apple'ın en iyi cihazı olduğunu düşünerek doğru bir hamle yapmalısınız.

iPhone 12 Pro Max için en iyi ekran hangisi, tabii ki orijinal ekranlar. Çıkma, ikinci el, revize ekranlar da orijinal ekranlardır fakat daha önceden kullanılmış oldukları için güvenilir teknik servis üzerinden alınması daha doğrudur. Diğer yandan iPhone 12 Pro Max internetteki ekran fiyatları ilk etapta cazip gelebilir. Yine önemli bir miktarda para ödeyerek kalitesi düşük bir ekran tercih edebilirsiniz. Bu tip hatalara düşmemenizi öneririz. Öncelikle kullanılmış ekranlardan bir çekinceniz olmasın ancak teknik servise güvenirseniz böyle bir tercih yapın. Sonuçta ömrü bir şekilde sona eren cihazlardan sökülen ekranlar da orijinaldir ve iPhone 12 Pro Max için en doğru ekran seçimi bu şekildedir. Ayrıca özel servislerde iPhone 12 Pro Max orijinal ekran fiyatı da Apple servislerine göre daha uygun fiyatlı ve ucuzdur.

iPhone 12 Pro Max ekran değişimi aynı gün ve memnuniyet garantili olarak yapılabilmektedir.

iPhone 12 Pro Max Yan Sanayi Ekran Fiyatı

Aslında iPhone 12 Pro Max için yan sanayi ekran da düşünebilirsiniz. Tabii bu yan sanayi ekranlar da kalite kalite ve cihazınızı hem görsel, hem de fiziksel olarak keyifle kullanabilmek için belirli bir kaliteyi korumanız gerekir. Peki, iPhone 12 Pro Max için yan sanayi ekran hangisi olmalı, kullananların önerisi ne olur diye düşünüyorsanız biz size OLED GX tavsiye ederiz. iPhone 12 Pro Max OLED GX ekran değişimi fiyatı hem daha ucuz, hem de görsel kalite ve görüntü performansı olarak orijinal ekrana çok yakın A kalite düzeyindedir. En ucuz iPhone 12 Pro Max ekranı veya uygun fiyatlı iPhone 12 Pro Max ekranı deyince aklınıza mutlaka OLED GX seçeneği gelsin. Tabii internetten bunu almak doğru bir şey değildir. Teknik servis tavsiyesi alarak ve özel serviste ekran değişimi yaptırarak ilerlemelisiniz. Biz size en güvenilir Apple servisi hangisi bu konuda bir öneride bulunacağız.

iPhone 12 Pro Max ekran değişimi için servis tavsiyesi alırken her teknik servisin aynı olmayacağı bilincine sahip olmalısınız. İşletmenin geçmişi, şimdiye kadar kaç cihazla ilgilendiği, müşterilerin yorumları -hatta Google'a da bakabilirsiniz- ekipman seviyesi, teknisyenlerin teknik yeterliliği ve parça kalitesi gibi birçok dinamikten bahsedebiliriz. Tüm bunlar düşünüldüğünde Apple servisinden daha iyi iPhone servisi var mı diye düşünebilirsiniz. Biz bu konuya evet diyerek cevap vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü günümüzdeki profesyonel teknik servisler sizi son derece iyi şekilde ağırlar, ikame cihaz verir, kargo ile tamir yapabilir, aynı gün hatta aynı saat iPhone tamiri yapabilir. Bizim tüm bu konular için size önereceğimiz tek bir adres var. Türkiye'ki hatta İstanbul'daki en iyi iPhone servisi neresi şimdi söyleyelim…

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