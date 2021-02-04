Biz mesajımızı ilk cümleden verelim: iPhone 12 Pro Max ön cam değişimi mümkündür ve kesinlikle ekran değişimi yaptırmayın. Evet, Apple servisi bile iPhone 12 Pro Max ön cam değişimi fiyatını ekran değişimi olarak değerlendirerek yüksek çıkartıyor. Piyasadaki teknik yeterliliği olmayan özel servisler de iPhone 12 Pro Max ön cam değişimi olmaz ekran komple değişir diyor. Fakat kim ne derse desin bu işin doğrusu eğer ekranınız kırılmadıysa veya sıvı teması gibi bir nedenden ötürü bozulmadıysa iPhone 12 Pro Max sadece, tek başına ve yalnız ön cam tamiri işlemine tabi tutulmalıdır. iPhone 12 Pro Max ekran özellikleri bildiğiniz gibi OLED ve gerek büyüklük gerekse yedek parça olarak ucuz ve uygun fiyatlı olması mümkün değil. Bu nedenle ekranı çalışan iPhone 12 Pro Max sadece ön cam onarımı yapılmaya uygundur. Yanılgıya düşüp, çalışan ekranınızı çöpe atıp kesinlikle yeni bir ekran parası daha ödemeyin.

iPhone 12 Pro Max sıfır ön cam yazımızın tüm özetini aslında yukarıdaki paragrafta verdik ancak hakikaten son kullanıcıların bilinçlenmesi gereken bazı durumlar var. iPhone 12 Pro Max düştü ekran kırıldı, yere çarptı görüntü gelmiyor, ekranda leke oluştu, cihaz açılıyor ama görüntü gelmiyor, ekranda boydan boya çizgi çıktı veya yeşil renkler gidip geliyor şeklindeki şikayetler ekran değişimi gerektiren durumlardır. Pek tabii ekran değişimi sırasında ön cam da yenilenmiş olur. Fakat iPhone 12 Pro Max yeni ön cam taktırma işleminde yalnız, tek, sadece sıfır ön cam değişimi yapılır. Ekran cihaz içerisinde sabit kalarak sökülmez. Ekran değişimi gerektirecek bir şüpheniz varsa şu yazımıza da bakmanızı isteriz.

iPhone 12 Pro Max ön cam onarımı fiyatı aslında ekran değişimi düşünüldüğünde yine de makul seviyede. Ucuz ve uygun ön cam değişimi fiyatı almak için n teknoway / cepmarket.com.tr sitesini ziyaret edin.

iPhone 12 Pro Max Ön Cam Değişimi Fiyatı

iPhone 12 Pro Max ön cam değişimi fiyatı Apple servisinde ne kadar öncelikle bu konuya bir bakalım. Yazımızın başında da belirtmiştik; Apple servisi ön cam değişimi yapıyor mu diye giden herkes hayır cevabını alıyor. Normalde ön cam ve ekran birbirine tümleşik olan bir yedek parçadır ve kırık / çatlak olan ön camın değişimi istendiğinde Apple servisi ekran değişimi ücreti çıkartıyor. iPhone 12 Pro Max ön cam tamiri ücreti ne kadar dendiğinde karşınıza getirilen rakam 2959 TL. Bu bağlantı üzerinden iPhone ön cam değişim fiyatları Apple servisi üzerinden görülebilir. Haliyle Super XDR ekran, OLED teknolojisi ve Apple servis işçilik fiyatı işin içinde olduğu için bu kadar yüksek bir fiyat çıkıyor. Peki iPhone 12 Pro Max ucuz ekran değişimi veya uygun fiyatlı ekran nerede bulunur gibi sorular şu an aklınıza geldi mi? Bize göre gelmiştir.

İster garantili olsun, ister yurt dışı yani garantisiz veya garanti süresi dolmuş bir iPhone 12 Pro Max'ta ön cam değişimi fiyatı için piyasayı araştırmanızda fayda var. Biz elbette size teknik servis tavsiyesi yaparak bu işi en ucuz ve en uygun fiyatlı yani düşük ücret ödeyerek nerede yaptırılır bu konuda size rehber olmayı istiyoruz. Çünkü dikkat edilmesi gereken çok fazla nokta var Öncelikle seçilecek özel iPhone servisi işçiliği üst düzey olmalı. iPhone 12 Pro Max komple ön camı sıfırlama sonrası hassasiyet sorunu, ekran iyi algılamıyor, cihaz yavaş çalışıyor, ağır tepki veriyor, yakınlık sensörü ekranı kapatmıyor, ahizeden az ses geliyor, ekran daha geç kapanıyor veya parmak izi okuyucu çalışmıyor gibi türlü türlü şikayetler oluşmaması için arıza giderildiğinde bir de uzun süreli test süreci olmalı. Böylece müşteri memnuniyeti garantili bir iPhone 12 Pro Max ön cam sıfırlama işlemi gerçekleştirilmiş olur.

iPhone 12 Pro Max ön cam değişimi olmayacak diye düşünmeyin. Dört kat daha dayanıklı olarak söylenen seramik kaplama da kötü düşmelerde kırılabiliyor veya çatlayabiliyor.

Yalnız, Tek Başına, Sadece iPhone Ön Cam Değişimi | Teknik Servis Tavsiyesi

iPhone ön cam değişimi için teknik servisi önerisi veya tavsiyesi alarak hareket etmek çok doğrudur. Fakat kendiniz araştırma yapmaya kalktığınızda farklı şekilde işleyen teknik servisler de karşınıza çıkabilir. iPhone 12 Pro Max'ta ön cam tek başına değişir mi diyen olabilir, ekransız ön cam değişimi olmaz diyen olabilir, ön cam ile ekran aynı anda mı değişir diyebilirler. Doğrusu yalnız, tek başına ve sadece ön cam değişimi yapılabildiğidir. Bu tip teknik servislerde size cazip fiyatlı ekran değişimi seçeneği sunulur. Bahsettiğimiz gibi ekran ve ön cam aslında tek bir parça olduğu için bu seçenek iyice cazip hale getirilir ancak tertemiz ön cama aldanmamalısınız. Ön cama yapışık olarak ekran düşük kalite yan sanayi olabilir. iPhone 12 Pro Max ekran değişimi sonrası renk kalitesi düştü, dokunmatik hissi azaldı, ekran ağır çalışıyor gibi birçok şikayet ortaya çıkabilir. Bu tip servisler sizin eski ekranınızı da saklarlar ve müşterisi çıktığı için orijinal ekran diye ayrıca satarlar. Aman dikkat.

Normalde iPhone 12 Pro Max düştü ekran kırıldı veya çatladı gibi bir senaryo artık zorlaştı. Ama yine de olmayacak bir iş değil. Apple'ın Ceramic Shield çizildi, kırıldı veya çatladı gibi şikayetler olmaması için özel alaşımlı bir cam kullanmaya başladığı biliniyor. Seramik kalkan çizildi, kırıldı veya çatladı gibi şikayetler düşme veya darbe sonrası ortaya çıkabilir. Yapılan testlere göre bu kaplamanın yüzde 25 daha fazla bir basınç dayanım kapasitesi var ve söylendiğine göre de bu dört kat daha fazla çizilme ve kırılma / çatlama dayanıklılığı anlamına geliyor. Özel iPhone servisinde yapılması gereken işlem önce ön camın çıkartılması, ekran içindeki ve cihazdaki toz ve kirin arındırılması ve sonrasında yeni ön cam taktırma şeklinde olmalıdır. Böylece iPhone 12 Pro Max ön cam onarımı en uygun maliyet ile gerçekleştirilir. Ekran ücreti olmadan daha ucuz bir fiyat karşınıza çıkar.

Kampanyalı iPhone Ön Cam Değişimi Fiyatları

En ucuz iPhone ön cam fiyatı, kampanyalı iPhone ön camı yenileme, uygun fiyatlı ve garantili yeni ön cam, aynı gün ön cam tamiri, bir saatte acil ön cam onarımı gibi hizmetleri iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini ve iPhone 12 başta olmak üzere tüm iPhone modelleri için müşteri memnuniyeti garantili olarak alabilirsiniz. İstanbul Anadolu Yakası ve Kadıköy bölgesinde hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr bu alanda 15 yıla varan deneyimi ve 5000 cihazdan fazla onarım tecrübesi ile kesin bir müşteri memnuniyet garantisi sunuyor. Sadece iPhone 12 Pro Max yedek parça ön cam konusunda değil, diğer tüm iPhone arızalarında buradaki WhatsApp bağlantısı üzerinden firmaya ulaşabilirsiniz. iPhone acil destek hattı mesai saatlerinde tüm sorularınıza cevap verecektir.