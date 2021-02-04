Bazı talihsiz durumlar ne yazık ki iPhone 13 ön cam değişimi gerektirebilir. Yazımızda iPhone 13 ön cam değişimi fiyatı ve servis fiyatları konusunda derin bir araştırma yapacağız. Normal şartlarda bildiğiniz gibi iPhone 12 ailesinden beri Apple gerçekten de başarısını ispatlamış Ceramic Shield yani seramik kalkan özellikli bir ön cam kullanıyor ve bu cam çoğu zaman ekran ve arka cam kırılması durumuna göre kat be kat daha dayanıklı. Ancak yine de kırılmaz düzeyde değil. Bazı durumlarda iPhone 13 düştü ön cam kırıldı veya çatladı gibi şikayetler gelmiyor değil. Kırılmaz bir cam olmasa da iPhone 13 Ceramic Shield yani seramik cam kalkan için dünyanın en sağlam akıllı telefon camı desek pek de hata etmemiş oluruz. Geçtiğimiz günlerde iPhone 12 ön cam değişimi işlemlerini de detayları ile ele almıştık; dilerseniz bu bağlantıdan bakabilirsiniz. Sırada iPhone 13 ön cam değişimi var.

iPhone 13 ekran / gövde oranı olarak Apple'ın en iyi modeli denebilir. Tabii bu tespiti iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max gibi Apple'ın diğer modelleri için söylemek de doğru. Yüksek ekran / gövde oranının dezavantajlarından biri ise kenar ve köşelere daha da yakın olan ekran. Bu aynı zamanda çerçevesiz ekran tasarımları oluşturulmasını sağlıyor ve göze kesinlikle daha hoş geliyor ancak kenar ve köşelerden gelen darbeler de bu sefer ön cam kırılması durumunu meydana getiriyor. Ceramic Shield kırıldı veya seramik kalkan çatladı gibi durumlar iPhone 13 seramik ön cam değişimi işlemini gerektirir. Bu işlemi hem Apple servisinde, hem de özel iPhone servislerinde yaptırabilirsiniz. En ucuz ve en uygun fiyatlı iPhone 13 Ceramic Shield yani seramik kalkan ön cam değişimi için size yol göstereceğiz.

Tek başına ve yalnız ön cam değişimi yapılabilir. Ekranı kesinlikle söktürmeyin.

iPhone 13 Ön Cam Değişimi Fiyatı

Apple servisinde iPhone ön cam değişimi yapılıyor mu? Fiyatı nedir? Birçok okuyucumuz bu sorunun cevabını bilebilir ancak biz yine de söyleyelim. Normalde Apple servisinde ön cam değişimi veya seramik cam değişimi olarak cihaz verildiğinde prosedür gereği ekran değişimi işlemi yapılır. Böylece ön cam da yenilenmiş olur. Kullanıcılardan en fazla tepkiyi çeken nokta da bu. Apple servisi ön camı ekranla birlikte değiştiriyor. Yalnız, sadece, tek başına ön cam değişimi yapmıyor. Hal böyle olunca kullanıcı çalışan ekranını söktürmek zorunda kalıyor ve tekrardan bir ekran parası ödüyor. Sonuç olarak Apple servisinde seramik ön cam değişimi yapılıyor mu evet, fakat ekran da değiştiği için bu işlem son derece maliyetli oluyor. Apple servisi orijinal ön cam fiyatı için haliyle uygun fiyat veya ucuza işlem yapamıyor. İşçilik de normalin üstünde. Fakat tüm işlemler sona erdiğinde iPhone 13 garanti bozulmadan ön cam değişimi oluyor.

Piyasadaki iPhone 13 sıfır ekran fiyatları değişken. Biz teknik servis tavsiyesi veya önerisi vermeden önce araştırma yaparken karşınıza gelecekleri en basit haliyle özetleyelim istiyoruz. Kabaca iki çeşit teknik servisle karşılaşacaksınız. Bunlardan biri ekransız iPhone ön cam değişimi yapamayanlar. Yani sadece, tek başına ve yalnız seramik ön cam değişimi işlemi yapmayanlar. Bunun tek sebebi teknik yetersizlik veya teknisyen deneyimi eksikliğidir. Bu tip teknik servislerde size yeni ekran taktırma önerilir. iPhone 13 seramik ön cam fiyatı bu kez daha makul gibi gelebilir ancak değişim sonrası bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ön cam değişimi sonrası algılama sorunu, hassasiyet azaldı, ekran yavaş çalışıyor, renk kalitesi azaldı, parlaklıkta sorun var, ekran titriyor gibi birçok sıkıntı meydana gelebilir. O nedenle kesinlikle orijinal ekranınızdan vazgeçip yan sanayi, OEM, A kalite, çıkma, revize, ikinci el veya kopya bir ekranla cihazınızı onartmayın.

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iPhone 13 Sadece, Yalnız, Tek Başına Seramik Ön Cam Değiştirme

Tüm iPhone modellerinde sadece, yalnız, tek başına seramik ön cam değişimi işçilik olarak zor bir işlemdir. Öncelikle düşme sonrası seramik cam kırıldı veya darbe aldı ön cam çatladı şikayeti ile servise gelen iPhone 13'te ön camı çıkartma işlemi yapılır. Ön cam ile ekran birbirinden tamamen ayrıldıktan sonra teknisyenler cihaz içinde toz kalmayacak şekilde özel ekipmanlarla temizlik işlemi uygularlar. Sonrasında sensörler, ön kamera, ahize, mikrofon gibi ayrıntılara dikkat edilerek yeni ön cam yapıştırılır ve sabitlenir. En uygun fiyatlı ve ucuza iPhone 13 seramik ön cam taktırma yaparak kurtulmak için sadece ön camı yenileme yaptırmalı ve ekrana elletmemelisiniz. Bunun için güvenilir bir teknik servisle hareket etmeniz şart çünkü olay burada en az ön cam kalitesi kadar teknisyen deneyimi ile de ilgili.

Kullanıcıların iPhone 13 ön camı yenileme için yan sanayi yedek parça ön cam fiyatı araştırırken montaj sonrasında yaşayabilecekleri bazı sıkıntıları göz önünde bulundurması gerekir. Ön cam değişimi sonrası ekranda leke var, kasada açıklık var, cam çabuk çiziliyor, camda matlaşma oldu, cama bastırınca ekran oynuyor, ekran yavaş algılıyor, telefon geç algılıyor gibi türlü türlü sorunlar meydana gelebilir. Bu nedenle gerçekten de deneyimi yüksek bir teknik servis tavsiyesi alarak hareket etmelisiniz ve de küçük fiyat farklılıklarını düşünmeden hareket etmelisiniz. Unutmayın; en kaliteli yedek parçayı en ucuza alsanız bile teknisyen kapasitesi yeterli değilse o cihazdan tekrardan randıman alabilme şansınız kalmıyor.

iPhone 13 İçin Teknik Servis Tavsiyesi ve Fiyatları

iPhone 13 ön cam değişimi ekran ile birlikte yapılmamalı. Sanıyoruz artık herkes bu konuda ikna oldu fakat garantili bir cihaza sahipseniz durumu gözden geçirmelisiniz. Garantisiz, garanti süresi dolmuş veya yurt dışı iPhone 13 modellerinde ise ön cam değişimi garantiyi bozar mı gibi bir derdiniz olmuyor. Biz size sadece seramik kalkan yani Ceramic Shield değişimi için değil tüm iPhone sorunlarında İstanbul Anadolu Yakası Kadıköy bölgesinde 15 yıla yakın süredir hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Kredi kartı taksitle ön cam değişimi, aynı gün iPhone 13 tamiri, acil onarım hizmeti ve şehirler arası kargo imkanı kolaylıkları ile firmaya ulaşmak için buradaki WhatsApp bağlantısını kullanabilirsiniz.